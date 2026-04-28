En ese contexto, la empresa redefine el papel de sus tiendas, que dejan de operar únicamente como puntos de venta para convertirse en espacios de atención integral.

“Lo que hemos estado buscando es crear un ecosistema más allá del retail tradicional y convertirlo en este concepto de ecosistema de productos y servicios, para considerar lo que sucede dentro de la farmacia física y alrededor, desde el monedero del ahorro, las consultas médicas y el comercio digital”, dice Rafael Selvas, CEO de Farmacias del Ahorro.

Del mostrador al ecosistema de salud

El rediseño del formato físico es uno de los ejes de esta transformación. De las 2,000 unidades de la cadena, alrededor de 480 ya operan con consultorios médicos, asesoría dermatológica y servicios adicionales.

Para ampliar su oferta, la compañía estableció alianzas con actores especializados. La integración de análisis clínicos se apoya en Laboratorios El Chopo, mientras que acuerdos con ópticas complementan la atención.

La lógica es concentrar en un mismo punto servicios que abarcan desde la consulta hasta el seguimiento del paciente.

Este movimiento se alinea con una tendencia más amplia en el sector. Farmacias Similares además de la farmacia y las consultas médicas, ha diversificado su modelo de negocio hacia los laboratorios médicos y el despliegue de clínicas veterinarias que ofrecen servicios básicos para perros y gatos.

Otro ejemplo de esta evolución es Farmacias Guadalajara, que opera el concepto de farmacia más supermercado, en un modelo similar al de tiendas de conveniencia.

El cambio en el modelo responde a modificaciones en los hábitos de consumo, acentuadas tras la pandemia, como el crecimiento del comercio electrónico y la demanda de productos de cuidado personal.

En consecuencia, categorías como dermocosmética, higiene personal, productos para bebés y suplementos alimenticios ganan peso dentro del portafolio.

El tamaño del mercado refuerza esta estrategia. El sector farmacéutico alcanzó un valor de 30,700 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a 50,600 millones en 2034, según IMARC Group.