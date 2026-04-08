Quién es Larry Fink, el CEO que se reunió con Sheinbaum y qué hace Blackrock

¿Qué es Blackrock?
Blackrock es el administrador de activos más grande del mundo, tan solo en América Latina gestiona inversiones por 107,000 millones de dólares, de acuerdo a su página de internet.
A nivel global esta compañía tiene inversiones muy diversas y extensas, que van desde fondos de pensiones hasta proyectos relacionados con el Canal de Panamá, Nvidia, Apple, Walmart o índices que siguen la trayectoria de los mercados de valores más importantes del mundo.
La BBC menciona que BlackRock administra casi 11 billones de dólares en activos, cifra que es una tercera parte del valor del PIB de Estados Unidos o la mitad del valor de producción en China.
Es importante mencionar que BlackRock no es directamente el dueño de todo ese dinero, pero sí tiene injerencia en las decisiones de inversión.
¿Dónde tiene presencia BlackRock en México?
En México, BlackRock ofrece opciones competitivas y sofisticadas , comparables a las de los países desarrollados.
En septiembre de 2025, el promedio de tenencia accionaria en empresas mexicanas de BlackRock era de 3.4% y su portafolio está conformado por compañías como Cemex, Grupo Financiero Banorte, Televisa, Grupo BMV, Peñoles, Bimbo y América Móvil. Por su parte, Vanguard tiene una participación accionaria promedio de 2.6%, con títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Genomma Lab, Gruma y Banco del Bajío.
Entre las empresas que registran una mayor participación accionaria de BlackRock están: Cemex, con el 9.07%; Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), con una participación de 8.54%; Grupo Financiero Banorte, con 7.15%; y el desarrollador inmobiliario, Vesta, con 6.28% del total.
Claudia Sheinbaum dijo que Blackrock tiene inversiones en plantas de energía eléctrica y en el Puerto de Manzanillo.
Es dueño de Asset Management de Banamex, en la cual ofrece servicios de inversión a los clientes del banco.
Con información de Blackrock, Banamex, BBC y Santander