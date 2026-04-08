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Quién es Larry Fink, el CEO que se reunió con Sheinbaum y qué hace BlackRock

Larry Fink es el jefe de BlackRock, la principal administradora de activos del planeta, que incluye soluciones de inversión y gestión de riesgo.
mié 08 abril 2026 09:20 AM
Quién es Larry Fink, el CEO que se reunió con Sheinbaum y qué hace Blackrock
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este martes con Larry Fink, presidente de BlackRock (traje azul). (Claudia Sheinbaum Pardo﻿/Faceb)

En un mundo de constantes guerras e incertidumbre se hace cada vez más difícil encontrar un lugar seguro para invertir, pues se requiere de un conocimiento técnico y político destacado para hallar los activos adecuados.

Y es en esta etapa donde el nombre de Larry Fink suena con fuerza, pues es el jefe de BlackRock , la principal administradora de activos del planeta, que incluye soluciones de inversión, asesoramiento y gestión de riesgo.

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Fink recorre el mundo para participar en eventos como el Foro Económico Mundial o tener reuniones con jefes de Estado e instituciones internacionales. Este martes conversó con la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema de la plática, a decir de la mandataria, fue "inversiones", aunque no ofreció mayores detalles ni fechas.

En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum dijo que durante el encuentro se habló de la digitalización de la economía y de los proyectos mixtos: "No quedamos en nada en particular, pero siguen interesados en proyectos".

¿Quién es Larry Fink?

Laurence D. Fink es fundador, presidente y consejero delegado de BlackRock, empresa fundada en 1988 con el objetivo de ofrecer soluciones de inversión y tecnología para un futuro financiero mejor.

La vida de este personaje no estuvo siempre relacionada con el mundo financiero, pues en 1974 se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de California (UCLA) y posteriormente obtuvo un MBA con especialización en el sector inmobiliario en la misma institución.

Fink y otros siete socios fundaron BlackRock. A la fecha ha sido nombrado uno de los "Mejores Líderes del Mundo" por Fortune, y Barron's lo calificó como uno de los "Mejores CEO del Mundo" durante 14 años consecutivos.

Es miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Nueva York (NYU) y del Foro Económico Mundial, así como copresidente del Consejo de Administración del NYU Langone Medical Center.

Forma parte de los consejos del Museo de Arte Moderno y del Consejo de Relaciones Exteriores. También forma parte del Consejo Asesor de la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Tsinghua, en Pekín, y del Comité Ejecutivo de Partnership for New York City.

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¿Qué es Blackrock?

Blackrock es el administrador de activos más grande del mundo, tan solo en América Latina gestiona inversiones por 107,000 millones de dólares, de acuerdo a su página de internet.

A nivel global esta compañía tiene inversiones muy diversas y extensas, que van desde fondos de pensiones hasta proyectos relacionados con el Canal de Panamá, Nvidia, Apple, Walmart o índices que siguen la trayectoria de los mercados de valores más importantes del mundo.

La BBC menciona que BlackRock administra casi 11 billones de dólares en activos, cifra que es una tercera parte del valor del PIB de Estados Unidos o la mitad del valor de producción en China.

Es importante mencionar que BlackRock no es directamente el dueño de todo ese dinero, pero sí tiene injerencia en las decisiones de inversión.

¿Dónde tiene presencia BlackRock en México?

En México, BlackRock ofrece opciones competitivas y sofisticadas , comparables a las de los países desarrollados.

En septiembre de 2025, el promedio de tenencia accionaria en empresas mexicanas de BlackRock era de 3.4% y su portafolio está conformado por compañías como Cemex, Grupo Financiero Banorte, Televisa, Grupo BMV, Peñoles, Bimbo y América Móvil. Por su parte, Vanguard tiene una participación accionaria promedio de 2.6%, con títulos de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Genomma Lab, Gruma y Banco del Bajío.

Entre las empresas que registran una mayor participación accionaria de BlackRock están: Cemex, con el 9.07%; Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), con una participación de 8.54%; Grupo Financiero Banorte, con 7.15%; y el desarrollador inmobiliario, Vesta, con 6.28% del total.

Claudia Sheinbaum dijo que Blackrock tiene inversiones en plantas de energía eléctrica y en el Puerto de Manzanillo.

Es dueño de Asset Management de Banamex, en la cual ofrece servicios de inversión a los clientes del banco.

Con información de Blackrock, Banamex, BBC y Santander

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Inversiones Asesoría de inversiones Claudia Sheinbaum

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