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Altán permitirá solo a OMV con tiendas no solicitar biométricos para el registro telefónico

La empresas eliminará la toma de biométricos para agilizar el registro de líneas, pero el criterio solo aplicará para los OMV como Bait que cuentan con tiendas físicas, generando mayores barreras para ciertas usuarios.
mar 28 abril 2026 08:17 AM
Altán cambia el registro telefónico, pero solo para las OMV: podrán evitar los datos biométricos en algunos casos
Fuentes familiarizadas con el tema explicaron a este medio que la decisión de eliminar la prueba de vida se dio luego que de que Norma Solano, presidenta de CRT, asegurara que la vinculación de líneas no requiere de datos biométricos. (Antonio_Diaz/Getty Images)

A 63 días de que venza el plazo para la vinculación masiva de líneas móviles en México, la presión sobre la industria de telecomunicaciones y la autoridad regulatoria se intensifica ante la resistencia de los usuarios a entregar sus datos oficiales. En un país con más de 161 millones de líneas en operación, el avance del registro se mantiene rezagado.

En este contexto, Altán Redes, operador de la red mayorista que da servicio a los Operadores Móviles Virtuales (OMV), ajustó el proceso de vinculación al eliminar la denominada prueba de vida, un requisito que obligaba a los usuarios a tomarse una fotografía del rostro para capturar datos biométricos, de acuerdo con documentos consultados por Expansión.

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La modificación busca agilizar el registro de líneas, uno de los puntos más críticos del padrón telefónico. La prueba de vida se había convertido en uno de los pasos más complejos del proceso, pues en muchos casos no se completaba al primer intento, lo que derivaba en abandono por parte de los usuarios.

Además de su complejidad técnica, el requisito representaba el componente más sensible de la política, al implicar la captura de información biométrica, un tema que ha generado inquietud entre los usuarios.

Flexibilización con condiciones

Sin embargo, la flexibilización no será generalizada. Altán solo permitirá omitir este paso a aquellos OMV que cuenten con puntos de venta físicos o Centros de Atención a Clientes, lo que introduce una diferenciación relevante dentro del propio ecosistema.

El criterio beneficiaría a operadores como Bait, el servicio de Walmart, que dispone de al menos 15 sitios físicos, pero deja en desventaja a la mayoría de los OMV, cuya operación es predominantemente digital y carece de infraestructura presencial.

Las empresas interesadas en adoptar esta modalidad deberán notificar a Altán antes del 29 de abril. “Si es de su interés habilitar esta modalidad, y cumple con el requisito, se harán los ajustes necesarios en la URL correspondiente”, señala el documento consultado.

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La red de Altán concentra una base relevante de usuarios: alberga 26.4 millones de líneas de Bait, alrededor de un millón de clientes de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales Alternativos y Comunitarios (AMOMVAC), así como unos 5,000 usuarios de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias y Wiki Katat.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, la decisión responde tanto a presiones de la industria como a señales desde la autoridad. El pasado 20 de abril, Norma Solano, presidenta comisionada de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), afirmó que la vinculación de líneas no requiere datos biométricos.

El ajuste también busca homologar criterios en el mercado. “Hasta antes de la decisión de Altán, la CRT solo habilitaba la omisión de la prueba de vida para Telcel y AT&T. No es posible que se legisle de manera distinta para algunas empresas a pesar de contar con lineamientos que deben ser acatados por todos”, denunció una de las fuentes.

Asimetrías y riesgos regulatorios

Actualmente, los usuarios que acuden a centros de atención de Telcel y AT&T pueden registrar sus líneas sin realizar la prueba de vida, a pesar de que el artículo 22 de los lineamientos del padrón contempla este requisito. En contraste, los clientes de OMV sí estaban obligados a cumplirlo.

El avance del registro refleja el desafío. Al 19 de abril, solo 30.2 millones de líneas habían sido vinculadas, lo que equivale al 18.7% del total. De ese universo, el 29% corresponde a AT&T, con 8.7 millones de líneas, mientras que Telcel concentra el 19%, con 5.7 millones.

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Para especialistas, la eliminación de los biométricos podría acelerar el proceso. Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, consideró que la medida facilitará el cumplimiento antes del 30 de junio, fecha en la que las líneas no registradas deberán ser deshabilitadas.

No obstante, el cambio también abre cuestionamientos sobre la equidad del proceso. “No se dan cuenta que generan una asimetría entre los mismos usuarios y esto puede generar amparos por parte de las personas que sí hicieron este proceso y pusieron a disposición sus biométricos y puede generar duda sobre qué pasará con esa información”, aseguró el especialista.

El marco regulatorio añade complejidad. El artículo 34 de los lineamientos establece que, aunque se solicite información oficial y biométrica, las empresas de telecomunicaciones no pueden almacenar esos datos.

En ese sentido, persisten dudas sobre la consistencia en la aplicación de los criterios. “No se tiene claro si todas las empresas ejecutan los mismos criterios regulatorios. Si no se cuenta con la información oficial de los usuarios la razón de ser del propio registro no se sostiene porque el día de mañana qué información se tendrá del titular de la línea, solo un número y eso cómo te sirve para investigar un caso particular”, cuestionó el especialista.

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Telecomunicaciones

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