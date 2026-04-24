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Operadores lanzan campaña masiva para registro telefónico en medio del desgaste con CRT

A poco tiempo de terminar el plazo del padrón, OMVs, Telcel, AT&T y Movistar aceleran esfuerzos para masificar el registro móvil, ante la falta de una estrategia oficial de difusión por parte del regulador.
vie 24 abril 2026 01:35 PM
Operadores se unen para impulsar campaña masiva del registro telefónico
Al 8 de marzo de este año, de las 161 millones de líneas móviles que hay en el país, solo 20.4 millones han sido registradas, es decir, el 12.6%, según la última cifra pública del regulador de telecomunicaciones. (Tero Vesalainen/Getty Images)

El plazo para la vinculación masiva de líneas móviles está a 76 días de vencer, cuyo tiempo empieza a presionar a la industria móvil. La situación llevó a todos los operadores de telecomunicaciones a unirse para impulsar una campaña de comunicación con la finalidad de incentivar a los usuarios a registrar sus números al padrón de telefonía.

La campaña inició esta semana, principalmente por redes sociales y sitios oficiales de las compañías, pero se espera que de manera gradual escale a medios tradicionales con la finalidad de sensibilizar a las personas de vincular su línea. La iniciativa es liderada por la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC), que agrupa a 14 telefónicas, y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), a la cual están asociados Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes.

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Fuentes familiarizadas al tema aseguraron que la campaña es resultado del desgaste que enfrenta la industria frente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), ante la falta de respuesta de la autoridad sobre el plan de difusión del padrón de telefonía, el cual había señalado que impulsaría y lideraría desde el inicio de la nueva política regulatoria. Sumado a la postura tajante del regulador de no emitir prórrogas para la disposición.

“(CRT) ha dicho que va sacar esa campaña de comunicación desde hace dos meses, pero no lo hizo y sigue sin hacer nada y solo presiona para que el registro suceda y si no se logra se culpará a las empresas. La CRT ya desgastó a toda la industria”, aseguró una de las fuentes.

Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico a nivel nacional y tanto la industria como usuarios tienen como fecha límite el próximo 30 de junio. De no cumplir la disposición, las líneas quedarán restringidas a números de emergencia, implicando para las empresas una pérdida masiva de clientes.

Al 8 de marzo de este año, de las 161 millones de líneas móviles que hay en el país, solo 20.4 millones han sido registradas, es decir, el 12.6%, según la última cifra pública del regulador de telecomunicaciones.

El dato implica que, cada día, alrededor de 346,000 personas entregan sus datos a las compañías telefónicas, apenas una tercera parte de los 934,000 mexicanos que deberían vincular sus líneas para alcanzar la meta del registro móvil total el próximo 30 de junio. Expansión solicitó a la autoridad información actual del registro y sus planes para la difusión de la política, pero no contestó de inmediato a la petición de información.

La AMOMVAC y Anatel han recomendado a la CRT a emitir postura sobre las compañas de influencers que animan a los usuarios a evitar el registro de sus líneas telefónica, generando un ambiente de mayor desinformación.

Expertos y analistas del sector anteriormente han señalado a este medio que los usuarios han mostrado una reticencia a vincular su identidad a su línea telefónica debido a que la nueva política no quedó del todo justificada, generando desconfianza y confusión sobre el uso y destino de sus datos personales.

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La fuente aseguró que parte de esa desconfianza se debe a cómo se desarrolló el padrón de telefonía como son lineamientos erróneos y con tiempos apresurados para su ejecución. Los operadores solo tuvieron 30 días naturales para desarrollar e implementar los sistemas necesarios para ejecutar la nueva política.

El tiempo fue insuficiente para conocer, practicar y perfeccionar los sistemas, así como para iniciar campañas sobre la nueva disposición oficial.

Aunque la fuente reconoce que es tardía la unión de la industria para impulsar el plan informativo, es necesario porque las empresas pueden ser ‘golpeadas’ por el padrón de telefonía. Pero la campaña implicará un gasto adicional, porque CRT no buscó un apoyo para deducir el gasto.

“La CRT pudo haber buscado un beneficio fiscal para que todo lo que un operador se va a gastar en el tema de campaña publicitaria del registro telefónico se deduzca. Así las empresas pudieron haber gastado lo que sea para ese fin porque sabrían que sería deducible”, dijo la fuente.

El Registro implicará una inyección de capital de más de 4,053 millones de pesos, según estimaciones del proyecto de lineamientos para el padrón de telefonía realizado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

De la cantidad estimada, se prevé que 22 millones de pesos correspondan al desarrollo de la plataforma, mientras que la validación de identidad implicará el mayor gasto al requerir 4, 031 millones de pesos.

Con el tiempo en contra y un bajo nivel de avance en el registro, la industria enfrenta el reto de acelerar la vinculación de millones de líneas en las próximas semanas, en medio de la desconfianza de los usuarios y la falta de una estrategia clara por parte de la autoridad.

El resultado de este proceso no solo pondrá a prueba la capacidad operativa de los operadores, sino también la viabilidad de una política que, hasta ahora, avanza entre presiones, costos crecientes e incertidumbre.

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Telecomunicaciones

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