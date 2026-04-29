Gas natural y tipo de cambio frenan recuperación de la CFE

En términos de ingresos, la CFE registró 159,659 millones de pesos entre enero y marzo de este año, lo que implicó una caída de 3.2% respecto a los 164,989 millones de pesos reportados en el mismo periodo de 2025.

La baja responde, principalmente, a menores ingresos por la venta de combustibles a terceros y a una disminución en el transporte de energía, afectado por la volatilidad del mercado del gas natural.

Del lado operativo, los costos de ventas sumaron 122,818 millones de pesos, una reducción frente a los 143,109 millones del año anterior. Esta disminución está asociada a un entorno de menores precios internacionales del gas natural, que ha aliviado parcialmente la presión sobre la estructura de costos de la empresa.

La generación de energía eléctrica sigue siendo el principal motor de ingresos de la empresa productiva del Estado. En el periodo reportado, la venta de electricidad alcanzó 114,911 millones de pesos, con un desempeño diferenciado por segmentos: el sector industrial creció 15%, mientras que el consumo doméstico avanzó 6.8%, reflejando una demanda más sólida en ambos frentes.

Sin embargo, ese dinamismo en la venta de electricidad no fue suficiente para compensar otros frentes de presión.

Los costos totales de la compañía bajaron 15.9%, al ubicarse en 126,898 millones de pesos, impulsados por una caída de 33.2% en el costo de energéticos y otros combustibles, derivada de menores precios del gas natural, así como una reducción de 22.2% en el costo de combustibles vendidos a terceros.