Televisa apuesta por la IA y eliminará los Call Centers con humanos de Izzi y Sky

La estrategia implicará la eliminación de todos los Call Center con los que actualmente operan Izzi y Sky, una de las áreas más afectadas desde hace tres años, cuando ambas empresas iniciaron la fusión de sus activos con el objetivo de consolidar una sola operación a fin de mejorar los márgenes financieros, cuyo proceso concluyó en diciembre de 2025.

Francisco Valim, CEO de Izzi y Sky, reconoció que desde hace meses al interior de la organización se integró la IA en la interacción de atención al cliente, trayendo resultados significativos en el rubro. De ahí la apuesta de integrar la tecnología al 100%, sin revelar la cantidad de empleos que se perderán con el movimiento.

“Este es el año en que pasaremos de un teléfono típico a un operador telefónico basado en IA”, sentenció el directivo en llamada con analistas por motivo de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025.

La empresa enfrenta desafíos para mantener la rentabilidad de sus negocios de telecomunicaciones y de televisión de paga. Izzi enfrenta un mercado más desafiante marcado por Telmex, Totalplay y Megacable en el mercado fijo. Mientras que los servicios de plataformas de streaming cada vez toman mayor relevancia sobre la tv restringida.

Para revertir la tendencia, Izzi nombró a Francisco Valim como su nuevo director ejecutivo desde junio de 2023. Valim es ampliamente reconocido en la industria de las telecomunicaciones por su habilidad para mejorar la rentabilidad de las empresas a través de reestructuraciones de costos agresivas. Ejemplos de sus éxitos anteriores incluyen Nextel Brasil, Oi y Net Servicios de Comunicação, también brasileña.

Desde su llegada, el directivo aplicó un proceso interno de reestructuración que implicó la eliminación de diversas áreas de la compañía y una ola de despidos, como lo reflejó el caso de 166 empleados despedidos en una sola sucursal de Atención al Cliente, el caso fue reportado por este medio en septiembre de 2023. La disminución de fuente de empleos se mantuvo hasta aún 2025.