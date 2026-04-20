Derrame en ducto de Pemex se estima hasta en 82,000 barriles de petróleo

El desmentido

Las organizaciones civiles defendieron su trabajo y exigieron a las autoridades no ocultar ni minimizar la información sobre el derrame registrado en las aguas del Golfo de México, el cual ya afectaba a las costas de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y parte de Campeche.

Fue hasta el pasado 16 de abril que en una nueva conferencia de prensa, el grupo interdisciplinario formado por Pemex, Sener, Asea, Semar, Profepa, Semarnat, Conapesca y Secihti, reconocieron el derrame y responsabilidad de la empresa que dirige Víctor Rodríguez Padilla en la contaminación del Golfo de México.

Expansión publicó que según con los análisis realizados por la petrolera y el Secihti, las marchas de hidrocarburo comenzaron a tener presencia desde el pasado 6 de febrero, pero fue hasta el día 8 que buzos especializados localizaron la fuga y comenzó la reparación que concluyó hasta el 18 de ese mismo mes; aunque el cierre de la válvula principal del ducto dañado, no se realizó sino hasta el 14 de febrero, lo que permitió incrementar la fuga de crudo.

El director general de Pemex dijo que no fue informado del acontecimiento, y que fue hasta el 3 de abril que tuvo conocimiento y solicitó información a las áreas correspondientes, las cuales negaron la información y tuvo que ser requerida vía oficio.

Al ser cuestionado sobre la información que ya habían hecho pública previamente los ambientalistas, Rodríguez Padilla confirmó que sí se trata del mismo ducto afectado, lo cual fue alertado inicialmente por un grupo científico.

“Fue un reporte hecho por un grupo científico que después fue retomado por la ONGs. Este informe científico es toda una red que se dedica, científicamente, a estudiar derrames en el Golfo de México como parte de su actividad normal de investigación; entonces se hizo un primer análisis a través de las fotografías satelitales que son gratuitas (...) Este grupo se dio cuenta que había ahí una emanación y fue a partir de ahí que la presidenta nos instruyó que creamos un grupo científico específico”, aseguró el director de Pemex el pasado 16 de abril.