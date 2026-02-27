¿Quién es el dueño de la selección mexicana y cuál es el papel de los grandes empresarios?

¿Quién toma las decisiones en la FMF y la Selección?

Las decisiones en la FMF son tomadas por la Asamblea General, el órgano rector de esta asociación, la cual está compuesta por varios afiliados del futbol profesional y amateur, según se lee en sus estatutos.

Sin embargo, quienes tienen mayor peso son los clubes de futbol profesional de la Liga MX, específicamente sus dueños, ya que son los que ejercen la mayor influencia política, económica y deportiva dentro de toda la organización.

Aquí viene lo verdaderamente interesante: aunque en el papel todos los afiliados directos tienen el mismo peso y derecho a voto, lo cierto es que existe un grupo de empresarios del futbol que se encuentra en la cúspide de la organización.

Históricamente, la Selección mexicana de futbol ha estado estrechamente vinculada con Televisa y la familia Azcárraga, y no es casualidad. Esta dinastía ha sido decisiva, para bien o para mal, en el desarrollo del futbol mexicano. Basta recordar su papel en los mundiales celebrados en México, la relevancia del Estadio Azteca y el control de los derechos de transmisión.

Empresarios clave con gran influencia incluyen a Emilio Azcárraga Jean. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

A pesar de sus recientes altibajos, se considera que Emilio Azcárraga Jean, principal dueño del Club América y heredero del imperio Televisa, es el empresario con mayor influencia dentro del organismo. Su grado de participación ha fluctuado a lo largo del tiempo, dependiendo de las alianzas que haya establecido con otros propietarios.

Sin embargo, no es el único con gran influencia. También está Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien, aunque sus equipos Mazatlán y Puebla no sean de los más grandes, ejerce un papel central gracias a su control de TV Azteca, que le otorga poder en las decisiones de la FMF.

Otro empresario que ha ganado peso en los últimos años es Alejandro Irarragorri, fundador y actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, la organización detrás de Santos y Atlas, quien ha logrado consolidarse y establecer alianzas de peso con Salinas Pliego.

Entre los demás actores relevantes están Jesús Martínez, del Pachuca, que aunque actualmente atraviesa un momento complicado, en años previos tuvo gran influencia; y Amaury Vergara, dueño de Chivas, quien no ha tenido un protagonismo tan visible como su padre, Jorge Vergara, en las primeras dos décadas del milenio.

Sí, la Selección y la FMF no tienen un dueño formal, pero gran parte de su desarrollo depende de las decisiones y acuerdos de estos grandes empresarios, quienes determinan desde el entrenador y el presidente de la FMF hasta los derechos de transmisión, ejerciendo un poder de facto sobre la organización.