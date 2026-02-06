Tarjeta roja: el Mundial llega y 3 de cada 10 micronegocios siguen sin pagos digitales

A este reto se suma la brecha cultural y tecnológica en los métodos de pago. Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte México, advirtió que el Mundial será una vitrina de experiencias para los turistas internacionales, por lo que restaurantes y comercios podrían enfrentar cuellos de botella adicionales, relacionados con el idioma y la adopción de pagos digitales.
En su análisis sobre el torneo, Deloitte señala que para los visitantes extranjeros esta situación implica un cambio de paradigma, ya que en países como Dinamarca la penetración del efectivo es menor a 7%. “Va a haber complejidades en los pagos.
En México se utiliza mucho el efectivo y en los principales países de origen de los turistas no es así; entonces, al momento de pagar, pueden presentarse dificultades. Todo esto nos lleva a que las empresas deberían prepararse para asegurar que, en un periodo de tiempo tan corto, puedan ofrecer una experiencia superior a sus clientes”, explicó Zaga.
Uno de los principales obstáculos para cerrar esta brecha es la informalidad. En 2024, la economía informal representó 25.4% del PIB nacional, un aumento de 0.7 puntos porcentuales. Esto significa que por cada 100 pesos del PIB del país, las personas ocupadas en la formalidad generaron 75 pesos, mientras que aquellas en la informalidad aportaron 25 pesos, según los últimos datos del Inegi.
En la Medición de la Economía Informal (MEI), el Inegi detalló que en 2024 el comercio al por menor aumentó su participación dentro de la economía informal, al pasar de 28.9% a 29%; otros servicios, excepto actividades gubernamentales, de 6.1% a 6.4%, y el comercio al por mayor se redujo de 7.1% a 6.8%.
En medio de la llegada de turistas y el furor que genera el evento deportivo, los comerciantes mantienen cierto escepticismo respecto a la adopción de pagos digitales. “Puede que haya quien no tenga efectivo, pero los clientes ya saben cómo es el negocio. Si traen recomendados por el Mundial, también saben cómo cobramos; es eso o tener encima al SAT”, dice Luis desde el interior de su puesto de tacos.