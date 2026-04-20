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Derrame en ducto de Pemex se estima hasta en 82,000 barriles de petróleo

Hasta el momento Pemex no enfrenta alguna sanción como empresa, tras el derrame en uno de sus ductos del complejo Abkatún.
lun 20 abril 2026 05:05 PM
Derrame en ducto de Pemex se estima hasta en 82,000 barriles de petróleo
El derrame, que inició el 6 de febrero, se informó al director de Pemex hasta el 3 de abril. (Sener)

El derrame de crudo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual fue ocultado por funcionarios y que tuvo una duración de por lo menos 10 días, podría haber dejado escapar hasta 82,000 barriles de petróleo.

Según las imágenes satelitales, la mancha se extendió hasta por 43.5 kilómetros cuadrados, con un espesor promedio estimado de 0.3 milímetros.

Si se considera que el ducto afectado tiene un diámetro de 36 pulgadas, y en condiciones normales puede transportar entre 300 y 700 mil barriles diarios, se calcula que la liberación pudiera ser de unos 8,200 barriles por día.

A su vez, estos multiplicados por los 10 días que mínimo se mantuvo la fuga, da un total de 82,000 barriles, según un análisis realizado por Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia.

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El jueves, el grupo interinstitucional que se formó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el derrame petrolero sí provenía de instalaciones de Pemex, específicamente en un ducto perteneciente a la zona de plataformas petroleras de Abkatún - Cantarell.

Múltiples organizaciones ambientalistas señalaron en marzo que el derrame provenía de infraestructura de Pemex y que habría iniciado en febrero, información que había sido ocultada por el gobierno federal.

Puntualmente señalaron que el buque petrolero, Árbol Grande, especializado en la reparación de ductos y propiedad de la petrolera Constructora Subacuática Diavaz y contratado por Pemex Exploración y Producción, estuvo presente en la zona del oleoducto Old AK C, rodeado de una mancha considerable de petróleo; así como otras embarcaciones de apoyo para contención.

Dicha línea activa transporta petróleo que se extrae desde la plataforma Akal-C y hasta la terminal marítima de Dos Bocas.

El gobierno mexicano y el grupo interdisciplinario dijeron que las imágenes satelitales mostradas por la organización Greenpeace –pero tomadas por los satélites Sentinel 1 y 2 de la European Space Agency– eran falsas, y que no existía un derrame de la magnitud señalada.

Incluso, en la conferencia de prensa del pasado 26 de marzo organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se descalificaron los análisis de las ambientalistas se trataba de un recurso para generar alarma en la población.

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El desmentido

Las organizaciones civiles defendieron su trabajo y exigieron a las autoridades no ocultar ni minimizar la información sobre el derrame registrado en las aguas del Golfo de México, el cual ya afectaba a las costas de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y parte de Campeche.

Fue hasta el pasado 16 de abril que en una nueva conferencia de prensa, el grupo interdisciplinario formado por Pemex, Sener, Asea, Semar, Profepa, Semarnat, Conapesca y Secihti, reconocieron el derrame y responsabilidad de la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla en la contaminación del Golfo de México.

Expansión publicó que según con los análisis realizados por la petrolera y el Secihti, las marchas de hidrocarburo comenzaron a tener presencia desde el pasado 6 de febrero, pero fue hasta el día 8 que buzos especializados localizaron la fuga y comenzó la reparación que concluyó hasta el 18 de ese mismo mes; aunque el cierre de la válvula principal del ducto dañado, no se realizó sino hasta el 14 de febrero, lo que permitió incrementar la fuga de crudo.

El director general de Pemex dijo que no fue informado del acontecimiento, y que fue hasta el 3 de abril que tuvo conocimiento y solicitó información a las áreas correspondientes, las cuales negaron la información y tuvo que ser requerida vía oficio.

Al ser cuestionado sobre la información que ya habían hecho pública previamente los ambientalistas, Rodríguez Padilla confirmó que sí se trata del mismo ducto afectado, lo cual fue alertado inicialmente por un grupo científico.

“Fue un reporte hecho por un grupo científico que después fue retomado por la ONGs. Este informe científico es toda una red que se dedica, científicamente, a estudiar derrames en el Golfo de México como parte de su actividad normal de investigación; entonces se hizo un primer análisis a través de las fotografías satelitales que son gratuitas (...) Este grupo se dio cuenta que había ahí una emanación y fue a partir de ahí que la presidenta nos instruyó que creamos un grupo científico específico”, aseguró el director de Pemex el pasado 16 de abril.

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Exigen sanciones

La responsabilidad que Pemex debe asumir por el derrame de petróleo debe considerar remediaciones ambientales, apoyo para todas las personas afectadas en sus actividades económicas y las sanciones correspondientes que deben establecer las autoridades correspondientes.

Ornela Garelli, directora de campañas de Greenpeace México, dijo que luego de toda la desacreditación que sufrieron las organizaciones de la sociedad civil, resulta positivo que finalmente se reconozca la culpabilidad de Pemex, pero resulta indispensable que se asuma una responsabilidad integral como empresa y no en lo individual con los tres funcionarios acusados y ya separados de su cargo.

“Falta asumir la responsabilidad de Pemex como empresa del Estado y que se haga público el cómo Pemex, como institución, va a solucionar ese problema, por ejemplo, qué cantidad de recursos va a colocar para tener una resolución profunda del derrame”, explicó.

En el caso de las personas afectadas, el gobierno dijo que se han otorgado apoyos de 15,000 pesos a pescadores a través de tarjetas del Bienestar, pero existen pescadores que no corresponden a cooperativas que no están siendo reconocidos e incluso otros que se dedican a actividades turísticas que se han visto afectadas.

La restauración de los ecosistemas afectados también requiere análisis más profundos que demuestren que la fauna marina no está contaminada y que puede ser utilizada nuevamente para consumo humano.

Mientras que Pemex debe enfrentar una sanción como empresa, más allá de los funcionarios ya removidos, pues la Asea es un organismo encargado de vigilar, regular y supervisar la seguridad industrial, operativa y ambiental en las actividades del sector de hidrocarburos, y está facultada para sancionar a empresas, pero hasta el momento no se ha informado sobre alguna sanción puntual para la petrolera mexicana.

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