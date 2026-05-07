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Pemex reporta 30 ordeñas diarias a ductos y admite colusión de funcionarios en huachicol

Las actividades de robo y contrabando de combustibles no pueden ser realizadas sin participación de funcionarios, asegura Pemex en su reporte 20-F.
jue 07 mayo 2026 04:55 PM
Pemex acepta la colusión de funcionarios en el huachicol por primera vez: hay 30 ordeñas diarias a ductos
La ordeña de gasoductos se concentra en los estados de Hidalgo y Puebla. (Foto: Marco Antonio Martínez/AFP)

Pemex reconoció ante inversionistas de Estados Unidos que el robo de combustibles y la infiltración de funcionarios públicos en redes de huachicol continúan siendo uno de los principales riesgos operativos y financieros para la empresa productiva del Estado, en un contexto donde las tomas clandestinas mantienen un ritmo de más de 30 ordeñas diarias a ductos de combustibles.

La petrolera dirigida por Víctor Rodríguez Padilla reportó en su informe anual 20-F, entregado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), que entre 2024 y 2025 detectó un total de 22,365 tomas ilegales en oleoductos que transportan petrolíferos.

La cifra equivale a un promedio de 30.6 perforaciones ilegales al día durante los dos años considerados, reflejando que el combate al denominado huachicol continúa lejos de resolverse pese al despliegue de fuerzas de seguridad y vigilancia sobre la infraestructura energética del país.

“En 2025 y 2024 identificamos 10,591 y 11,774 tomas ilegales de oleoductos respectivamente”, expone el reporte anual 20-F entregado por la empresa mexicana a la SEC.

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Más allá de las pérdidas de combustibles, Pemex admitió por primera vez de forma explícita ante inversionistas internacionales el riesgo de colusión interna y participación de funcionarios públicos en el mercado ilícito de petrolíferos.

“También estamos expuestos al riesgo de que algunos de nuestros empleados o funcionarios públicos participen, o sean percibidos como participantes, en el mercado ilícito de combustibles”, expone el documento.

Huachicol y crimen organizado presionan operación de Pemex

La advertencia aparece en un apartado de riesgos donde la petrolera describe un entorno operativo cada vez más presionado por la inseguridad y la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

“México ha experimentado un período de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga y organizaciones criminales afines. Además, en períodos recientes, las acciones del Gobierno mexicano contra el crimen organizado han sido seguidas en ocasiones por actos de violencia en represalia, vandalismo, bloqueos de carreteras y una mayor interrupción de la actividad comercial y civil”, señala el informe.

Pemex añadió que el crecimiento del mercado ilícito de combustibles ha derivado no solo en robo de hidrocarburos, sino también en el saqueo de materiales y equipos estratégicos para la operación de la empresa.

“El crecimiento del mercado ilícito de combustibles en México ha provocado un aumento del robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos, así como del robo de nuestros equipos y materiales”, aseguró la petrolera en el documento enviado a inversionistas.

La empresa también reconoció que su infraestructura energética permanece expuesta a actos deliberados de sabotaje, terrorismo, bloqueos, robos y piratería, amenazas que podrían derivar en accidentes mayores y afectar directamente sus finanzas.

De acuerdo con el reporte, este tipo de incidentes puede generar “pérdidas de vidas, daños ambientales y daños a equipos” con potencial impacto sobre “el negocio, las operaciones y la situación financiera de la petrolera”.

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Pemex eleva inversión en ductos mientras crece el robo de crudo

Pemex detalló que, como parte de sus estrategias de seguridad e integridad operativa, al cierre de 2025 realizó el análisis del 100% de su red de oleoductos en cumplimiento con las disposiciones administrativas sobre evaluación de riesgos e integridad de ductos.

La petrolera revisó un total de 17,361 kilómetros de infraestructura. Del total evaluado, 8,626 kilómetros fueron catalogados con riesgo medio y 8,735 kilómetros con riesgo bajo, mientras que ningún tramo fue clasificado con riesgo alto.

“El transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo y otros productos a través de la red de oleoductos está sujeto a diversos riesgos, incluyendo riesgo de fugas y derrames, explosiones y robo de combustible”, dice el informe 20-F.

Para enfrentar estos riesgos, Pemex informó que durante 2025 destinó 471.1 millones de pesos a rehabilitación y mantenimiento de oleoductos, mientras que para 2026 tiene presupuestados 2,489 millones de pesos para los mismos rubros.

El problema del robo de hidrocarburos no se limita a las gasolinas y el diésel. De acuerdo con un análisis de Francisco Barnés, publicado recientemente por Expansión, el robo de petróleo crudo alcanzó en 2025 alrededor de 53,200 barriles diarios.

Según el especialista, dichas pérdidas representaron para Pemex un impacto económico cercano a 1,200 millones de dólares, en momentos donde la empresa enfrenta presiones financieras, vencimientos de deuda y menores niveles de producción.

“En los últimos tres años, se ha disparado el robo descarado de crudo en el sistema nacional, que por lo visto, ese crudo que se va de contrabando a Estados Unidos para ser procesado en refinerías norteamericanas, de donde sale el diésel y la gasolina que meten de contrabando al país (México)”, aseguró el experto.

Exportaciones a Cuba mantienen presión política y financiera

Pemex también reportó que mantiene exportaciones de petróleo y combustibles hacia Cuba mediante su filial Gasolinas Bienestar, operación que desde 2023 ha acumulado ventas por más de 1,100 millones de dólares y que ocurre en medio de las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos respecto al respaldo económico a la isla.

Entre julio y diciembre de 2023, la subsidiaria exportó 16,800 barriles diarios de petróleo crudo y 3,300 barriles diarios de combustibles. Para 2024, las exportaciones ascendieron a 20,100 barriles diarios de crudo y 2,700 barriles diarios de productos refinados, mientras que en 2025 los envíos fueron de 15,000 barriles diarios de petróleo y 2,200 barriles diarios de combustibles.

Las operaciones representan el 3.1% de las exportaciones totales de petróleo crudo y el 1.8% de las ventas totales de petrolíferos registradas por la petrolera mexicana durante 2025.

“Las ventas de Gasolinas Bienestar se realizan mediante contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se lleven a cabo en cumplimiento de la legislación aplicable”, aseguró Pemex en el informe.

La petrolera añadió que el pasado 31 de marzo la filial Gasolinas Bienestar cambió su denominación corporativa a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, aunque sin detallar públicamente las razones detrás de la modificación societaria.

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