Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante cuentan que Bestel, empresa subsidiaria de Grupo Televisa, firmó un acuerdo comercial con Starlink para revender sus servicios satelitales a empresas en cualquier parte de México.
Televisa hace alianza con Starlink para ofrecer servicios satelitales en México
Este servicio permitirá que haya conectividad hasta donde no hay infraestructura terrestre. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 14 abril 2026 06:53 AM
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