Quién es Larry Fink, el CEO que se reunió con Sheinbaum y qué hace Blackrock

Fink recorre el mundo para participar en eventos como el Foro Económico Mundial o tener reuniones con jefes de Estado e instituciones internacionales. Este martes conversó con la presidenta Claudia Sheinbaum. El tema de la plática, a decir de la mandataria, fue "inversiones", aunque no ofreció mayores detalles ni fechas.

En su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum dijo que durante el encuentro se habló de la digitalización de la economía y de los proyectos mixtos: "No quedamos en nada en particular, pero siguen interesados en proyectos".

Recibimos a Larry Fink, presidente de BlackRock, y Adebayo Ogunlesi, director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, para conversar sobre las próximas inversiones en nuestro país. pic.twitter.com/uPLMEP6GEI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 8, 2026

¿Quién es Larry Fink?

Laurence D. Fink es fundador, presidente y consejero delegado de BlackRock, empresa fundada en 1988 con el objetivo de ofrecer soluciones de inversión y tecnología para un futuro financiero mejor.

La vida de este personaje no estuvo siempre relacionada con el mundo financiero, pues en 1974 se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de California (UCLA) y posteriormente obtuvo un MBA con especialización en el sector inmobiliario en la misma institución.

Fink y otros siete socios fundaron BlackRock. A la fecha ha sido nombrado uno de los "Mejores Líderes del Mundo" por Fortune, y Barron's lo calificó como uno de los "Mejores CEO del Mundo" durante 14 años consecutivos.

Es miembro del Consejo de Administración de la Universidad de Nueva York (NYU) y del Foro Económico Mundial, así como copresidente del Consejo de Administración del NYU Langone Medical Center.

Forma parte de los consejos del Museo de Arte Moderno y del Consejo de Relaciones Exteriores. También forma parte del Consejo Asesor de la Escuela de Economía y Gestión de la Universidad de Tsinghua, en Pekín, y del Comité Ejecutivo de Partnership for New York City.