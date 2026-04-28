FIFA repartirá casi 900 millones de dólares a las 48 selecciones para participar en el Mundial 2026

El aumento responde a que varias federaciones miembro expresaran su preocupación sobre los elevados costos de viaje, impuestos y operaciones en general pudieran provocar pérdidas económicas por participar en el Mundial, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

La cifra inicial era de 727 millones de dólares, según anunció la Federación en diciembre del año pasado. Sin embargo, el apoyo aumentó en vísperas del 76° Congreso de la FIFA, en Vancouver, Canadá, uno de los países sedes para la contienda mundialista.

De acuerdo con la Federación, el desglose será de la siguiente manera:

Subvención de preparación: aumento de 1.5 millones a 2.5 millones de dólares .

Premio por la clasificación: aumento de 9 millones a 10 millones de dólares.

Contribuciones adicionales: subvenciones para sufragar los costes de los miembros de las delegaciones y un aumento de la asignación de entradas para los equipos, con un valor total superior a 16 millones de dólares.

El balance de ingresos se seguirá redistribuyendo en el fútbol mundial en beneficio de las 211 federaciones miembro de la FIFA y a través de ellas.

"Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol", agregó Infantino.

¿Cuánto se llevará la selección ganadora?

Según las cifras anunciadas el año pasado, la selección ganadora del Mundial recibirá 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 33 millones. El equipo que termine en tercer lugar recibirá 29 millones de dólares y el cuarto 27 millones.

Además, el premio supera en 50% del dinero entregado en el mundial anterior, en Qatar 2022.

El Mundial 2026 será el más grande de la historia

La FIFA estima que ingresará alrededor de 13,000 millones de dólares en el actual ciclo de cuatro años del Mundial, que concluye con la Copa del Mundo más grande de la historia.