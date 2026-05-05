El esfuerzo que la empresa estatal venía realizando desde 2022 para mejorar sus estándares de seguridad —en una actividad que por naturaleza implica riesgos elevados— muestra señales de ruptura.

Indicadores en retroceso

De acuerdo con su más reciente reporte financiero al cierre del primer trimestre, la empresa dirigida por Víctor Rodríguez Padilla registró un índice de frecuencia de 0.39 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas.

La cifra representa un incremento de 39.2% frente al cierre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 0.28 accidentes por millón de horas-hombre.

El deterioro también se observa en el índice de gravedad. Durante el primer trimestre, Pemex reportó 17 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas, lo que implica un aumento de 13.3% respecto a los 15 días registrados al cierre del año anterior.

En perspectiva internacional, los niveles de la petrolera mexicana superan los promedios del sector. De acuerdo con la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo, el índice global ronda 0.22 accidentes por millón de horas-hombre.

La comparación anual también muestra un deterioro acelerado. En el primer trimestre de 2025, el índice de frecuencia era de 0.25 y el de gravedad se ubicaba en apenas siete días perdidos.

Mantenimiento bajo presión

Detrás de estos indicadores, especialistas identifican un problema estructural vinculado al mantenimiento de la infraestructura.

La industria petrolera es, por definición, una actividad de riesgo. Sin embargo, la frecuencia y severidad de los accidentes suelen estar directamente relacionadas con el tipo y la calidad del mantenimiento que reciben las instalaciones.

Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que el repunte en los indicadores es reflejo de una insuficiente inversión en mantenimiento mayor.

“Es muy complicado ver cuánto del presupuesto de mantenimiento se va a diversas áreas, lo que sí queda claro es que es insuficiente y que es un resultado de años, no es algo de hace unos meses”, explicó Ocampo.