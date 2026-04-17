El Mundial pone a prueba a México: piratería rebasa operativos y controles

en mercados, tianguis y puestos en las afueras de estaciones de Metro de gran afluencia, las playeras de color verde y blanco como las de la selección mexicana, cuelgan por donde sea, a pesar de que a inicios de abril el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual realizó un operativo en Tepito, en el que decomisó al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa relacionada con el Mundial 2026.

“Con el operativo sí les pega en las ventas, pero no se acaba la mercancía. Hay talleres donde se maquila y lo que exhiben o tienen en bodegas no es todo lo que hay para vender. La temporada apenas inicia; todavía falta que empiecen los partidos”, dice Ricardo Contreras, vecino de Tepito.

Como resultado del operativo en la calle de Aztecas, que alberga al tianguis más grande de América Latina, se decomisaron 80,973 piezas de mercancía con marcas como FIFA, Adidas, Nike, Puma o Reebok, por mencionar algunas. Pero no es el único lugar donde es posible comprar este tipo de productos.

En algunas tiendas en línea existe un amplio catálogo de playeras clon de selecciones nacionales y equipos de ligas mundiales, incluida la Liga MX, con productos que incluso se venden con opciones como jerseys de jugador, que incluyen aplicaciones muy similares a las originales, como algunos bordados.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) señala que dentro de las industrias más afectadas se encuentra la textil y la deportiva, con mercancía apócrifa con precios entre 50% y 70% por debajo del original.

Los productos a la venta relacionados con el Mundial 2026 van de la piratería a los que cuentan con permiso de la FIFA. Productos pirata del mundial Algunis productos pirata se venden en tianguis, como el de Tepito. Foto: Axel Sánchez/Cuartoscuro. Mercancía pirata Mundial A inicios de abril, el IMPI realizó decomisos de pirateria relacionada con el Mundial. Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro sombrero charro Mundial El tradiconal sombrero de charro fabricado en San Francisco del Rincón cuenta con permiso de la FIFA. Foto: Mario Armas/AFP. sombrero charro Mundial Sombrero charro artesanal a la venta con temática del Mundial. Foto: Mario Armas/AFP productos baratos Mundial Una alternativa para evitar la piratería consiste en vender productos similares a bajo costo en comercios establecidos. Foto: Mara Echeverría / Expansión.

para competir con los productos ilegales, marcas reconocidas comercializan productos legales sin referencia a los productos oficiales, es decir que no tienen logos o bordados en una especie de marca blanca a precios que rondan los 300 pesos para mantenerlos asequibles para los compradores.