Además, el grupo tomó recientemente la operación de un hotel en Isla Mujeres, que por ahora opera bajo la marca Fiesta Americana, pero será remodelado para convertirse en el segundo hotel bajo el modelo Devossion by Live Aqua, la nueva marca todo incluido dirigida a adultos.
La empresa tiene un plan para operar 34 nuevos hoteles entre 2026 y 2028, con 4,824 cuartos y una inversión estimada en 15,365 millones de pesos, cifra de la que Posadas contribuye con el 2% de los recursos, mientras que el 98% corresponde a inversionistas independientes. Este plan representará un incremento en la oferta de cuartos de 16%; además, el 60% de estos se ubicarán en destinos de playa.
A la apertura de hoteles se suma un ajuste en el modelo de negocio. “Ya no vamos a vender habitaciones, vamos a vender experiencias”, dijo Calderón respecto a este cambio, con el que suman 25 experiencias disponibles en sus hoteles y con las que esperan que el gasto diario por persona pase de 18 a 60 dólares.
En los hoteles de ciudad como Live Aqua y Grand Fiesta Americana, el grupo desarrolló experiencias gastronómicas dentro y fuera del hotel, además de una oferta wellness y de eventos de caracter familiar.
En el caso de la gastronomía, por ejemplo, Grupo Posadas desarrolló experiencias de la mano de cocinas locales o para visitar mercados, como los de Oaxaca, adaptadas al perfil de sus huéspedes, que probablemente ya incluyen en sus itinerarios visitar algún restaurante reconocido en los destinos.
“Se tienen que hacer experiencias curadas de una manera original; va más allá de visitar un destino solo para ir a la playa, se trata de replicar su estilo de vida en el hotel”, dijo Calderón.
El grupo hotelero ya tiene un acercamiento con este modelo a través de la plataforma “Invitta”, enfocada en experiencias gastronómicas, y “Esencia Viva”, mediante la cual ofrece wellness con retiros en México y el Caribe.