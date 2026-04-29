Nissan V-Drive

Precio: desde 339,900 pesos (V- Drive Base TM) hasta 374,9000 (TM)

Transmisión: solo manual (sin opción automática)

Diferenciador: pantalla táctil de 7” con Apple CarPlay y Android Auto desde base

Seguridad (versión alta): Frenado Inteligente de Emergencia y Alerta de Colisión Frontal

Nota: estos sistemas no están en ninguna versión del Aveo

Motor: 1.6 litros

Nissan Versa

Precio: desde 374,900 pesos (manual) hasta 470,900 pesos (Exclusive CVT)

Versión base incluye: pantalla de 9” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, encendido por botón, faros LED delanteros y traseros

Tope de gama agrega: pantalla de 12.3”, monitor TFT de 7”, audio BOSE de 8 bocinas, rines de aluminio de 17”, monitoreo de punto ciego

Motor (nueva generación): 1.6 litros, 118 hp

La brecha que lo explica todo

La diferencia arranca desde el precio de entrada. Entre el Aveo hatchback y el Versa hay 59,900 pesos de distancia. Frente al V-Drive, la brecha es de 24,900 pesos.

En un segmento donde la compra depende del financiamiento, esa cifra cambia la decisión. Con un enganche del 20% y pagos a 48 meses, esos casi 60,000 pesos se convierten en mensualidades más altas durante varios años. Quien opta por el Aveo no se queda sin lo básico en seguridad, pero sí renuncia a elementos como la conectividad o la pantalla táctil que el Versa integra desde el inicio.

Al final, la decisión se mueve entre dos enfoques. Por un lado, un modelo que prioriza cumplir en seguridad al menor costo posible. Por el otro, una opción que apuesta por más tecnología y equipamiento, con un precio que exige un esfuerzo mayor.

El Versa sigue siendo el líder del año

El resultado de marzo no borra la tendencia acumulada. En el primer trimestre de 2026, el Versa se mantiene como el modelo más vendido con 21,249 unidades. Nissan además coloca varios modelos dentro del top 10, como NP300, Magnite, Kicks, Sentra y March, y continúa como la marca con mayor presencia en el mercado.