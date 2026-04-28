Las 10 mineras que dominan la riqueza de México entre Slim, Baillères, Larrea y gigantes de Canadá y EU

Americas Mining Corporation (México)

Ingresos: 227,231.3 mdp

Empleados: no disponible

Con operaciones mineras en América y Europa, Americas Mining Corporation agrupa varias de las principales empresas del conglomerado de Germán Larrea Mota Velasco, conocido en la industria como el “ rey del cobre ”. A través de Southern Copper Corporation concentra actividades en México y Perú, además de participar en proyectos en Estados Unidos mediante Asarco LLC y en España a través de AMC Mining Iberia. Su función es coordinar inversiones y capital para sus subsidiarias, que producen metales como cobre, plata, molibdeno, zinc y oro, consolidando al grupo como uno de los actores más influyentes del sector minero.

Americas Mining Corporation es el holding minero del grupo de Germán Larrea y uno de los mayores productores de cobre en América. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Industrias Peñoles (México)

Ingresos: 121,895.9 mdp

Empleados: 15,613

Con más de un siglo de historia en la minería mexicana, Industrias Peñoles es uno de los grupos de recursos naturales más importantes del país y la empresa más valiosa del conglomerado Grupo BAL , propiedad de la familia Baillères, conocidos en el sector como los “reyes de la plata”. Fundada en 1887 y listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968, la compañía evolucionó de la exploración y refinación de metales no ferrosos hacia actividades del sector químico. Hoy es el mayor productor mundial de plata afinada y uno de los principales de oro, plomo y zinc, además de figurar entre los mayores exportadores del sector privado mexicano.

Fresnillo PLC (México / Reino Unido)

Ingresos: 64,088.7 mdp

Empleados: 7,179

Con una larga tradición minera en México, Fresnillo plc se ha consolidado como el mayor productor mundial de plata primaria y uno de los principales productores de oro del país. La compañía, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo FRES, opera seis minas en territorio mexicano, entre ellas Fresnillo, Saucito, Ciénega, Herradura y Noche Buena, además de desarrollar proyectos como San Julián y explorar nuevos yacimientos como Juanicipio. Con concesiones que abarcan alrededor de 2.1 millones de hectáreas, la empresa también forma parte del conglomerado Grupo BAL, propiedad de la familia Baillères, conocida en la industria minera por su histórico liderazgo en la producción de plata.

Newmont Minera Peñasquito (Estados Unidos)

Ingresos: 42,557 mdp

Empleados: 2,665

Ubicada en el estado de Zacatecas, a unos 780 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, la mina Peñasquito es uno de los activos más importantes de la compañía minera Newmont en México. La operación inició su producción en 2009 y alcanzó nivel comercial en 2010, tras haber sido desarrollada originalmente por Goldcorp, empresa que adquirió el proyecto en 2006 al comprar a Glamis Gold. En 2019, Newmont tomó control total del complejo al concretar la compra de Goldcorp. El proyecto comprende las minas a cielo abierto Peñasco y Chile Colorado, donde se producen oro, plata, plomo y zinc, y se ha consolidado como una de las mayores minas de plata del mundo y una de las más grandes de México.

Torex Gold (Canadá)

Ingresos: 20,447.1 mdp

Empleados: 1,200

Con operaciones concentradas en el Cinturón Aurífero de Guerrero, Torex Gold Resources se ha consolidado como una de las productoras de oro más relevantes que operan en México. La compañía canadiense desarrolla y explota el complejo minero Morelos, un proyecto que abarca alrededor de 29,000 hectáreas y que se ha convertido en el núcleo de sus actividades de minería, exploración y desarrollo. Desde este yacimiento, la empresa mantiene una producción constante de oro y un flujo de caja sólido, mientras busca nuevas oportunidades para expandirse y diversificar su presencia. Con sede corporativa en Canadá, Torex ha centrado su crecimiento en el potencial geológico de Guerrero, una de las regiones auríferas más importantes del país.

Minera Frisco (México)

Ingresos: 10,458.6 mdp

Empleados: 3,142

Especializada en la exploración y explotación de metales, Minera Frisco es una de las compañías mineras que forman parte del conglomerado Grupo Carso , controlado por el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México. La empresa se dedica principalmente a la producción y comercialización de concentrados de plomo-plata, zinc y cobre, además de cobre en forma de cátodo y barras doré de oro y plata. Sus operaciones se centran en la explotación de concesiones mineras en el país, desde donde abastece a distintos mercados industriales. Con estas actividades, la compañía se mantiene como uno de los brazos mineros del imperio empresarial de Slim.

Minera Frisco forma parte del conglomerado Grupo Carso del empresario Carlos Slim. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

Corporación First Majestic (Canadá)

Ingresos: 10,113.1 mdp

Empleados: 3,818

Enfocada en la producción de metales preciosos, First Majestic Silver Corp. es una compañía minera que cotiza en bolsa y concentra buena parte de sus operaciones en México y Estados Unidos. En territorio mexicano opera cuatro minas subterráneas en producción: Cerro Los Gatos —donde participa con 70% en el proyecto—, Santa Elena, San Dimas y La Encantada, enfocadas en la extracción de plata y oro. Además de sus activos mineros, la empresa también cuenta con proyectos de exploración y desarrollo, incluido Jerritt Canyon en Nevada, y opera su propia casa de acuñación, First Mint, desde donde comercializa parte de su producción de plata directamente al público.

Pan American Silver Corp. (Canadá)

Ingresos: 7,150.5 mdp

Empleados: 2,720

Con operaciones mineras a lo largo del continente americano, Pan American Silver Corp. se ha consolidado como uno de los mayores productores de plata del mundo y un actor relevante en la extracción de oro. La compañía, que cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto, opera diversas minas en América Latina y mantiene una fuerte presencia en México. En 2025 reforzó su posición en el país al adquirir MAG Silver Corp., operación que le dio una participación conjunta de 44% en la mina Juanicipio, en Zacatecas, uno de los proyectos de plata de mayor ley en desarrollo. Con una cartera diversificada de activos y proyectos de exploración, la empresa apuesta por ampliar su producción y mantener su liderazgo en el mercado global de la plata.

Coeur Mining Mexicana (Estados Unidos)

Ingresos: 6,948.2 mdp

Empleados: 869

Con operaciones centradas en el complejo minero Palmarejo, en el estado de Chihuahua, Coeur Mining Mexicana forma parte del grupo estadounidense Coeur Mining, especializado en la producción de metales preciosos. El complejo incluye una planta de procesamiento, varias minas subterráneas y áreas de exploración que en conjunto representan una parte clave de la producción global de la compañía. Desde estas operaciones se extraen principalmente plata y oro, y el sitio se ha convertido en uno de los activos más relevantes del grupo, al aportar alrededor de 60% de su producción de plata y cerca de un tercio de su producción de oro. El proyecto también genera cientos de empleos y mantiene una presencia minera histórica en la región.

Alamos Gold (Canadá)

Ingresos: 6,543.8 mdp

Empleados: 519

Con sede en Canadá y presencia en América del Norte, Alamos Gold es una productora de oro que ha construido su crecimiento sobre una estrategia de expansión gradual y operaciones de bajo costo. La compañía produce actualmente desde tres minas activas, dos en Canadá y una en México, además de mantener una cartera de proyectos en distintas etapas de desarrollo. Fundada en 2003 tras la fusión de Alamos Minerals y National Gold, la empresa se ha enfocado en fortalecer su portafolio aurífero mientras impulsa prácticas de minería responsable, con énfasis en seguridad, sostenibilidad ambiental y relación con las comunidades donde opera.