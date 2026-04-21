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"Con la CFE de socio, los bancos te prestan": Sobredemanda de 581% revela apetito privado por proyectos con la eléctrica

Empresas presentan más de 3 veces la capacidad ofertada en generación eléctrica, impulsadas por el respaldo estatal y nuevos esquemas de inversión mixta.
lun 20 abril 2026 06:31 AM
Fiebre por CFE: empresas privadas crean sobredemanda de 581% por proyectos de generación eléctrica mixta
La mayoría de proyectos son solares y eólicos. (KE ZHUANG/Getty Images)

El sector privado tiene apetito por participar en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica en inversión mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mucho mayor al que se esperaba registrar luego de un sexenio de restricciones.

De acuerdo con la Actualización de Información Relativa a las Oportunidades de Generación con Inversión Mixta, se puede observar que la empresa que dirige Emilia Esther Calleja, recibió un total de 394 registros de compañías interesadas en realizar proyectos de generación eléctrica.

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De ese total, 139 registros no se finalizaron, mientras que 255 sí, aunque con diversas condiciones, siendo 222 bajo la modalidad de requerimientos de capacidad por gerencia de control regional, 22 con CFE, 10 duplicados y uno que desistió.

El mayor interés se tiene en centrales de energía fotovoltaica, con 178 registros finalizados para proyectos que, si se materializan, implicarían agregar 26,494 megawatts..

Le siguen los proyectos eólicos, con 34 solicitudes equivalentes a 9,324 megawatts; 9 proyectos híbridos de 1,032 megawatts y solo uno de rebombeo de 900 megawatts.

Del total de registros finalizados, 105 ya cuentan con manifestación de impacto ambiental o están en trámite; 116 proyectos ya tienen manifestación de impacto social y 125 tienen estudios de interconexión a la red eléctrica.

Pese a tener registro finalizado, la CFE sigue con la selección de las ofertas. Hasta el momento hay 83 proyectos en fase de preselección según la región en la que se contemplan y la tecnología, los cuales representan una capacidad neta conjunta de 13,099 megawatts.

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Expansión publicó el pasado 16 de febrero que el esquema mixto de CFE había despertado cuestionamientos sobre la participación que pudieran tener los privados ante la obligatoriedad de que CFE tuviera garantizado el 54% de participación.

Al respecto, Arturo Carranza, experto en temas de energía, explicó que el esquema logró despertar un interés amplio en los privados, quienes evalúan las garantías de trabajar en conjunto con la CFE.

“Este interés, esta sobreoferta de 500% se da, no en las grandes empresas que gestionan los PPAs de largo plazo, sino en empresas pequeñas y medianas que están entendiendo que los proyectos pueden ser bancables teniendo a la CFE de socio, porque es la empresa pública con respaldo del gobierno, y puede ayudarles a la ejecución de las obras y garantiza flujos de efectivo con la comercialización de la energía”, aseguró.

El esquema

La CFE lanzó la convocatoria de registro a proyectos de inversión mixta el pasado 28 de enero, pero el registro de empresas interesadas estuvo vigente desde el 9 de febrero y hasta el 3 de marzo, con un proceso de revisión técnica y selección entre el 2 de marzo y el 6 de abril.

El proceso competitivo continúa su desarrollo desde el 7 de abril y hasta el 29 de mayo, cuando se determine puntualmente a las empresas seleccionadas para el desarrollo de proyectos.

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Al final del proceso, sólo serán seleccionados proyectos que cubran los 6,500 megawatts que son ofertados por la CFE en esta primera convocatoria. Se espera que en junio haya una segunda convocatoria.

El esquema de inversión mixta contempla el uso de fideicomisos mexicanos, la Comisión con un 54% de participación garantizada mediante aportaciones en especie y titular de derechos comunes. Mientras que el privado tendrá el 46% de participación mediante aportaciones de capital y será titular de los derechos preferentes.

Puntualmente, dentro de las aportaciones de la CFE en especie, se encuentran los terrenos para el proyecto, contratos de compra de energía y apoyo en la gestión de los permisos; en tanto, los privados aportarán la totalidad de capital líquido, la construcción y desarrollo de la central hasta su entrada en operación comercial.

Uno de los principales atractivos que tiene el esquema para las empresas es que, al trabajar bajo los principios de planeación estratégica del gobierno, se tratará de cumplir en la mayor medida de lo posible, con el programa de ejecución de las obras, pues los contratos están pensados para que puedan iniciar construcción a finales del año, explicó el especialista.

El acceso a financiamiento también es más sencillo para las empresas al tener como respaldo un contrato con una empresa pública, como la CFE, y los bancos observan esa certidumbre.

Dentro de las empresas que han participado están Atlas Renewable Energy, Alten, Canadian Solar, Cimarrón Solar, Cox, EDF Power Solutions, Fortius, Generadora Fénix, ICA, Invenergy, Mota-Engil, Zuma Energía.

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Energías renovables

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