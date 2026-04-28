México proyecta inversión de 42,000 millones de dólares en turismo con 773 desarrollos activos

La industria turística en México recibirá una inversión por 42,000 millones de dólares, que corresponden al desarrollo de 773 proyectos, adelantó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, quien destacó que esta cifra representa un incremento del 10% en el número de proyectos y del 16% en el monto de inversión.
Durante el foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México”, previo a la inauguración de la edición del Tianguis Turístico 2026, Rodríguez Zamora detalló que esta inyección de capital es parte de una cartera de 150,000 millones de dólares contemplada en el Plan México.