Tarjeta roja: el Mundial llega y 3 de cada 10 micronegocios siguen sin pagos digitales

La fiesta mundialista está a punto de arrancar. Mientras aficionados se alistan para ser parte del Mundial de Futbol, los pequeños negocios esperan una mayor afluencia de clientes. Sin embargo, hay un eslabón débil en la cadena: los pagos digitales.

Al sur de la Ciudad de México, uno de los puntos de encuentro de la afición será el Estadio Banorte, ubicado en Santa Úrsula. En la zona, pequeños negocios esperan recibir 'un pase' para ser parte de los ganadores de la fiebre mundialista, pero algunos no cuentan con una terminal para pagos electrónicos.

“Desde hace un año acepto transferencias. No tengo terminal porque otros negocios nos dicen que cobran comisión, luego no entregan el dinero completo y hacen cobros que no se sabe de qué son”, dice Luis, quien atiende un puesto de tacos sobre la avenida Aztecas.