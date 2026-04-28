Las 10 mineras que dominan la riqueza de México entre Slim, Baillères, Larrea y gigantes de Canadá y EU

México es uno de los países con mayor tradición minera del mundo. Desde los históricos yacimientos de plata en Zacatecas y Sonora hasta las minas de oro en Guerrero, la actividad extractiva sigue siendo uno de los pilares de la industria nacional.
La radiografía del sector muestra que 10 empresas dominan la minería en México, con ingresos anuales conjuntos superiores a 517,000 millones de pesos, cifra que refleja el tamaño y la relevancia económica de esta actividad.
El análisis también permite ver qué papel juegan las compañías extranjeras, en particular las provenientes de Estados Unidos y Canadá, que mantienen una fuerte presencia dentro de la industria minera nacional.
Estas son las empresas que encabezan el negocio minero en México (los ingresos y el número de empleados corresponden al cierre de 2024).
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Americas Mining Corporation (México)
Ingresos: 227,231.3 mdp
Empleados: no disponible
Con operaciones mineras en América y Europa, Americas Mining Corporation agrupa varias de las principales empresas del conglomerado de Germán Larrea Mota Velasco, conocido en la industria como el “rey del cobre ”. A través de Southern Copper Corporation concentra actividades en México y Perú, además de participar en proyectos en Estados Unidos mediante Asarco LLC y en España a través de AMC Mining Iberia. Su función es coordinar inversiones y capital para sus subsidiarias, que producen metales como cobre, plata, molibdeno, zinc y oro, consolidando al grupo como uno de los actores más influyentes del sector minero.
Industrias Peñoles (México)
Ingresos: 121,895.9 mdp
Empleados: 15,613
Con más de un siglo de historia en la minería mexicana, Industrias Peñoles es uno de los grupos de recursos naturales más importantes del país y la empresa más valiosa del conglomerado Grupo BAL , propiedad de la familia Baillères, conocidos en el sector como los “reyes de la plata”. Fundada en 1887 y listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968, la compañía evolucionó de la exploración y refinación de metales no ferrosos hacia actividades del sector químico. Hoy es el mayor productor mundial de plata afinada y uno de los principales de oro, plomo y zinc, además de figurar entre los mayores exportadores del sector privado mexicano.
Fresnillo PLC (México / Reino Unido)
Ingresos: 64,088.7 mdp
Empleados: 7,179
Con una larga tradición minera en México, Fresnillo plc se ha consolidado como el mayor productor mundial de plata primaria y uno de los principales productores de oro del país. La compañía, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo FRES, opera seis minas en territorio mexicano, entre ellas Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura y Noche Buena, además de desarrollar proyectos como San Julián y explorar nuevos yacimientos como Juanicipio. Con concesiones que abarcan alrededor de 2.1 millones de hectáreas, la empresa también forma parte del conglomerado Grupo BAL, propiedad de la familia Baillères, conocida en la industria minera por su histórico liderazgo en la producción de plata.
Ubicada en el estado de Zacatecas, a unos 780 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, la mina Peñasquito es uno de los activos más importantes de la compañía minera Newmont en México. La operación inició su producción en 2009 y alcanzó nivel comercial en 2010, tras haber sido desarrollada originalmente por Goldcorp, empresa que adquirió el proyecto en 2006 al comprar a Glamis Gold. En 2019, Newmont tomó control total del complejo al concretar la compra de Goldcorp. El proyecto comprende las minas a cielo abierto Peñasco y Chile Colorado, donde se producen oro, plata, plomo y zinc, y se ha consolidado como una de las mayores minas de plata del mundo y una de las más grandes de México.
Torex Gold (Canadá)
Ingresos: 20,447.1 mdp
Empleados: 1,200
Con operaciones concentradas en el Cinturón Aurífero de Guerrero, Torex Gold Resources se ha consolidado como una de las productoras de oro más relevantes que operan en México. La compañía canadiense desarrolla y explota el complejo minero Morelos, un proyecto que abarca alrededor de 29,000 hectáreas y que se ha convertido en el núcleo de sus actividades de minería, exploración y desarrollo. Desde este yacimiento, la empresa mantiene una producción constante de oro y un flujo de caja sólido, mientras busca nuevas oportunidades para expandirse y diversificar su presencia. Con sede corporativa en Canadá, Torex ha centrado su crecimiento en el potencial geológico de Guerrero, una de las regiones auríferas más importantes del país.
Especializada en la exploración y explotación de metales, Minera Frisco es una de las compañías mineras que forman parte del conglomerado Grupo Carso , controlado por el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México. La empresa se dedica principalmente a la producción y comercialización de concentrados de plomo-plata, zinc y cobre, además de cobre en forma de cátodo y barras doré de oro y plata. Sus operaciones se centran en la explotación de concesiones mineras en el país, desde donde abastece a distintos mercados industriales. Con estas actividades, la compañía se mantiene como uno de los brazos mineros del imperio empresarial de Slim.
