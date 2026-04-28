Cómo se distribuye el control

La participación dentro de la nueva plataforma queda definida con claridad: Grupo México tendrá el 70% de Saavi Energía, mientras que Global Infrastructure Partners conservará el 30% restante. Con esta estructura, el control operativo queda en manos del conglomerado mexicano liderado por Germán Larrea.

Grupo México incorpora sus activos actuales de generación, mientras que GIP-BlackRock aporta Saavi Energía, que ya figuraba como uno de los principales generadores privados en México.

La compañía anticipa que esta alianza abra la puerta a una relación de largo plazo con GIP, incluyendo la exploración de nuevas oportunidades en infraestructura, tanto en el mercado mexicano como en otros países. La operación aún depende de autorizaciones regulatorias y se prevé que concluya en el tercer trimestre de 2026.

El movimiento que reconfigura el papel de Larrea en energía

Hasta ahora, Grupo México había construido su peso principalmente desde su División Minera, que lo posiciona como uno de los mayores productores integrados de cobre a nivel mundial, con operaciones en México, Perú y Estados Unidos. Su División de Infraestructura ya incluía autopistas, ferrocarriles y servicios de perforación petrolera.

Con esta integración, la generación eléctrica adquiere una dimensión distinta dentro del grupo.

Germán Larrea, quien controla la empresa y figura como el segundo hombre más rico de México con una fortuna superior a los 71,000 millones de dólares, según El País, consolida así una estrategia que venía avanzando de forma gradual. La incorporación de Saavi no solo amplía el portafolio del conglomerado, sino que lo posiciona de manera directa entre los principales jugadores de la generación privada de electricidad en el país.

La señal previa: el acercamiento con BlackRock

El anuncio ocurre en un contexto de mayor actividad de BlackRock en México. El 7 de abril, apenas 20 días antes de hacerse público el acuerdo, Larry Fink, director ejecutivo de la firma , junto con Adebayo Ogunlesi, CEO de GIP, sostuvieron una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.