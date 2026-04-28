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México proyecta inversión de 42,000 millones de dólares en turismo con 773 desarrollos activos

Diez estados concentran los proyectos de mayor inversión en México, con montos que van de 1,300 a 8,300 millones de dólares, liderados por destinos clave como Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León.
mar 28 abril 2026 06:14 AM
(Obligatorio)
Josefina Rodríguez durante la inauguración del Tianguis Turístico 2026. (Foto: Cortesía.)

La industria turística en México recibirá una inversión por 42,000 millones de dólares, que corresponden al desarrollo de 773 proyectos, adelantó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, quien destacó que esta cifra representa un incremento del 10% en el número de proyectos y del 16% en el monto de inversión.

Durante el foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México”, previo a la inauguración de la edición del Tianguis Turístico 2026, Rodríguez Zamora detalló que esta inyección de capital es parte de una cartera de 150,000 millones de dólares contemplada en el Plan México.

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“Iniciamos una nueva etapa para el turismo en México, con inversiones que no solo fortalecen al sector, sino que generan bienestar, desarrollo regional y nuevas oportunidades para miles de familias”, dijo la funcionaria.

Respecto a las inversiones, señaló que diez entidades concentran el mayor número de proyectos: Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán, con montos que oscilan entre los 1,300 y los 8,300 millones de dólares.

La titular de la Sectur adelantó que durante el foro se presentaron instrumentos para impulsar el financiamiento del sector, entre los que destacan la Guía de Inversión Turística, desarrollada en colaboración con ONU Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

También se desarrolló una Cartera de Inversión Turística con proyectos estratégicos y un Decálogo de inversiones sostenibles que orienta el crecimiento bajo criterios responsables.

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Más tarde, durante la inauguración oficial del Tianguis Turístico México 2026, Rodríguez Zamora destacó al evento como una plataforma estratégica para la promoción y comercialización turística.

“El Tianguis Turístico México 2026 no solo conmemora 50 años de historia, sino que representa el regreso al origen con una visión renovada, la suma de esfuerzos de toda una industria y la oportunidad de mostrar al mundo un México unido, diverso y listo para seguir creciendo a través del turismo”, refirió.

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Inversión Turismo Secretaría de Turismo

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