Todo está listo para la sesión de fotos en el campo del estadio Akron. El primer spot será en la banca. “Pero, si no tienes inconveniente, hagámosla en la local”, indica al ver que nos dirigimos a la de visitante. Comienza el juego, y el de Amaury Vergara es a varias bandas.

El presidente y director general de Grupo OMNILIFE-Chivas vive un periodo intenso y tiene ante sí los meses en los que el trabajo realizado debe rendir frutos. No se trata solo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá el estadio Akron como anfitrión de cuatro de los partidos que se jugarán en México, entre ellos, el México-Corea del Sur y el Uruguay-España.

En agosto, y tras una inversión de alrededor de 61 millones de dólares, la compañía inaugurará su tercera planta de manufactura en Allen, Texas, que se suma a las que tiene en México y Colombia.

El grupo mantiene el ritmo. El año pasado, cerró con un incremento en sus ventas del 8.4%, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la empresa, y con un alza del 27% en la utilidad de operación.

De hecho, desde que tomó las riendas, primero como director general en 2018 y como presidente en 2020, ha mantenido en un crecimiento estable la compañía que fundaron sus padres, Jorge Vergara y Maricruz Zataraín, en 1991, tras la fuerte caída derivada de la crisis que supuso para la compañía el divorcio y la disputa legal del fundador con Angélica Fuentes.