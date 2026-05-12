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Amaury Vergara: el año del triplete

Grupo OMNILIFE-Chivas encara un 2026 histórico: es anfitrión del Mundial, inaugurará una planta en Estados Unidos y Chivas puede convertirse en campeón.
mar 12 mayo 2026 10:59 AM
Amaury Vergara: el año del triplete
Grupo OMNILIFE-Chivas, liderada por Amaury Vergara, es una compañía familiar. (Especial
)

Llega unos minutos tarde y se disculpa: antes de la entrevista, tenía una sesión de deliberación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde participó como jurado para el Premio de Cine Ambiental.

La discusión estuvo compleja, aunque muy interesante, explica, y eso hizo que tomara más tiempo de lo programado. Aprovecha los minutos antes de iniciar para recomendar un par de documentales que ha visto.

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Todo está listo para la sesión de fotos en el campo del estadio Akron. El primer spot será en la banca. “Pero, si no tienes inconveniente, hagámosla en la local”, indica al ver que nos dirigimos a la de visitante. Comienza el juego, y el de Amaury Vergara es a varias bandas.

El presidente y director general de Grupo OMNILIFE-Chivas vive un periodo intenso y tiene ante sí los meses en los que el trabajo realizado debe rendir frutos. No se trata solo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá el estadio Akron como anfitrión de cuatro de los partidos que se jugarán en México, entre ellos, el México-Corea del Sur y el Uruguay-España.

En agosto, y tras una inversión de alrededor de 61 millones de dólares, la compañía inaugurará su tercera planta de manufactura en Allen, Texas, que se suma a las que tiene en México y Colombia.

El grupo mantiene el ritmo. El año pasado, cerró con un incremento en sus ventas del 8.4%, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la empresa, y con un alza del 27% en la utilidad de operación.

De hecho, desde que tomó las riendas, primero como director general en 2018 y como presidente en 2020, ha mantenido en un crecimiento estable la compañía que fundaron sus padres, Jorge Vergara y Maricruz Zataraín, en 1991, tras la fuerte caída derivada de la crisis que supuso para la compañía el divorcio y la disputa legal del fundador con Angélica Fuentes.

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De aquello hace ya una década y hoy el grupo vive un año que podría coronar si el Club Deportivo Guadalajara , las Chivas, logran el título de campeones del Torneo de Clausura 2026. Su último trofeo fue en 2017.

De conseguirlo, lo hará con una dificultad añadida. Al cierre de esta edición, el equipo que dirige el argentino Gabriel Milito se enfila a disputar la liguilla sin varias de sus figuras, que, a falta de la lista definitiva, se prevé que puedan ser cinco convocados por Javier Aguirre para jugar con la selección mexicana.

Estarán concentrados desde principios de mayo, una medida que forma parte del acuerdo alcanzado entre los empresarios del futbol para fortalecer la preparación del Tri

LEE AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA

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Jorge Vergara Amaury Vergara Chivas

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