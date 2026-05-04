El golpe se concentra en el prepago

El impacto no se limitó a la pérdida de líneas; también se reflejó en una desaceleración del crecimiento en otros segmentos. En pospago, Telcel apenas añadió 91,000 usuarios, lo que representó el 27% de lo que había sumado en el trimestre previo, evidenciando un freno en la dinámica comercial.

AT&T, por su parte, incorporó 337,000 clientes de pospago, equivalente al 36.8% de las adiciones del trimestre anterior. Aunque el segmento mantiene crecimiento, también muestra señales de moderación frente al entorno regulatorio.

El caso de Bait, el operador móvil virtual de Walmart, también reflejó el cambio en la tendencia. La compañía sumó 200,000 usuarios en el trimestre, una cifra menor frente al ritmo habitual de más de un millón de altas netas, sin detallar la composición entre prepago y pospago.

Para la industria, el comportamiento era previsible. Daniel Hajj, CEO de América Móvil, anticipó que el proceso de registro derivaría en una depuración de líneas inactivas o de usuarios que optarían por no cumplir con el requisito.

“Creo que habrá mucha limpieza en las bases de datos de suscriptores y de los que no están usando el servicio. Al final del día, hay que cancelarlos porque no van a estar registrados el 1 de julio”, afirmó el directivo en conferencia con analistas.

AT&T también reconoció que el desempeño del segmento de prepago está alineado con las expectativas internas derivadas del proceso de vinculación, lo que sugiere que las empresas ya contemplaban un ajuste en sus bases de usuarios.

Menos usuarios, menor ritmo de ingresos

Más allá de las cifras de clientes, el impacto comienza a trasladarse a los ingresos. En el primer trimestre de 2026, Telcel reportó un crecimiento de 5.1%, por debajo del 7.1% registrado en el trimestre previo, reflejando una desaceleración en su ritmo de expansión.

AT&T, en contraste, mantuvo un crecimiento de doble dígito en ingresos, con un alza de 20.8%, prácticamente en línea con el 20.6% del cierre de 2025, aunque bajo un entorno de menor dinamismo en altas netas.

Para los operadores móviles virtuales (OMV), el reto es doble. Además de enfrentar la pérdida de usuarios, deben absorber los costos asociados al proceso de registro. Los operadores que utilizan la infraestructura de Altán Redes pagan 3.45 pesos por cada intento de vinculación