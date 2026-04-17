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El Mundial pone a prueba a México: piratería rebasa operativos y controles

De Tepito a plataformas digitales, la mercancía ilegal se adelanta al evento y evidencia los límites de la vigilancia y la protección de marcas.
vie 17 abril 2026 05:55 AM
Mercancía pirata Mundial
Los productos pirata se comercializan en tianguis, como el de Tepito. (foto: Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro.)

La fiesta mundialista no solo es futbol: también trae consigo el reto de blindar el mercado frente a la piratería, que abarca desde la venta de playeras hasta las propias transmisiones de los partidos de la competencia.

Para evitar que un tiro de esquina se convierta en un gol en contra, las autoridades tienen el reto de hacer frente a la piratería, que, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (Cidac) y la American Chamber (AmCham), genera pérdidas por 63,262 millones de pesos anuales y afecta a 70,000 empleos formales.

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en mercados, tianguis y puestos en las afueras de estaciones de Metro de gran afluencia, las playeras de color verde y blanco como las de la selección mexicana, cuelgan por donde sea, a pesar de que a inicios de abril el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual realizó un operativo en Tepito, en el que decomisó al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa relacionada con el Mundial 2026.

“Con el operativo sí les pega en las ventas, pero no se acaba la mercancía. Hay talleres donde se maquila y lo que exhiben o tienen en bodegas no es todo lo que hay para vender. La temporada apenas inicia; todavía falta que empiecen los partidos”, dice Ricardo Contreras, vecino de Tepito.

Como resultado del operativo en la calle de Aztecas, que alberga al tianguis más grande de América Latina, se decomisaron 80,973 piezas de mercancía con marcas como FIFA, Adidas, Nike, Puma o Reebok, por mencionar algunas. Pero no es el único lugar donde es posible comprar este tipo de productos.

En algunas tiendas en línea existe un amplio catálogo de playeras clon de selecciones nacionales y equipos de ligas mundiales, incluida la Liga MX, con productos que incluso se venden con opciones como jerseys de jugador, que incluyen aplicaciones muy similares a las originales, como algunos bordados.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señala que dentro de las industrias más afectadas se encuentra la textil y la deportiva, con mercancía apócrifa con precios entre 50% y 70% por debajo del original.

Los productos a la venta relacionados con el Mundial 2026 van de la piratería a los que cuentan con permiso de la FIFA.

Productos pirata del mundial

Productos pirata del mundial

Algunis productos pirata se venden en tianguis, como el de Tepito.
Foto: Axel Sánchez/Cuartoscuro.
Mercancía pirata Mundial

Mercancía pirata Mundial

A inicios de abril, el IMPI realizó decomisos de pirateria relacionada con el Mundial.
Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro
sombrero charro Mundial

sombrero charro Mundial

El tradiconal sombrero de charro fabricado en San Francisco del Rincón cuenta con permiso de la FIFA.
Foto: Mario Armas/AFP.
sombrero charro Mundial

sombrero charro Mundial

Sombrero charro artesanal a la venta con temática del Mundial.
Foto: Mario Armas/AFP
productos baratos Mundial

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Una alternativa para evitar la piratería consiste en vender productos similares a bajo costo en comercios establecidos.
Foto: Mara Echeverría / Expansión.

para competir con los productos ilegales, marcas reconocidas comercializan productos legales sin referencia a los productos oficiales, es decir que no tienen logos o bordados en una especie de marca blanca a precios que rondan los 300 pesos para mantenerlos asequibles para los compradores.

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El evento, que espera atraer a más de cinco millones de visitantes y generar una derrama económica de hasta 3,000 millones de dólares, enfrenta el riesgo de la piratería, un fenómeno que va más allá de la venta de mercancía apócrifa y que impacta directamente a la economía formal y la recaudación.

"Si México quiere hacer frente, tiene que intervenir desde el origen y ahí están las aduanas, la facilitación comercial de la propiedad intelectual y la colaboración interinstitucional”, dijo Octavio de la Torre, presidente de la confederación.

Para especialistas de Arochi & Lindner, firma legal especializada en propiedad intelectual, no se trata solo de la piratería, sino de otras actividades más graves, como el financiamiento del crimen organizado, la evasión de impuestos, el lavado de dinero, la explotación infantil o el freno a la inversión de empresas por la competencia desleal de estos establecimientos irregulares.

“La Copa Mundial de 2026 abre la puerta para que la piratería impacte en la comercialización de bienes físicos, como la mercancía textil y deportiva que, en México, son los productos apócrifos más consumidos, con un 26.3% del total de adquisiciones de este mercado”, dice la firma legal en un análisis.

La línea de defensa de la FIFA

Como parte de las acciones para evitar la piratería, la FIFA gestionó ante el IMPI el registro de 344 marcas, entre ellas “FIFA”, “Copa Mundial de la FIFA 2026”, “México 2026”, “United 2026”, el logotipo del torneo, las imágenes del trofeo, el balón oficial y las mascotas oficiales, como una línea de defensa para evitar que se produzca mercancía no autorizada y que cualquier negocio, sin importar su tamaño, utilice los logotipos o frases oficiales para lucrar directa o indirectamente con el evento.

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El marco jurídico que protege estos activos se fundamenta en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), misma que otorga al IMPI facultades para realizar visitas de inspección, asegurar mercancía y suspender actividades comerciales que vulneren derechos de propiedad intelectual durante el evento, así como imponer multas que ascienden a los 29 millones de pesos.

La ley también tipifica conductas relativas a la falsificación de marcas registradas con fines de especulación comercial, casos que suelen ser investigados por la Fiscalía General de la República, y establece penas de 3 a 10 años de prisión y multas que pueden superar los 50 millones de pesos.

Las marcas y negocios que no tengan derechos de patrocinio de la FIFA deben considerar las restricciones en el uso de marcas y activos registrados del evento para evitar caer, con o sin intención, en controversias que les puedan generar mayores costos, desprestigio o infracciones que impacten en su operación.

“Si no se tiene cuidado, el uso de las marcas registradas sin autorización se vuelve un tema que puede constituir una infracción, y son dos las autoridades que cubren el tema: Profeco, por publicidad engañosa, y el IMPI por propiedad intelectual y competencia”, declara José Antonio Arochi, experto en propiedad intelectual.

El penal de la informalidad

Para Octavio de la Torre, la piratería es solo un síntoma de la necesidad de formalizar la venta informal, que en algunos casos es una salida ante los numerosos trámites para registrar una empresa.

En México, abrir un negocio implica en promedio ocho trámites y un costo de acceso de alrededor de 1,433.36 dólares, es decir, cerca de 28 mil pesos, lo que ubica al país entre los más costosos de América Latina para iniciar formalmente una actividad económica.

A ello se suman los costos de permanencia: el ISR puede representar entre 25% y 30% de los ingresos empresariales, y la seguridad social alrededor de 20% de la nómina salarial.

“Si no corregimos estas fricciones, el mensaje que recibe el sector es muy delicado: que la legalidad tiene más costos y más barreras que la ilegalidad”, dice Octavio de la Torre.

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United 2026 Piratería Tepito

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