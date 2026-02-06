Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Tarjeta roja: el Mundial llega y 3 de cada 10 micronegocios siguen sin pagos digitales

La falta de terminales, la informalidad y la desconfianza financiera limitan a pequeños comercios justo cuando millones de turistas llegarán al país por el Mundial y esperan pagar con tarjeta o billeteras digitales.
vie 06 febrero 2026 05:05 AM
FBL-WC-2025-FOOD-FEATURE
En la zona, pequeños negocios esperan recibir 'un pase' para ser parte de los ganadores de la fiebre mundialista. (Foto: Alfredo Estrella/AFP.)

La fiesta mundialista está a punto de arrancar. Mientras aficionados se alistan para ser parte del Mundial de Futbol, los pequeños negocios esperan una mayor afluencia de clientes. Sin embargo, hay un eslabón débil en la cadena: los pagos digitales.

Al sur de la Ciudad de México, uno de los puntos de encuentro de la afición será el Estadio Banorte, ubicado en Santa Úrsula. En la zona, pequeños negocios esperan recibir 'un pase' para ser parte de los ganadores de la fiebre mundialista, pero algunos no cuentan con una terminal para pagos electrónicos.

“Desde hace un año acepto transferencias. No tengo terminal porque otros negocios nos dicen que cobran comisión, luego no entregan el dinero completo y hacen cobros que no se sabe de qué son”, dice Luis, quien atiende un puesto de tacos sobre la avenida Aztecas.

Publicidad

El comerciante reconoce que contar con transferencias bancarias como método de pago ha evitado que sus clientes migren a otros negocios, pero puede resultar complicado al momento de atender a turistas que lleguen por el Mundial.

En el Centro de la Ciudad de México, donde se espera una alta afluencia de turistas internacionales durante el torneo, el panorama es similar. Cadenas de bares, restaurantes y otros negocios formales cuentan con pagos electrónicos, mientras los comercios de menor tamaño y vendedores de elotes, tlayudas, botanas y otros platillos típicos dependen del efectivo.

“No resulta tener una cuenta para que la gente deposite, y menos por 60 pesos de los elotes”, dice Mary, quien recorre con su triciclo las calles del Centro. “La mayoría de las personas ya sabe que solo cobramos en efectivo”, añade.

Los contrastes son evidentes. Para miles de micronegocios, la dependencia del efectivo sigue ligada a la informalidad, la desconfianza en el sistema financiero, las comisiones y la falta de infraestructura o capacitación. Esto ocurre a pesar de que existen opciones como CoDi, plataforma desarrollada por el Banco de México, que no cobra comisiones y puede usarse desde un celular con internet.

Publicidad

El impacto económico que se espera del evento no es menor. La Secretaría de Turismo (Sectur) estima que al país llegará alrededor de 65 millones de turistas, quienes dejarán una derrama económica cercana a los 3,000 millones de dólares. Sin una terminal de pago, los pequeños negocios podrían perder la oportunidad de incrementar sus ventas y captar parte de este flujo económico.

La brecha financiera en el Mundial

La digitalización es un reto. En México, cuatro de cada 10 comercios aceptan métodos de pago internacionales, de acuerdo con el análisis "Hallazgos del Retail Report 2026", elaborado por la plataforma Adyen, que señala esta situación como una limitante, considerando que los turistas esperan pagar con las mismas soluciones que utilizan en sus países de origen.

El estudio de Adyen México apunta a que actualmente 79% de los comercios acepta pagos bancarios; 65%, billeteras digitales en línea, y 64%, billeteras digitales en tienda.

El reporte también indica que 30% de los comercios encuestados prevé habilitar esquemas de “compra ahora, paga después” en tienda, mientras que 27% planea incorporar esta modalidad en canales digitales. En tanto, 22% planea aceptar métodos de pago internacionales y 21% introducir soluciones de TPV móviles.

“Los datos recientes de la encuesta muestran que la preparación operativa no avanza al ritmo que se requerirá: aún hay comercios que no aceptan métodos de pago relevantes para visitantes y, en tienda, persisten cuellos de botella. En un torneo de esta escala, eso implica filas, ventas perdidas y mayor presión sobre la seguridad y la continuidad operativa”, señala en el análisis Fabricio Moreno, country manager de Adyen en México.

Publicidad

A este reto se suma la brecha cultural y tecnológica en los métodos de pago. Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte México, advirtió que el Mundial será una vitrina de experiencias para los turistas internacionales, por lo que restaurantes y comercios podrían enfrentar cuellos de botella adicionales, relacionados con el idioma y la adopción de pagos digitales.

En su análisis sobre el torneo, Deloitte señala que para los visitantes extranjeros esta situación implica un cambio de paradigma, ya que en países como Dinamarca la penetración del efectivo es menor a 7%. “Va a haber complejidades en los pagos.

En México se utiliza mucho el efectivo y en los principales países de origen de los turistas no es así; entonces, al momento de pagar, pueden presentarse dificultades. Todo esto nos lleva a que las empresas deberían prepararse para asegurar que, en un periodo de tiempo tan corto, puedan ofrecer una experiencia superior a sus clientes”, explicó Zaga.

Uno de los principales obstáculos para cerrar esta brecha es la informalidad. En 2024, la economía informal representó 25.4% del PIB nacional, un aumento de 0.7 puntos porcentuales. Esto significa que por cada 100 pesos del PIB del país, las personas ocupadas en la formalidad generaron 75 pesos, mientras que aquellas en la informalidad aportaron 25 pesos, según los últimos datos del Inegi.

En la Medición de la Economía Informal (MEI), el Inegi detalló que en 2024 el comercio al por menor aumentó su participación dentro de la economía informal, al pasar de 28.9% a 29%; otros servicios, excepto actividades gubernamentales, de 6.1% a 6.4%, y el comercio al por mayor se redujo de 7.1% a 6.8%.

En medio de la llegada de turistas y el furor que genera el evento deportivo, los comerciantes mantienen cierto escepticismo respecto a la adopción de pagos digitales. “Puede que haya quien no tenga efectivo, pero los clientes ya saben cómo es el negocio. Si traen recomendados por el Mundial, también saben cómo cobramos; es eso o tener encima al SAT”, dice Luis desde el interior de su puesto de tacos.

Tags

Banco de Pagos Internacionales SPEI Banco Mundial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad