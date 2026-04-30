Gobierno presiona para el registro telefónico a empleados de dependencias y empieza a enviar correos

Expansión tuvo acceso a uno de los correos electrónicos en donde la ATDT y la CRT explican que el mail es una campaña “para difundir y orientar al personal respecto al registro de líneas telefónicas”.

“Si necesita ayuda o tiene alguna duda en su registro, puede comunicarse a la mesa de servicios de la dependencia o enviar un correo electrónico”, se lee en el mail que empezó a difundirse esta mañana.

¿Cómo buscan acelerar el registro de líneas móviles?

El mensaje incorpora un vínculo que dirige a un sitio donde se agrupan las empresas de telefonía, desde las más comerciales —como Telcel, AT&T, Bait y Telefónica— hasta los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

El portal funciona principalmente como intermediario, ya que redirige a los usuarios a las plataformas destinadas al registro telefónico, así como a sitios de consulta o para reportar fallas en el proceso de vinculación.

El correo también está acompañado de un manual de registro telefónico, en el que se recomienda documentar el número de intentos de vinculación y los errores que puedan surgir durante el proceso.

Los usuarios han reportado que, aunque el registro remoto aparenta concluir con éxito, en la práctica sus líneas no quedan debidamente inscritas o surgen fallas que impiden completar el trámite.

¿Qué problemas e irregularidades enfrenta el proceso?

El manual también hace énfasis en que no se requieren datos biométricos, pero reconoce la posibilidad de filtración de información. Señala que, en caso de que esto ocurra, se aplicará la Ley de Protección de Datos Personales a quienes resulten responsables.

A poco más de tres meses de la entrada en vigor de la política de vinculación, usuarios en redes sociales han denunciado irregularidades, como el registro de números a nombre de terceros o la asignación de múltiples líneas a una misma persona sin su consentimiento.