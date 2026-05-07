Pemex acepta la colusión de funcionarios en el huachicol por primera vez: hay 30 ordeñas diarias a ductos

Más allá de las pérdidas de combustibles, Pemex admitió por primera vez de forma explícita ante inversionistas internacionales el riesgo de colusión interna y participación de funcionarios públicos en el mercado ilícito de petrolíferos.

“También estamos expuestos al riesgo de que algunos de nuestros empleados o funcionarios públicos participen, o sean percibidos como participantes, en el mercado ilícito de combustibles”, expone el documento.

Huachicol y crimen organizado presionan operación de Pemex

La advertencia aparece en un apartado de riesgos donde la petrolera describe un entorno operativo cada vez más presionado por la inseguridad y la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

“México ha experimentado un período de mayor actividad delictiva, principalmente debido a las actividades de los cárteles de la droga y organizaciones criminales afines. Además, en períodos recientes, las acciones del Gobierno mexicano contra el crimen organizado han sido seguidas en ocasiones por actos de violencia en represalia, vandalismo, bloqueos de carreteras y una mayor interrupción de la actividad comercial y civil”, señala el informe.

Pemex añadió que el crecimiento del mercado ilícito de combustibles ha derivado no solo en robo de hidrocarburos, sino también en el saqueo de materiales y equipos estratégicos para la operación de la empresa.

“El crecimiento del mercado ilícito de combustibles en México ha provocado un aumento del robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos, así como del robo de nuestros equipos y materiales”, aseguró la petrolera en el documento enviado a inversionistas.

La empresa también reconoció que su infraestructura energética permanece expuesta a actos deliberados de sabotaje, terrorismo, bloqueos, robos y piratería, amenazas que podrían derivar en accidentes mayores y afectar directamente sus finanzas.

De acuerdo con el reporte, este tipo de incidentes puede generar “pérdidas de vidas, daños ambientales y daños a equipos” con potencial impacto sobre “el negocio, las operaciones y la situación financiera de la petrolera”.