Pemex acepta la colusión de funcionarios en el huachicol por primera vez: hay 30 ordeñas diarias a ductos

Pemex eleva inversión en ductos mientras crece el robo de crudo
Pemex detalló que, como parte de sus estrategias de seguridad e integridad operativa, al cierre de 2025 realizó el análisis del 100% de su red de oleoductos en cumplimiento con las disposiciones administrativas sobre evaluación de riesgos e integridad de ductos.
La petrolera revisó un total de 17,361 kilómetros de infraestructura. Del total evaluado, 8,626 kilómetros fueron catalogados con riesgo medio y 8,735 kilómetros con riesgo bajo, mientras que ningún tramo fue clasificado con riesgo alto.
“El transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo y otros productos a través de la red de oleoductos está sujeto a diversos riesgos, incluyendo riesgo de fugas y derrames, explosiones y robo de combustible”, dice el informe 20-F.
Para enfrentar estos riesgos, Pemex informó que durante 2025 destinó 471.1 millones de pesos a rehabilitación y mantenimiento de oleoductos, mientras que para 2026 tiene presupuestados 2,489 millones de pesos para los mismos rubros.
El problema del robo de hidrocarburos no se limita a las gasolinas y el diésel. De acuerdo con un análisis de Francisco Barnés, publicado recientemente por Expansión, el robo de petróleo crudo alcanzó en 2025 alrededor de 53,200 barriles diarios.
Según el especialista, dichas pérdidas representaron para Pemex un impacto económico cercano a 1,200 millones de dólares, en momentos donde la empresa enfrenta presiones financieras, vencimientos de deuda y menores niveles de producción.
“En los últimos tres años, se ha disparado el robo descarado de crudo en el sistema nacional, que por lo visto, ese crudo que se va de contrabando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías norteamericanas, de donde sale el diésel y la gasolina que meten de contrabando al país (México)”, aseguró el experto.
Exportaciones a Cuba mantienen presión política y financiera
Pemex también reportó que mantiene exportaciones de petróleo y combustibles hacia Cuba mediante su filial Gasolinas Bienestar, operación que desde 2023 ha acumulado ventas por más de 1,100 millones de dólares y que ocurre en medio de las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos respecto al respaldo económico a la isla.
Entre julio y diciembre de 2023, la subsidiaria exportó 16,800 barriles diarios de petróleo crudo y 3,300 barriles diarios de combustibles. Para 2024, las exportaciones ascendieron a 20,100 barriles diarios de crudo y 2,700 barriles diarios de productos refinados, mientras que en 2025 los envíos fueron de 15,000 barriles diarios de petróleo y 2,200 barriles diarios de combustibles.
Las operaciones representan el 3.1% de las exportaciones totales de petróleo crudo y el 1.8% de las ventas totales de petrolíferos registradas por la petrolera mexicana durante 2025.
“Las ventas de Gasolinas Bienestar se realizan mediante contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se lleven a cabo en cumplimiento de la legislación aplicable”, aseguró Pemex en el informe.
La petrolera añadió que el pasado 31 de marzo la filial Gasolinas Bienestar cambió su denominación corporativa a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, aunque sin detallar públicamente las razones detrás de la modificación societaria.