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Expansión Daily

Televisa hace alianza con Starlink para ofrecer servicios satelitales en México

Este servicio permitirá que haya conectividad hasta donde no hay infraestructura terrestre. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
mar 14 abril 2026 06:53 AM

Este martes, Mónica Alfaro y Diana Gante cuentan que Bestel, empresa subsidiaria de Grupo Televisa, firmó un acuerdo comercial con Starlink para revender sus servicios satelitales a empresas en cualquier parte de México.

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Además, comentan estos temas relevantes:

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