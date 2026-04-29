José Cuervo sufre caída de 66% en ganancias por menor consumo de tequila

En el primer trimestre del año, las ventas estuvieron en picada. José Cuervo decreció 25.7%, ‘Otros Tequilas’ disminuyeron 17.5%, ‘Otros Espirituosos’ bajaron 25.7%, las bebidas listas para beber (RTD, por sus siglas en inglés) se contrajeron 37.7% y las no alcohólicas decrecieron 14.3%.

"Durante el trimestre, nos enfocamos en fortalecer el negocio mediante una ejecución disciplinada y acciones estratégicas puntuales, en un entorno desafiante y de contracción para la industria. Estas acciones impulsan el reposicionamiento de nuestra plataforma comercial y refuerzan nuestra capacidad para capturar oportunidades de crecimiento y generar valor sostenible a largo plazo”, dijo la administración de la empresa en el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el primer trimestre del año, la utilidad neta consolidada disminuyó 66.5% a 330 millones de pesos, desde los 1,166 millones de pesos del mismo periodo de 2025. En el periodo, el EBITDA se redujo 22.5% a 1,030 millones de pesos.

La empresa facturó ventas netas por 7,405 millones de pesos, una caída de 23.1% en comparación con los 9,628 millones de pesos del primer trimestre de 2025, con un impacto por la baja de 13.4% en el volumen de ventas por cajas de nueve litros, afectado por la transición de distribuidores en Estados Unidos.

Por region, en Estados Unidos y Canadá, las ventas netas disminuyeron 36.6% por un entorno más competitivo y efectos desfavorables del tipo de cambio. En México, las ventas netas disminuyeron 1.2% impactadas por la venta de la marca de bebidas energéticas b:oost. Las ventas netas en la región Resto del Mundo incrementaron 5.9%,