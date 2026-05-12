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AT&T revela que solo 29% de sus usuarios ha registrado su línea telefónica

El operador informó que únicamente siete millones de sus 24.1 millones de usuarios han vinculado su línea telefónica, mientras el segmento de prepago muestra el menor avance a semanas de que venza el plazo oficial.
mar 12 mayo 2026 05:41 PM
AT&T revela qué clientes no han registrado su línea: hasta ahora solo 29% han vinculado su número
Fuentes de la industria han señalado a este medio que desagregar las cifras de registros entre líneas de pospago y prepago es clave para evaluar el verdadero alcance de la política de registro telefónico. (jetcityimage/Getty Images)

A 49 días de que venza el plazo para vincular las más de 161 millones de líneas telefónicas móviles del país a una identidad oficial, los niveles de registro continúan siendo bajos entre los usuarios de telecomunicaciones. La resistencia a proporcionar o actualizar datos personales ya comienza a reflejarse en las cifras operativas de las compañías móviles.

AT&T reveló a Expansión que, al 4 de mayo, solo siete millones de las 24.1 millones de líneas que integran su base total de clientes han sido registradas bajo la nueva política telefónica. La cifra equivale al 29% de su cartera de usuarios.

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La empresa compartió por primera vez el desglose de registros entre los segmentos de pospago y prepago, una diferenciación que la industria considera clave para medir el verdadero alcance de la política impulsada por las autoridades regulatorias.

La compañía presidida por Mónica Aspe detalló que, de las siete millones de líneas vinculadas, 4.1 millones corresponden a usuarios de pospago. Esto significa que el 58.6% de ese segmento ya verificó o actualizó su información personal ante la empresa.

Al cierre de marzo, AT&T contabilizaba 7 millones 88,000 clientes de pospago. Aunque estos usuarios ya habían proporcionado información oficial al contratar el servicio, la regulación actual obliga a validar nuevamente los datos registrados en los sistemas de las operadoras.

El rezago del prepago

El menor avance se observa en el segmento de prepago, donde históricamente existe un menor nivel de identificación de usuarios. De las siete millones de líneas vinculadas, 2.9 millones corresponden a clientes de recargas.

La cifra implica que apenas el 17.3% de los usuarios de prepago de AT&T han realizado el proceso de vinculación telefónica. Al primer trimestre del año, la compañía registró 16.8 millones de clientes en este segmento.

La empresa también reportó una disminución interanual de 3.1% en su base de prepago, equivalente a la pérdida de 541,000 usuarios tras la entrada en vigor de la política de registro telefónico nacional.

Fuentes de la industria consultadas por Expansión señalaron que separar las cifras entre prepago y pospago resulta indispensable para evaluar el impacto real de la medida regulatoria.

Mientras los usuarios de pospago ya entregan documentación oficial al momento de contratar una línea, el principal desafío de la política pública se concentra en el prepago, donde millones de líneas operan bajo esquemas de menor identificación de usuarios.

Las fuentes indicaron que, sin esa diferenciación, resulta complejo medir con precisión el avance efectivo del programa de vinculación telefónica impulsado por las autoridades.

Expansión solicitó la misma información a Telcel y Telefónica, pero ambas compañías aseguraron no disponer de los datos desagregados, pese a tratarse de información vinculada a su operación. Bait no respondió a la solicitud.

El medio también pidió información actualizada a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo encargado de transparentar el avance del registro telefónico nacional, pero la entidad no emitió comentarios.

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La presión por cumplir antes del 30 de junio

El último dato público disponible corresponde al 19 de abril. En esa fecha, la CRT informó que 30.2 millones de líneas habían sido vinculadas, equivalente al 18.7% de las 161 millones de líneas móviles existentes en el país.

Sin embargo, el regulador no detalló cuántos de esos registros corresponden a prepago y cuántos a pospago, información que las empresas consideran relevante para dimensionar el alcance de la estrategia.

El registro telefónico nacional entró en vigor el pasado 9 de enero con el objetivo de asociar una identidad oficial a cada línea móvil activa en el país.

Para completar el trámite, los usuarios deben presentar documentos como la CURP, la credencial para votar o el pasaporte. Las líneas que no sean vinculadas perderán acceso a servicios de telecomunicaciones y únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia.

En paralelo, algunas compañías han ajustado procesos para acelerar el registro. Altán Redes permitió a sus Operadores Móviles Virtuales eliminar la toma de biométricos con el objetivo de facilitar la vinculación de usuarios.

Conforme se acerca la fecha límite del 30 de junio, el gobierno federal también intensificó la promoción de la política pública mediante campañas en medios de comunicación y redes sociales.

De acuerdo con correos internos revisados por Expansión, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la CRT envían diariamente mensajes a dependencias gubernamentales para incentivar el registro de líneas telefónicas.

Pese al bajo nivel de avance, el regulador ha reiterado que no habrá prórrogas para el cumplimiento de la medida, lo que abre la posibilidad de una desconexión masiva de líneas móviles no registradas a partir del 30 de junio.

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Telecomunicaciones

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