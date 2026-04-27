Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Grupo Posadas enfrenta cancelaciones por inseguridad mientras sostiene planes de crecimiento

Para evitar un impacto mayor y una ola de cancelaciones en todos los destinos de México, el grupo reunió testimonios de huéspedes que contaban su experiencia y el clima de seguridad.
lun 27 abril 2026 05:49 PM
IMG_1127.jpeg
La empresa tiene un plan para operar 34 nuevos hoteles entre 2026 y 2028, con 4,824 cuartos y una inversión estimada en 15,365 millones de pesos. (Foto: Live Aqua San Miguel de Allende / Facebook.)

Acapulco, Guerrero.- Grupo Posadas resintió el impacto de los hechos de inseguridad, aunque de forma temporal. La compañía enfrentó cancelaciones y reprogramaciones de grupos, y ahora evalúa cómo estos movimientos podrían afectar sus niveles de ocupación, que el año pasado cerraron en 64%.

Enrique Calderón, vicepresidente de Operaciones, explicó que los episodios de violencia suelen ser volátiles. A pesar de ello, algunos destinos —especialmente los de playa y recreación— han logrado mantener un flujo de viajeros estable, incluso en contextos de inestabilidad.

Publicidad

El directivo declaró que los episodios de violencia en Sinaloa, en conjunto con las noticias respecto a los enfrentamientos registrados en Guadalajara tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho”, a pesar de ser “hechos aislados”, tuvieron un impacto más fuerte.

“Hubo un impacto más largo en Jalisco, sin duda. Hubo cosas que se cambiaron, se cancelaron, se reprogramaron y esas interacciones duraron probablemente dos semanas, aunque el ritmo de las reservas se mantuvo lento y empezó a crecer poco a poco”, dijo sin revelar una cifra de cancelaciones o cambios de fechas o destinos en sus reservas.

Experiencias positivas, el contrapeso ante la percepción de inseguridad

Grupo Posadas tiene una sólida presencia en Jalisco, con sus marcas Fiesta Americana, Fiesta Inn y One, con las que cubre el hospedaje desde el centro de Guadalajara hasta Puerto Vallarta. Para evitar un impacto mayor y una ola de cancelaciones en todos los destinos de México, el grupo reunió testimonios de huéspedes que contaban su experiencia y el clima de seguridad.

“Hicimos muchos esfuerzos para comunicar que Vallarta estaba seguro. Había gente que tenía grupos en Cancún y que nos daba su testimonio, y eso ayudó a cambiar la tendencia”, dijo Calderón, sin revelar si esperan una baja en la ocupación en sus hoteles en las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el primer trimestre del año.

Incluso, como prueba de confianza, el grupo hotelero alista la inauguración de un complejo bajo la marca Fiesta Americana en Mazatlán y otro Fiesta Americana Collection, que se suman a los hoteles que operan en la entidad bajo las rúbricas de One y Fiesta Inn en Sinaloa. “Esto es un gran ejemplo de que el destino está resurgiendo”, dijo.

Publicidad

El vicepresidente de Operaciones de Grupo Posadas explicó que, ante hechos violentos aislados, las inversiones no se frenan, dado que las construcciones de los complejos hoteleros tardan alrededor de dos años, con un retorno de inversión de entre ocho y diez años.

“Los empresarios van con todo y están metiendo dinero. Son inversiones de largo plazo, que de alguna manera no se mueven por noticias de ventana tan corta. Lo que puede pasar es que te cancelen grupos o cambien fechas”, declaró. “No vamos a cambiar las metas de aquí a 2030 porque hay diferentes proyectos que toman distintas ventanas de tiempo”, añadió.

Más allá de la percepción de inseguridad que mantiene a los turistas a la expectativa, otro factor que, para Calderón, afecta a los viajeros es el alza en las tarifas aéreas por el aumento en el precio de la turbosina, derivado del conflicto bélico en Medio Oriente, aunque tampoco detalló si el alza en los precios de vuelos tiene un impacto directo en sus reservas.

Entre aperturas y la experiencia

Para este año, Grupo Posadas sumará a su portafolio un hotel Fiesta Americana en la Riviera de Cancún, el cual cuenta con 600 habitaciones y se integrará con el complejo Live Aqua, con 400 habitaciones, para unir los conceptos de estancias familiares y solo adultos en un recinto con 24 centros de consumo.

Publicidad

Además, el grupo tomó recientemente la operación de un hotel en Isla Mujeres, que por ahora opera bajo la marca Fiesta Americana, pero será remodelado para convertirse en el segundo hotel bajo el modelo Devossion by Live Aqua, la nueva marca todo incluido dirigida a adultos.

La empresa tiene un plan para operar 34 nuevos hoteles entre 2026 y 2028, con 4,824 cuartos y una inversión estimada en 15,365 millones de pesos, cifra de la que Posadas contribuye con el 2% de los recursos, mientras que el 98% corresponde a inversionistas independientes. Este plan representará un incremento en la oferta de cuartos de 16%; además, el 60% de estos se ubicarán en destinos de playa.

A la apertura de hoteles se suma un ajuste en el modelo de negocio. “Ya no vamos a vender habitaciones, vamos a vender experiencias”, dijo Calderón respecto a este cambio, con el que suman 25 experiencias disponibles en sus hoteles y con las que esperan que el gasto diario por persona pase de 18 a 60 dólares.

En los hoteles de ciudad como Live Aqua y Grand Fiesta Americana, el grupo desarrolló experiencias gastronómicas dentro y fuera del hotel, además de una oferta wellness y de eventos de caracter familiar.

En el caso de la gastronomía, por ejemplo, Grupo Posadas desarrolló experiencias de la mano de cocinas locales o para visitar mercados, como los de Oaxaca, adaptadas al perfil de sus huéspedes, que probablemente ya incluyen en sus itinerarios visitar algún restaurante reconocido en los destinos.

“Se tienen que hacer experiencias curadas de una manera original; va más allá de visitar un destino solo para ir a la playa, se trata de replicar su estilo de vida en el hotel”, dijo Calderón.

El grupo hotelero ya tiene un acercamiento con este modelo a través de la plataforma “Invitta”, enfocada en experiencias gastronómicas, y “Esencia Viva”, mediante la cual ofrece wellness con retiros en México y el Caribe.

Tags

Inseguridad Hoteles Fiesta Americana

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad