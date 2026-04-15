México gana peso en la estrategia global de Iberostar Hotels & Resorts. El país se consolida como un polo turístico para el grupo español, que apuesta por elevar el valor de la experiencia y capitalizar la diversificación de viajeros en sus 12 complejos en el país.

Iberostar Hotels & Resorts es una cadena hotelera de origen español especializada en el segmento vacacional, con fuerte presencia en destinos de playa del Caribe y América Latina. En México, la compañía se consolida como uno de los actores relevantes del sector turístico, particularmente en polos como la Riviera Maya y Cancún, donde opera varios complejos todo incluido.

Nick Balzan, vicepresidente senior de Comercial y Ventas para las Américas en la cadena hotelera, señala como parte de los factores que dan un empuje a su operación en el país está el flujo del turismo internacional y el repunte del mercado interno, que representan más del 55% de las reservas hoteleras, según SiteMinder.