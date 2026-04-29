Gas natural y tipo de cambio frenan recuperación de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrancó 2026 con un resultado aún en terreno negativo, aunque con una mejora significativa frente al golpe financiero del año previo. Al cierre del primer trimestre, la empresa estatal reportó pérdidas por 402 millones 395,000 pesos, un ajuste relevante si se compara con los 16,092 millones de pesos que perdió en el mismo periodo de 2025.
El resultado fue presentado en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde la compañía encabezada por Emilia Esther Calleja explicó que el desempeño estuvo presionado principalmente por las fluctuaciones cambiarias y el comportamiento de los precios de los energéticos, en particular el gas natural, insumo clave para la generación eléctrica.