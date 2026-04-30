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ATDT y CRT envían correos a dependencias de gobierno para acelerar registro móvil entre trabajadores

A semanas del plazo límite, el gobierno refuerza la campaña de vinculación telefónica mediante campañas internas dirigidas a funcionarios.
jue 30 abril 2026 01:42 PM
Gobierno presiona para el registro telefónico a empleados de dependencias y empieza a enviar correos
El mensaje incorpora un vínculo que dirige a un sitio donde se agrupan las empresas de telefonía, desde las más comerciales -como Telcel, AT&T, Bait y Telefónica- hasta los Operadores Móviles Virtuales (OMV) más incipientes. (webphotographeer/Getty Images)

El plazo para la vinculación móvil está a 61 días de vencer. En medio de la presión, las dependencias de gobierno comienzan a buscar nuevos mecanismos para que las personas registren sus números telefónicos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) en conjunto con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) han comenzado a enviar correos internos a las dependencias gubernamentales para acelerar el registro de líneas móviles en el país.

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Expansión tuvo acceso a uno de los correos electrónicos en donde la ATDT y la CRT explican que el mail es una campaña “para difundir y orientar al personal respecto al registro de líneas telefónicas”.

“Si necesita ayuda o tiene alguna duda en su registro, puede comunicarse a la mesa de servicios de la dependencia o enviar un correo electrónico”, se lee en el mail que empezó a difundirse esta mañana.

ATDT y CRT envían correo a dependencias de gobierno para acelerar registro telefónico.

¿Cómo buscan acelerar el registro de líneas móviles?

El mensaje incorpora un vínculo que dirige a un sitio donde se agrupan las empresas de telefonía, desde las más comerciales —como Telcel, AT&T, Bait y Telefónica— hasta los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El portal funciona principalmente como intermediario, ya que redirige a los usuarios a las plataformas destinadas al registro telefónico, así como a sitios de consulta o para reportar fallas en el proceso de vinculación.

El correo también está acompañado de un manual de registro telefónico, en el que se recomienda documentar el número de intentos de vinculación y los errores que puedan surgir durante el proceso.

Los usuarios han reportado que, aunque el registro remoto aparenta concluir con éxito, en la práctica sus líneas no quedan debidamente inscritas o surgen fallas que impiden completar el trámite.

La ATDT y CRT crea sitio para vincular a las plataformas de registro telefónico

¿Qué problemas e irregularidades enfrenta el proceso?

El manual también hace énfasis en que no se requieren datos biométricos, pero reconoce la posibilidad de filtración de información. Señala que, en caso de que esto ocurra, se aplicará la Ley de Protección de Datos Personales a quienes resulten responsables.

A poco más de tres meses de la entrada en vigor de la política de vinculación, usuarios en redes sociales han denunciado irregularidades, como el registro de números a nombre de terceros o la asignación de múltiples líneas a una misma persona sin su consentimiento.

ATDT y CRT reconocen posible vulneración de datos.

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Expertos consultados por este medio han señalado que estas inconsistencias no solo evidencian fallas en el proceso, sino que también abren la puerta a posibles responsabilidades indebidas derivadas del uso ilícito de líneas vinculadas a identidades equivocadas.

La campaña al interior de las dependencias ocurre en un contexto en el que la CRT intensificó su estrategia en medios y redes sociales para incentivar el registro telefónico, bajo la advertencia de que no habrá prórrogas. Esta postura, sin embargo, abre la posibilidad de una desconexión masiva de líneas, lo que podría restringir el acceso a servicios de conectividad vinculados a un derecho constitucional.

Hasta el 19 de abril, de las 161 millones de líneas móviles, solo 30.2 millones han sido vinculadas, lo que equivale al 18.7% del total. De ese universo, el 29% corresponde a AT&T, con 8.7 millones de líneas, mientras que Telcel concentra el 19%, con 5.7 millones.

Desde el 9 de enero entró en vigor el registro telefónico a nivel nacional y tanto la industria como los usuarios tienen como fecha límite el próximo 30 de junio. De no cumplir la disposición, las líneas quedarán restringidas a números de emergencia, lo que implicaría para las empresas una pérdida masiva de clientes.

El actual gobierno se ha valido de este tipo de estrategias para promover o alcanzar distintos objetivos. El año pasado, se reportó presión hacia trabajadores del gobierno federal para comprar y vender boletos de la Lotería Nacional, específicamente para el sorteo del 15 de septiembre, denominado “México con M de Migrante”. También ocurrió con la compra y distribución masiva del libro Grandeza, del exmandatario López Obrador, por parte de legisladores de Morena.

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