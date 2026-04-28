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Farmacias del Ahorro sigue los pasos de Oxxo y Walmart y expande su modelo con servicios, ecommerce y finanzas

La cadena impulsa un ecosistema que integra salud, marketplace y soluciones digitales para responder a nuevos hábitos de consumo.
mar 28 abril 2026 06:19 PM
Farmacias del Ahorro ajusta su modelo de negocio
Farmacias del Ahorro cuenta con alrededor de 2,000 unidades en el país.
 (Foro: Farmacias del Ahorro / Facebook.)

Farmacias del Ahorro acelera un cambio en su modelo de negocio con el objetivo de competir más allá de la venta de medicamentos y ganar participación en el retail.

La estrategia se centra en la construcción de un ecosistema que integra servicios de salud, comercio digital y soluciones financieras, en respuesta a un consumidor que prioriza conveniencia e inmediatez.

Este ajuste ocurre en un entorno donde el canal farmacéutico se consolida como uno de los más dinámicos, impulsado por la expansión de servicios asociados a la salud y el bienestar.

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En ese contexto, la empresa redefine el papel de sus tiendas, que dejan de operar únicamente como puntos de venta para convertirse en espacios de atención integral.

“Lo que hemos estado buscando es crear un ecosistema más allá del retail tradicional y convertirlo en este concepto de ecosistema de productos y servicios, para considerar lo que sucede dentro de la farmacia física y alrededor, desde el monedero del ahorro, las consultas médicas y el comercio digital”, dice Rafael Selvas, CEO de Farmacias del Ahorro.

Del mostrador al ecosistema de salud

El rediseño del formato físico es uno de los ejes de esta transformación. De las 2,000 unidades de la cadena, alrededor de 480 ya operan con consultorios médicos, asesoría dermatológica y servicios adicionales.

Para ampliar su oferta, la compañía estableció alianzas con actores especializados. La integración de análisis clínicos se apoya en Laboratorios El Chopo, mientras que acuerdos con ópticas complementan la atención.

La lógica es concentrar en un mismo punto servicios que abarcan desde la consulta hasta el seguimiento del paciente.

Este movimiento se alinea con una tendencia más amplia en el sector. Farmacias Similares además de la farmacia y las consultas médicas, ha diversificado su modelo de negocio hacia los laboratorios médicos y el despliegue de clínicas veterinarias que ofrecen servicios básicos para perros y gatos.

Otro ejemplo de esta evolución es Farmacias Guadalajara, que opera el concepto de farmacia más supermercado, en un modelo similar al de tiendas de conveniencia.

El cambio en el modelo responde a modificaciones en los hábitos de consumo, acentuadas tras la pandemia, como el crecimiento del comercio electrónico y la demanda de productos de cuidado personal.

En consecuencia, categorías como dermocosmética, higiene personal, productos para bebés y suplementos alimenticios ganan peso dentro del portafolio.

El tamaño del mercado refuerza esta estrategia. El sector farmacéutico alcanzó un valor de 30,700 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 50,600 millones en 2034, según IMARC Group.

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Del ecommerce a los servicios financieros

Para sostener su expansión, la empresa mantiene un ritmo de apertura de entre 150 y 170 nuevas farmacias al año, apoyada en herramientas de analítica avanzada, inteligencia artificial y soluciones geoespaciales.

La disponibilidad limitada de espacios comerciales representa uno de los principales retos para mantener ese crecimiento.

En paralelo, la compañía fortalece su operación digital. Aunque el ecommerce es reciente, la cadena acumula más de tres décadas de experiencia en entregas a domicilio. Esa trayectoria se traduce en una red logística con cerca de 2,000 puntos de venta y siete centros de distribución que operan como nodos de última milla.

Actualmente, las ventas a domicilio representan cerca del 10% de la facturación total.

Este avance coincide con el lanzamiento de su marketplace en marzo, con una oferta que busca superar los 100,000 productos. El despliegue de esta plataforma también se apoya en la figura del piloto mexicano Sergio Pérez, quien participa como imagen para reforzar su posicionamiento y acelerar su adopción entre los consumidores.

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(Farmacias Del Ahorro/Facebook)

“Queremos tener una oferta con vocación en salud y el bienestar. Nuestra prioridad es que la oferta de estas plataformas nuevas se concentre en categorías como la rehabilitación, la movilidad humana, el cuidado, la prevención de enfermedades”, afirma el directivo.

En paralelo, el “Monedero del Ahorro”, con más de 20 millones de usuarios, evoluciona hacia una cuenta de débito que permitirá depósitos, retiros y recepción de remesas, en un movimiento con el que la cadena incursiona en servicios financieros, al igual que lo han hecho otros minoristas —aunque fuera del sector farmacéutico— como Oxxo con Spin.

“Esto es consistente con esta idea de un ecosistema de bienestar, que es lo que hemos estado construyendo con los años. Este formato tradicional se convirtió en un centro de soluciones de bienestar”, concluye Selvas.

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FARMACIAS BENAVIDES S.A. DE C.V. Dr. Simi Productos farmacéuticos

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