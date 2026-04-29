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Gas natural y tipo de cambio frenan recuperación de la CFE

La eléctrica estatal reportó una pérdida de 402 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, afectada por la volatilidad cambiaria y el comportamiento del gas natural, aunque redujo sus números rojos frente a 2025.
mié 29 abril 2026 09:21 PM
CFE pierde 402 millones de pesos en el primer trimestre
La Comisión Federal de Electricidad reportó menores pérdidas en el primer trimestre de 2026, aunque persisten presiones por el tipo de cambio y el precio del gas natural. (Expansión)

La Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrancó 2026 con un resultado aún en terreno negativo, aunque con una mejora significativa frente al golpe financiero del año previo. Al cierre del primer trimestre, la empresa estatal reportó pérdidas por 402 millones 395,000 pesos, un ajuste relevante si se compara con los 16,092 millones de pesos que perdió en el mismo periodo de 2025.

El resultado fue presentado en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde la compañía encabezada por Emilia Esther Calleja explicó que el desempeño estuvo presionado principalmente por las fluctuaciones cambiarias y el comportamiento de los precios de los energéticos, en particular el gas natural, insumo clave para la generación eléctrica.

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En términos de ingresos, la CFE registró 159,659 millones de pesos entre enero y marzo de este año, lo que implicó una caída de 3.2% respecto a los 164,989 millones de pesos reportados en el mismo periodo de 2025.

La baja responde, principalmente, a menores ingresos por la venta de combustibles a terceros y a una disminución en el transporte de energía, afectado por la volatilidad del mercado del gas natural.

Del lado operativo, los costos de ventas sumaron 122,818 millones de pesos, una reducción frente a los 143,109 millones del año anterior. Esta disminución está asociada a un entorno de menores precios internacionales del gas natural, que ha aliviado parcialmente la presión sobre la estructura de costos de la empresa.

La generación de energía eléctrica sigue siendo el principal motor de ingresos de la empresa productiva del Estado. En el periodo reportado, la venta de electricidad alcanzó 114,911 millones de pesos, con un desempeño diferenciado por segmentos: el sector industrial creció 15%, mientras que el consumo doméstico avanzó 6.8%, reflejando una demanda más sólida en ambos frentes.

Sin embargo, ese dinamismo en la venta de electricidad no fue suficiente para compensar otros frentes de presión.

Los costos totales de la compañía bajaron 15.9%, al ubicarse en 126,898 millones de pesos, impulsados por una caída de 33.2% en el costo de energéticos y otros combustibles, derivada de menores precios del gas natural, así como una reducción de 22.2% en el costo de combustibles vendidos a terceros.

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El impacto cambiario también volvió a jugar en contra. La empresa registró una pérdida por fluctuación cambiaria de 9,230 millones de pesos, más del doble de lo observado un año antes, cuando este rubro implicó un impacto negativo de 4,234 millones de pesos.

La variación, de 117%, refleja la sensibilidad de la CFE a la volatilidad del tipo de cambio, dado su nivel de exposición a insumos y deuda en moneda extranjera.

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