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México se posiciona como polo turístico en la estrategia de Iberostar

El flujo del turismo internacional y el repunte del mercado interno posicionan a México como eje clave en la estrategia de Iberostar hacia 2028.
mié 15 abril 2026 05:19 PM
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Iberostar cuenta con 12 hoteles en México. (Foto: Iberostar.com.)

México gana peso en la estrategia global de Iberostar Hotels & Resorts. El país se consolida como un polo turístico para el grupo español, que apuesta por elevar el valor de la experiencia y capitalizar la diversificación de viajeros en sus 12 complejos en el país.

Iberostar Hotels & Resorts es una cadena hotelera de origen español especializada en el segmento vacacional, con fuerte presencia en destinos de playa del Caribe y América Latina. En México, la compañía se consolida como uno de los actores relevantes del sector turístico, particularmente en polos como la Riviera Maya y Cancún, donde opera varios complejos todo incluido.

Nick Balzan, vicepresidente senior de Comercial y Ventas para las Américas en la cadena hotelera, señala como parte de los factores que dan un empuje a su operación en el país está el flujo del turismo internacional y el repunte del mercado interno, que representan más del 55% de las reservas hoteleras, según SiteMinder.

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“México es un mercado estratégico y un eje clave de nuestras operaciones en América”, dice Balzan. “La fortaleza de destinos como Cancún, Riviera Maya y Riviera Nayarit se combina con una demanda diversificada que mantiene el equilibrio entre turismo extranjero y nacional”, añade.

El mapa de viajeros que visitan México es positivo para el directivo, con Estados Unidos como el principal mercado emisor, además del desempeño de Canadá y mercados europeos como Alemania y Reino Unido, así como la recuperación de Brasil, impulsada por facilidades como el visado electrónico. “Este abanico de orígenes permite a la compañía reducir riesgos y sostener una demanda más estable a lo largo del año”, declara.

Además de esta composición de viajeros internacionales, para el directivo, la posición del país dentro de su oferta internacional también obedece a los cambios en el perfil del viajero, que ha evolucionado hacia experiencias de mayor valor, con un énfasis particular en el segmento familiar.

En febero, México recibió 8.01 millones de visitantes internacionales, 8.5% frente al mismo mes de 2025. El flujo constante de viajeros se tradujo en 3,268 millones de dóalres en ingreso de divisas, según la Secretaria de Turismo (Sectur).

Para captar este mercado, Iberostar refuerza su propuesta con iniciativas como Star Camp, un programa basado en el concepto de edutainment que combina entretenimiento con aprendizaje en áreas como sostenibilidad, ciencia o gastronomía. “Esto nos permite diferenciarnos del all inclusive tradicional”, declara el directivo.

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Reconocimiento antes de la expansión

La estrategia de Iberostar en México se centra en elevar la calidad del producto más allá de crecer de forma acelerada en número de propiedades.

Como parte de este plan y para posicionarse en el segmento premium, la compañía destaca la apertura de Iberostar Selection Riviera Cancún a finales de 2025 y la renovación de Iberostar Waves Tucán y Quetzal, en Playa del Carmen, prevista para diciembre de 2026, con el fin de reposicionar sus complejos en operación.

El directivo no reveló la inversión en México para las remodelaciones, que forman parte del plan global de inversión de 1,000 millones de euros a 2028, el cual combina nuevos desarrollos con la actualización de propiedades actuales

La estrategia va en linea con los resultados del sector hotelero en el país, que generó unos ingresos por 6,700 millones de dólares en 2024 y llegará a los 19,000 millones de dólares en 2030, según Grand View Horizon.

La consultora estima que el mercado mexicano crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 19.3% entre 2025 y 2030.

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“Nuestro foco se centra en la renovación progresiva de nuestra planta hotelera para asegurar que ofrecemos una experiencia de cliente de alto valor y siempre vinculada al destino. En paralelo, exploramos y analizamos en detalle oportunidades de crecimiento que estén alineadas con nuestro modelo de negocio”, explica Balzan.

En México, Iberostar cuenta con 12 hoteles de cinco estrellas en operación ubicados en los principales corredores turísticos de playa del país. La mayor parte se ubica en la Riviera Maya, donde cuenta con siete propiedades, se suman tres hoteles en el Caribe mexicano; además de un resort en Cozumel y otro en Riviera Nayarit.

Crecimiento consolidado

La estrategia de Iberostar ya da resultados. A nivel global, el grupo hotelero reportó en 2025 un crecimiento de 10%, mientras que los niveles de satisfacción superan el 90%. En México, la evolución de la ocupación y el ticket promedio mantiene una tendencia positiva, dice Nick Balzan sin revelar cifras precisas.

En tanto, el Mundial 2026 se perfila como un catalizador de la demanda, con un impacto directo en destinos turísticos del país. En respuesta, la compañía prepara experiencias específicas dentro de sus hoteles, con propuestas diseñadas para capitalizar el flujo de visitantes y enriquecer su estancia.

A nivel mundial, Iberostar cuenta con 100 hoteles y 33,500 habitaciones en 14 países, y en 2025 registró ingresos gestionados por 2,369 millones de euros, lo que representó un crecimiento anual de 8.7%.

“De cara al futuro, creemos que el crecimiento en la región vendrá impulsado por el comportamiento favorable de los mercados emisores tradicionales, combinado con la progresiva diversificación del origen de la demanda, así como el fortalecimiento de la conectividad internacional, factores en los que ya estamos viendo avances positivos”, declara.

Tags

Turismo hoteles, cancún, turismo

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