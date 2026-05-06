¿Quién es Amaury Vergara, el cineasta empresario que hoy encabeza Chivas y Omnilife?

El apellido Vergara lleva casi 25 años sonando con fuerza en el futbol mexicano, desde que el empresario Jorge Vergara tomó las riendas de uno de los equipos más populares del país: las Chivas de Guadalajara. Hoy, esa historia continúa con su hijo, Amaury Vergara Zatarain, quien está al frente del club.
Pero su papel no se limita a la cancha. Amaury también dirige Grupo Omnilife, una de las empresas más importantes en México en los sectores de salud, belleza y cuidado personal.
Curiosamente, su camino no comenzó ni en los negocios ni en el deporte. Antes de asumir el liderazgo familiar, Amaury apostó por el cine y se formó en la New York Film Academy, en Estados Unidos.
Esta es la historia de Amaury Vergara, el presidente del conglomerado Omnilife-Chivas.
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¿Quién es Amaury Vergara Zatarain?
Nacido en Guadalajara en 1987, creció cerca de una de las marcas empresariales y deportivas más visibles del país, pero optó primero por un camino distinto. Encontró en el cine una forma de expresión y se involucró en proyectos como Marea (2014), reconocida en festivales, y el documental Chivas (2018), donde retrató la identidad del equipo desde dentro, según su página oficial .
Con el tiempo, esa etapa creativa comenzó a cruzarse con el negocio familiar. En 2018 asumió un rol ejecutivo dentro del grupo, como parte de una transición planificada. Un año después, tras la muerte de Jorge Vergara, tomó el control total.
Desde entonces, su gestión ha combinado continuidad con cambios puntuales. Ha impulsado inversiones en tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial para modernizar la operación, y ha apostado por la expansión internacional con proyectos como una planta en Texas. También ha promovido iniciativas como NFuerza, enfocada en jóvenes emprendedores.
En paralelo, ha ganado mayor visibilidad pública. Al igual que su padre en las primeras temporadas, participó como inversionista en Shark Tank México, lo que fortaleció su exposición mediática y lo posicionó ante nuevas audiencias.
Hoy, tanto Omnilife como Chivas mantienen resultados positivos y continúan operando como dos marcas hermanas con un peso relevante en México.
Entre la herencia recibida y sus propias decisiones, Amaury Vergara ha ido construyendo un perfil que busca imprimir un sello distinto al grupo que dirige.
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¿Cómo entraron los Vergara al futbol mexicano?
La historia comenzó el 31 de octubre de 2002, cuando Jorge Vergara Madrigal adquirió la mayoría de la propiedad del Club Deportivo Guadalajara (Chivas), en una de las operaciones más relevantes del futbol mexicano de aquel momento.
La compra se dio en un contexto complicado para la institución, que atravesaba problemas financieros. Esa situación llevó a la mayoría de los socios a vender sus participaciones, lo que permitió a Vergara hacerse con alrededor del 87% del club.
Sin embargo, la operación no estuvo exenta de conflictos. Un grupo minoritario de asociados se opuso a la venta y emprendió una disputa legal que se prolongó por más de 17 años. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en julio de 2019 ratificó la propiedad del club a la familia Vergara.
Más allá del aspecto legal, Jorge Vergara llegó con una visión particular: convertir a Chivas en un equipo con proyección internacional y utilizar el futbol como una plataforma de impacto social y cultural. Bajo su gestión, también cambió la forma de vivir el espectáculo, impulsando apuestas con fines benéficos entre clubes y desplegados mediáticos que avivaron las rivalidades.
Su influencia no se limitó a México. También adquirió al Deportivo Saprissa de Costa Rica y fundó Chivas USA en la MLS, con la intención de expandir la marca rojiblanca a nivel internacional.
Tras su fallecimiento en 2019, el control del club pasó a su hijo, Amaury Vergara, quien hoy continúa al frente del equipo y del legado familiar en el futbol mexicano.
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Chivas y el conflicto con la Selección Mexicana
La tensión entre la Selección Mexicana y los clubes de la Liga MX creció a pocos días del inicio de la concentración rumbo al Mundial 2026.
El conflicto se originó tras reportes de que jugadores del Toluca, como Alexis Vega y Jesús Gallardo, podrían continuar con su club para disputar la semifinal de vuelta de la Concachampions sin incorporarse de inmediato al Tri, cuya concentración inicia este 6 de mayo.
Ante ese escenario, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, fijó postura: el club solo cedería a sus seleccionados si todos los equipos eran tratados bajo las mismas condiciones. Con base en ello, ordenó el regreso de sus cinco convocados al equipo.
Los jugadores —Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando “Hormiga” González y Brian Gutiérrez— acataron la indicación y se presentaron en Verde Valle, sede de entrenamiento de Chivas, con el objetivo de preparar el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liguilla ante Tigres.
En medio de esa presión, los futbolistas quedaron en el centro de la disputa entre club y Selección, mientras Chivas busca remontar la serie que pierde 3-1 y que se definirá el 9 de mayo en el Estadio Akron.