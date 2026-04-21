Expansión publicó el pasado 16 de febrero que el esquema mixto de CFE había despertado cuestionamientos sobre la participación que pudieran tener los privados ante la obligatoriedad de que CFE tuviera garantizado el 54% de participación.

Al respecto, Arturo Carranza, experto en temas de energía, explicó que el esquema logró despertar un interés amplio en los privados, quienes evalúan las garantías de trabajar en conjunto con la CFE.

“Este interés, esta sobreoferta de 500% se da, no en las grandes empresas que gestionan los PPAs de largo plazo, sino en empresas pequeñas y medianas que están entendiendo que los proyectos pueden ser bancables teniendo a la CFE de socio, porque es la empresa pública con respaldo del gobierno, y puede ayudarles a la ejecución de las obras y garantiza flujos de efectivo con la comercialización de la energía”, aseguró.

El esquema

La CFE lanzó la convocatoria de registro a proyectos de inversión mixta el pasado 28 de enero, pero el registro de empresas interesadas estuvo vigente desde el 9 de febrero y hasta el 3 de marzo, con un proceso de revisión técnica y selección entre el 2 de marzo y el 6 de abril.

El proceso competitivo continúa su desarrollo desde el 7 de abril y hasta el 29 de mayo, cuando se determine puntualmente a las empresas seleccionadas para el desarrollo de proyectos.