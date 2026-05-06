¿Quién es Amaury Vergara, el cineasta empresario que hoy encabeza Chivas y Omnilife?

El apellido Vergara lleva casi 25 años sonando con fuerza en el futbol mexicano, desde que el empresario Jorge Vergara tomó las riendas de uno de los equipos más populares del país: las Chivas de Guadalajara. Hoy, esa historia continúa con su hijo, Amaury Vergara Zatarain, quien está al frente del club.

Pero su papel no se limita a la cancha. Amaury también dirige Grupo Omnilife, una de las empresas más importantes en México en los sectores de salud, belleza y cuidado personal.

Curiosamente, su camino no comenzó ni en los negocios ni en el deporte. Antes de asumir el liderazgo familiar, Amaury apostó por el cine y se formó en la New York Film Academy, en Estados Unidos.

Esta es la historia de Amaury Vergara, el presidente del conglomerado Omnilife-Chivas.