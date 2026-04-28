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Los ingresos de Televisa caen 3% por menores ventas en su servicio satelital de Sky

La vertical satelital de Televisa registró un descenso de 24.6% en sus ingresos, lo que impactó las ventas totales de la compañía, pero fue amortiguado por el segmento empresarial.
mar 28 abril 2026 03:59 PM
Televisa tuvo una caída en sus ingresos
Para Televisa el servicio satelital para TV de paga ha sido una de las verticales más complejas de todo su negocio debido a los cambios tecnológicos.

Los servicios satelitales de Televisa opacaron los resultados financieros de la empresa en el primer trimestre de 2026. De enero a marzo de este año, la compañía reportó ingresos por 14,512 millones de pesos, lo que implicó una caída de 3.1% respecto a los 14,973 millones de pesos registrados en el mismo periodo de 2025.

Las ventas satelitales, que implican el negocio de Sky, registraron 2,615 millones de pesos, lo que representó un descenso de 24.6% frente a los 3,469 millones de pesos del mismo periodo previo.

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En su reporte financiero emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Televisa adjudicó la caída a menores ventas de sus servicios satelitales, pero las verticales residencial y empresarial permitieron amortiguar un descenso más profundo.

La empresa también experimentó la fuga de 23,505 suscriptores de video. Sin embargo, el segmento empresarial fue el que impulsó las ventas al registrar un incremento de 30%.

Reconfiguración del negocio ante cambios tecnológicos

Para Televisa, el servicio satelital para TV de paga ha sido una de las verticales más complejas de su negocio debido a los cambios tecnológicos. Una de las estrategias que desplegó la compañía fue unificar los activos de Sky con Izzi para robustecer la oferta de conectividad a través de la mezcla de fibra y satélite.

Sumado a ello, de manera reciente, Bestel, su subsidiaria que basa su infraestructura principalmente en fibra óptica y se encarga de los servicios satelitales de Sky, logró una alianza con Starlink para integrar un modelo de negocio enfocado en diseñar arquitecturas híbridas a medida.

Con ello, la compañía pretende ampliar su cobertura, mejorar la disponibilidad del servicio y atender tanto a clientes empresariales como a sectores en regiones donde la infraestructura tradicional es limitada o inexistente.

A pesar de la caída de ingresos, Televisa logró triplicar sus beneficios. En el primer trimestre de 2026, reportó una utilidad neta de 1,057 millones de pesos, frente a los 331 millones de pesos del mismo periodo del año pasado.

El resultado estuvo impulsado por una disminución de gastos del orden de 119.3 millones de pesos, así como por una baja de 34.4 millones de pesos en impuestos a la utilidad.

Mientras tanto, el flujo operativo de la empresa alcanzó los 5,847 millones de pesos, lo que significó un alza de 8.5%.

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Telecomunicaciones

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