Corporación First Majestic (Canadá)
Ingresos: 10,113.1 mdp
Empleados: 3,818
Enfocada en la producción de metales preciosos, First Majestic Silver Corp. es una compañía minera que cotiza en bolsa y concentra buena parte de sus operaciones en México y Estados Unidos. En territorio mexicano opera cuatro minas subterráneas en producción: Cerro Los Gatos —donde participa con 70% en el proyecto—, Santa Elena, San Dimas y La Encantada, enfocadas en la extracción de plata y oro. Además de sus activos mineros, la empresa también cuenta con proyectos de exploración y desarrollo, incluido Jerritt Canyon en Nevada, y opera su propia casa de acuñación, First Mint, desde donde comercializa parte de su producción de plata directamente al público.
Con operaciones mineras a lo largo del continente americano, Pan American Silver Corp. se ha consolidado como uno de los mayores productores de plata del mundo y un actor relevante en la extracción de oro. La compañía, que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto, opera diversas minas en América Latina y mantiene una fuerte presencia en México. En 2025 reforzó su posición en el país al adquirir MAG Silver Corp., operación que le dio una participación conjunta de 44% en la mina Juanicipio, en Zacatecas, uno de los proyectos de plata de mayor ley en desarrollo. Con una cartera diversificada de activos y proyectos de exploración, la empresa apuesta por ampliar su producción y mantener su liderazgo en el mercado global de la plata.
Coeur Mining Mexicana (Estados Unidos)
Ingresos: 6,948.2 mdp
Empleados: 869
Con operaciones centradas en el complejo minero Palmarejo, en el estado de Chihuahua, Coeur Mining Mexicana forma parte del grupo estadounidense Coeur Mining, especializado en la producción de metales preciosos. El complejo incluye una planta de procesamiento, varias minas subterráneas y áreas de exploración que en conjunto representan una parte clave de la producción global de la compañía. Desde estas operaciones se extraen principalmente plata y oro, y el sitio se ha convertido en uno de los activos más relevantes del grupo, al aportar alrededor de 60% de su producción de plata y cerca de un tercio de su producción de oro. El proyecto también genera cientos de empleos y mantiene una presencia minera histórica en la región.
Con sede en Canadá y presencia en América del Norte, Alamos Gold es una productora de oro que ha construido su crecimiento sobre una estrategia de expansión gradual y operaciones de bajo costo. La compañía produce actualmente desde tres minas activas, dos en Canadá y una en México, además de mantener una cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo. Fundada en 2003 tras la fusión de Alamos Minerals y National Gold, la empresa se ha enfocado en fortalecer su portafolio aurífero mientras impulsa prácticas de minería responsable, con énfasis en seguridad, sostenibilidad ambiental y relación con las comunidades donde opera.
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Entre México, Canadá y EU: así se reparte el poder minero
El listado también deja ver el mosaico de nacionalidades que domina la minería en México. De las diez compañías con mayor peso en el sector, tres son de capital mexicano —Americas Mining Corporation, Industrias Peñoles y Minera Frisco— y una más, Fresnillo plc, combina raíces mexicanas con presencia corporativa en Reino Unido.
El resto pertenece a grupos de Canadá y Estados Unidos, países que durante décadas han sido actores centrales en la inversión y el financiamiento de proyectos mineros en territorio mexicano.
El contraste es claro: las empresas mexicanas concentran los mayores ingresos y controlan algunos de los conglomerados más poderosos del sector, con la presencia de tres de las mayores fortunas del país —Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y Alberto Baillères González —, mientras que las firmas extranjeras destacan por su fuerte presencia operativa en minas de oro y plata.
El resultado es una industria profundamente integrada con el capital norteamericano, donde conviven grandes grupos nacionales con compañías internacionales que han encontrado en México uno de los territorios más atractivos para la explotación de metales preciosos.
Más allá de las empresas que dominan el negocio, los datos del portal Data México muestran que la minería sigue siendo un sector de gran peso económico para el país. En el tercer trimestre de 2025, la actividad de minerales metálicos y no metálicos —sin contar petróleo y gas— generó un PIB cercano a 940,690 millones de pesos, lo que confirma la relevancia de esta industria dentro de la economía nacional.
El sector también combina grandes corporaciones con miles de empresas pequeñas. Para mayo de 2025 se registraban 2,886 unidades económicas, de las cuales la mayoría son compañías con plantillas de entre cero y 10 empleados, lo que refleja un ecosistema productivo donde conviven gigantes mineros con operaciones de menor escala.
La minería mexicana también depende en gran medida del capital extranjero. Entre 1999 y 2024 acumuló 34,474 millones de dólares en inversión extranjera directa, con Canadá como el principal inversionista, seguido por Estados Unidos, dos países que históricamente han financiado y desarrollado numerosos proyectos mineros en el territorio.
En términos geográficos, la actividad no se distribuye de manera uniforme. Estados como Zacatecas, Sonora y Chihuahua concentran buena parte de la inversión minera acumulada, mientras que Puebla destaca por el mayor número de unidades económicas vinculadas a esta actividad.
En el plano laboral, la minería mantiene un perfil predominantemente masculino: alrededor de 265,000 personas trabajan en el sector y 87.5% son hombres. Aun así, los datos muestran un contraste interesante: aunque las mujeres representan apenas 12.5% de la fuerza laboral, su salario promedio mensual es mayor que el de los hombres, en una industria donde la edad promedio de los trabajadores ronda los 39 años y predominan las ocupaciones ligadas directamente a la extracción de minerales y operación de maquinaria.
México sigue siendo una potencia minera, pero el negocio se divide entre grandes conglomerados nacionales y capital internacional.