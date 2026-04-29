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José Cuervo sufre caída de 66% en ganancias por menor consumo de tequila

Becle, dueña de José Cuervo, reportó una fuerte caída en sus resultados trimestrales, afectada por la menor demanda en Estados Unidos y Canadá, ajustes en distribución y presiones cambiarias.
mié 29 abril 2026 07:50 PM
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La empresa enfrenta un consumo que avanza con cautela y cambios de hábitos en las generaciones más jóvenes. (Foto: iStock. )

Becle, la empresa dueña del tequila José Cuervo, apagó la fiesta en el primer trimestre del año, periodo en el que cayeron las ventas de todas sus tequilas y otros espirituosos, lo que no solo afectó sus ingresos, sino también sus ganancias.

El panorama no es nuevo, pero sí desafiante para la empresa que, después del boom que vivió en la pandemia, no solo enfrenta un consumo que avanza con cautela, sino también cambios de hábitos en las generaciones más jóvenes, que no ven como opción el consumo de bebidas con alcohol.

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En el primer trimestre del año, las ventas estuvieron en picada. José Cuervo decreció 25.7%, ‘Otros Tequilas’ disminuyeron 17.5%, ‘Otros Espirituosos’ bajaron 25.7%, las bebidas listas para beber (RTD, por sus siglas en inglés) se contrajeron 37.7% y las no alcohólicas decrecieron 14.3%.

"Durante el trimestre, nos enfocamos en fortalecer el negocio mediante una ejecución disciplinada y acciones estratégicas puntuales, en un entorno desafiante y de contracción para la industria. Estas acciones impulsan el reposicionamiento de nuestra plataforma comercial y refuerzan nuestra capacidad para capturar oportunidades de crecimiento y generar valor sostenible a largo plazo”, dijo la administración de la empresa en el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el primer trimestre del año, la utilidad neta consolidada disminuyó 66.5% a 330 millones de pesos, desde los 1,166 millones de pesos del mismo periodo de 2025. En el periodo, el EBITDA se redujo 22.5% a 1,030 millones de pesos.

La empresa facturó ventas netas por 7,405 millones de pesos, una caída de 23.1% en comparación con los 9,628 millones de pesos del primer trimestre de 2025, con un impacto por la baja de 13.4% en el volumen de ventas por cajas de nueve litros, afectado por la transición de distribuidores en Estados Unidos.

Por region, en Estados Unidos y Canadá, las ventas netas disminuyeron 36.6% por un entorno más competitivo y efectos desfavorables del tipo de cambio. En México, las ventas netas disminuyeron 1.2% impactadas por la venta de la marca de bebidas energéticas b:oost. Las ventas netas en la región Resto del Mundo incrementaron 5.9%,

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Tags

Reportes trimestrales José Cuervo estilo de vida, mixología, tequila, restaurante, los cabos

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