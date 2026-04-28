La modificación busca agilizar el registro de líneas, uno de los puntos más críticos del padrón telefónico. La prueba de vida se había convertido en uno de los pasos más complejos del proceso, pues en muchos casos no se completaba al primer intento, lo que derivaba en abandono por parte de los usuarios.

Además de su complejidad técnica, el requisito representaba el componente más sensible de la política, al implicar la captura de información biométrica, un tema que ha generado inquietud entre los usuarios.

Flexibilización con condiciones

Sin embargo, la flexibilización no será generalizada. Altán solo permitirá omitir este paso a aquellos OMV que cuenten con puntos de venta físicos o Centros de Atención a Clientes, lo que introduce una diferenciación relevante dentro del propio ecosistema.

El criterio beneficiaría a operadores como Bait, el servicio de Walmart, que dispone de al menos 15 sitios físicos, pero deja en desventaja a la mayoría de los OMV, cuya operación es predominantemente digital y carece de infraestructura presencial.

Las empresas interesadas en adoptar esta modalidad deberán notificar a Altán antes del 29 de abril. “Si es de su interés habilitar esta modalidad, y cumple con el requisito, se harán los ajustes necesarios en la URL correspondiente”, señala el documento consultado.