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El Aveo desbanca al Versa como el auto más vendido en México: el precio marca la diferencia

En marzo de 2026 cambió el auto más vendido en México. La razón se entiende al revisar qué ofrece cada modelo y cuánto cuesta.
mié 29 abril 2026 10:37 AM
nissan versa 2026
Fueron 32 meses seguidos en la primera posición dentro del segmento más disputado del país. (Nissan México)

Durante casi tres años, el Nissan Versa se mantuvo como referencia dentro del mercado automotriz mexicano. Desde julio de 2022, ningún otro modelo logró superarlo en ventas mensuales. Fueron 32 meses seguidos en la primera posición dentro del segmento más disputado del país: el de los sedanes accesibles, donde la mayoría de compradores adquiere su primer auto financiado.

Esa racha terminó en marzo de 2026. El Chevrolet Aveo registró 6,643 unidades vendidas, mientras el Versa alcanzó 6,329. La diferencia fue corta, pero suficiente para modificar el orden.

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¿Qué pasó en marzo y por qué cayeron la ventas del Versa 2026?

Más que un tema de cifras, el cambio de marzo coincide con un movimiento clave de la marca. Nissan eligió ese mismo mes para introducir en México la nueva generación del Versa, con ajustes en diseño, mayor potencia y una propuesta más cargada en pantallas.

Ese tipo de cambios suele frenar decisiones. Quien ya tenía en mente comprar un Versa espera a ver el modelo actualizado; quien aún no se decide, abre el abanico y compara. En ese espacio de indecisión, el Aveo entra con un argumento directo: es más barato desde el primer escalón.

Antes de entrar a precios, hay que considerar cómo se reportan las ventas. General Motors agrupa Aveo sedán y hatchback en un solo bloque. Nissan hace lo mismo con Versa y V-Drive. Ese es el criterio que utiliza el INEGI, por lo que la comparación contempla las cuatro variantes dentro de cada familia.

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Lo que cuesta cada uno y lo que entrega a cambio

Aquí está el punto central.

Chevrolet Aveo Hatchback

  • Precio: desde 315,000 pesos (LS manual) hasta 374,000 pesos (LT Plus CVT)
  • Motor: 1.5 litros, 4 cilindros, 98 hp en todas las versiones
  • Seguridad (desde base): 6 bolsas de aire, frenos de disco con ABS en las 4 ruedas, control de estabilidad StabiliTrak, ISOFIX
  • Lo que no incluye en base: pantalla táctil ni conectividad; audio de 4 bocinas; dirección electroasistida
  • Tope de gama agrega: rines de aluminio de 15” bitono, aire acondicionado electrónico con control en pantalla, USB en segunda fila, palanca forrada en piel.

Chevrolet Aveo Sedán

  • Motor y seguridad: mismos que hatchback
  • Versión base: vidrios eléctricos con función desde control remoto, faros halógenos con proyector
  • Versión alta: consola central con tapa, aire acondicionado electrónico
  • Precio: desde 328,500 pesos (LS manual) hasta 385,000 pesos (LT Plus)
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Nissan V-Drive

  • Precio: desde 339,900 pesos (V- Drive Base TM) hasta 374,9000 (TM)
  • Transmisión: solo manual (sin opción automática)
  • Diferenciador: pantalla táctil de 7” con Apple CarPlay y Android Auto desde base
  • Seguridad (versión alta): Frenado Inteligente de Emergencia y Alerta de Colisión Frontal
  • Nota: estos sistemas no están en ninguna versión del Aveo
  • Motor: 1.6 litros

Nissan Versa

  • Precio: desde 374,900 pesos (manual) hasta 470,900 pesos (Exclusive CVT)
  • Versión base incluye: pantalla de 9” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, encendido por botón, faros LED delanteros y traseros
  • Tope de gama agrega: pantalla de 12.3”, monitor TFT de 7”, audio BOSE de 8 bocinas, rines de aluminio de 17”, monitoreo de punto ciego
  • Motor (nueva generación): 1.6 litros, 118 hp
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La brecha que lo explica todo

La diferencia arranca desde el precio de entrada. Entre el Aveo hatchback y el Versa hay 59,900 pesos de distancia. Frente al V-Drive, la brecha es de 24,900 pesos.

En un segmento donde la compra depende del financiamiento, esa cifra cambia la decisión. Con un enganche del 20% y pagos a 48 meses, esos casi 60,000 pesos se convierten en mensualidades más altas durante varios años. Quien opta por el Aveo no se queda sin lo básico en seguridad, pero sí renuncia a elementos como la conectividad o la pantalla táctil que el Versa integra desde el inicio.

Al final, la decisión se mueve entre dos enfoques. Por un lado, un modelo que prioriza cumplir en seguridad al menor costo posible. Por el otro, una opción que apuesta por más tecnología y equipamiento, con un precio que exige un esfuerzo mayor.

El Versa sigue siendo el líder del año

El resultado de marzo no borra la tendencia acumulada. En el primer trimestre de 2026, el Versa se mantiene como el modelo más vendido con 21,249 unidades. Nissan además coloca varios modelos dentro del top 10, como NP300, Magnite, Kicks, Sentra y March, y continúa como la marca con mayor presencia en el mercado.

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Aun así, el resultado de marzo marca un cambio. El Versa ahora necesita justificar su precio frente a opciones más accesibles. La nueva generación suma potencia, tecnología y equipamiento. La decisión queda del lado del comprador: definir si esas mejoras pesan más que la diferencia de precio.

En este segmento, la respuesta se refleja en ventas mes a mes. Y en marzo, el orden ya cambió.

Tags

Nissan Chevrolet, General Motors, SUV Automóviles

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