El directivo declaró que los episodios de violencia en Sinaloa, en conjunto con las noticias respecto a los enfrentamientos registrados en Guadalajara tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho”, a pesar de ser “hechos aislados”, tuvieron un impacto más fuerte.

“Hubo un impacto más largo en Jalisco, sin duda. Hubo cosas que se cambiaron, se cancelaron, se reprogramaron y esas interacciones duraron probablemente dos semanas, aunque el ritmo de las reservas se mantuvo lento y empezó a crecer poco a poco”, dijo sin revelar una cifra de cancelaciones o cambios de fechas o destinos en sus reservas.

Experiencias positivas, el contrapeso ante la percepción de inseguridad

Grupo Posadas tiene una sólida presencia en Jalisco, con sus marcas Fiesta Americana, Fiesta Inn y One, con las que cubre el hospedaje desde el centro de Guadalajara hasta Puerto Vallarta. Para evitar un impacto mayor y una ola de cancelaciones en todos los destinos de México, el grupo reunió testimonios de huéspedes que contaban su experiencia y el clima de seguridad.

“Hicimos muchos esfuerzos para comunicar que Vallarta estaba seguro. Había gente que tenía grupos en Cancún y que nos daba su testimonio, y eso ayudó a cambiar la tendencia”, dijo Calderón, sin revelar si esperan una baja en la ocupación en sus hoteles en las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el primer trimestre del año.

Incluso, como prueba de confianza, el grupo hotelero alista la inauguración de un complejo bajo la marca Fiesta Americana en Mazatlán y otro Fiesta Americana Collection, que se suman a los hoteles que operan en la entidad bajo las rúbricas de One y Fiesta Inn en Sinaloa. “Esto es un gran ejemplo de que el destino está resurgiendo”, dijo.