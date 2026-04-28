México proyecta inversión de 42,000 millones de dólares en turismo con 773 desarrollos activos

“Iniciamos una nueva etapa para el turismo en México, con inversiones que no solo fortalecen al sector, sino que generan bienestar, desarrollo regional y nuevas oportunidades para miles de familias”, dijo la funcionaria.

Respecto a las inversiones, señaló que diez entidades concentran el mayor número de proyectos: Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero, Nuevo León, Hidalgo, Baja California, Sonora y Yucatán, con montos que oscilan entre los 1,300 y los 8,300 millones de dólares.

La titular de la Sectur adelantó que durante el foro se presentaron instrumentos para impulsar el financiamiento del sector, entre los que destacan la Guía de Inversión Turística, desarrollada en colaboración con ONU Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

También se desarrolló una Cartera de Inversión Turística con proyectos estratégicos y un Decálogo de inversiones sostenibles que orienta el crecimiento bajo criterios responsables.