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Registro telefónico provoca baja de más de un millón de líneas móviles

Telcel y AT&T concentran las desconexiones en prepago, mientras operadores enfrentan menor crecimiento y mayores costos regulatorios.
lun 04 mayo 2026 05:55 AM
Telcel, AT&T y Bait pierden clientes por registro telefónico
El registro obligatorio de líneas móviles comienza a reflejarse en pérdidas de usuarios, especialmente en el segmento de prepago, que concentra la mayor parte del mercado en México. (Foto: iStock)

El registro obligatorio de líneas telefónicas ya comenzó a reflejarse en las cifras del sector: los operadores móviles en México perdieron más de un millón de usuarios de prepago en el primer trimestre del año, en medio de la implementación de esta medida.

La nueva política de vinculación de números, que exige a los usuarios asociar su línea con datos oficiales, comenzó a impactar la base de clientes de las compañías en un segmento que representa el 80% del total de líneas móviles en el país. La resistencia de los consumidores a compartir información personal se tradujo en desconexiones y menor activación de nuevas líneas.

En los primeros tres meses del año, el mercado móvil registró la baja de un millón 23,000 usuarios de recarga. De ese total, Telcel concentró la pérdida de 482,000 clientes, mientras que AT&T registró la desconexión de 541,000 usuarios, de acuerdo con sus reportes operativos.

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El golpe se concentra en el prepago

El impacto no se limitó a la pérdida de líneas; también se reflejó en una desaceleración del crecimiento en otros segmentos. En pospago, Telcel apenas añadió 91,000 usuarios, lo que representó el 27% de lo que había sumado en el trimestre previo, evidenciando un freno en la dinámica comercial.

AT&T, por su parte, incorporó 337,000 clientes de pospago, equivalente al 36.8% de las adiciones del trimestre anterior. Aunque el segmento mantiene crecimiento, también muestra señales de moderación frente al entorno regulatorio.

El caso de Bait, el operador móvil virtual de Walmart, también reflejó el cambio en la tendencia. La compañía sumó 200,000 usuarios en el trimestre, una cifra menor frente al ritmo habitual de más de un millón de altas netas, sin detallar la composición entre prepago y pospago.

Para la industria, el comportamiento era previsible. Daniel Hajj, CEO de América Móvil, anticipó que el proceso de registro derivaría en una depuración de líneas inactivas o de usuarios que optarían por no cumplir con el requisito.

“Creo que habrá mucha limpieza en las bases de datos de suscriptores y de los que no están usando el servicio. Al final del día, hay que cancelarlos porque no van a estar registrados el 1 de julio”, afirmó el directivo en conferencia con analistas.

AT&T también reconoció que el desempeño del segmento de prepago está alineado con las expectativas internas derivadas del proceso de vinculación, lo que sugiere que las empresas ya contemplaban un ajuste en sus bases de usuarios.

Menos usuarios, menor ritmo de ingresos

Más allá de las cifras de clientes, el impacto comienza a trasladarse a los ingresos. En el primer trimestre de 2026, Telcel reportó un crecimiento de 5.1%, por debajo del 7.1% registrado en el trimestre previo, reflejando una desaceleración en su ritmo de expansión.

AT&T, en contraste, mantuvo un crecimiento de doble dígito en ingresos, con un alza de 20.8%, prácticamente en línea con el 20.6% del cierre de 2025, aunque bajo un entorno de menor dinamismo en altas netas.

Para los operadores móviles virtuales (OMV), el reto es doble. Además de enfrentar la pérdida de usuarios, deben absorber los costos asociados al proceso de registro. Los operadores que utilizan la infraestructura de Altán Redes pagan 3.45 pesos por cada intento de vinculación

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Si se considera que la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) agrupa a 15 empresas con cerca de un millón de usuarios, el costo de un solo intento de registro asciende a 3.45 millones de pesos. En la práctica, cada usuario realiza en promedio tres intentos, lo que multiplica la presión financiera.

Durante el evento Conecta Latam, operadores virtuales reconocieron las dificultades operativas para lograr la vinculación de líneas, en un contexto donde el usuario final muestra resistencia y el proceso técnico implica fricciones.

Riesgos para la economía digital y presión regulatoria

El impacto se amplifica en un mercado con alta concentración. Telcel mantiene el liderazgo en ventas, mientras nuevos jugadores como Bait y la Comisión Federal de Electricidad han intensificado la competencia, reduciendo márgenes para los participantes más pequeños.

Especialistas advierten que la afectación podría extenderse más allá de las telecomunicaciones. Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, señaló que la incertidumbre radica en cuánto tiempo dejarán de percibir ingresos los operadores ante la posible suspensión masiva de líneas no registradas.

“No sabemos si el gobierno estará dispuesto a otorgar esta prórroga, dado que el registro ha sido una prioridad para la autoridad. Al mismo tiempo, al suspender la línea de un porcentaje elevado de usuarios también se convierte en un problema político. La CRT y el gobierno se están poniendo contra la pared porque ambas opciones —no prorrogar y suspender— ya son polémicas”, advirtió.

El riesgo es particularmente alto en prepago, el segmento dominante del mercado, donde la baja de usuarios tiene un efecto directo en el flujo de recargas, una de las principales fuentes de ingresos para las compañías.

Además, la desconexión de líneas podría afectar a la economía digital. La telefonía móvil no solo es un servicio de comunicación, sino una herramienta de acceso a plataformas laborales y comerciales como Uber, DiDi y Mercado Libre.

Sin conectividad, una parte de los usuarios quedaría excluida de actividades económicas que dependen de aplicaciones móviles, lo que amplifica el impacto social de la medida.

¿Cómo va el registro de líneas?

A pesar de los esfuerzos de la industria, el avance en el registro es limitado. Hasta el 19 de abril, solo 30.2 millones de líneas han sido vinculadas, equivalente al 18.7% de las 161 millones existentes en el país.

AT&T concentra el 29% de esas líneas registradas, con 8.7 millones, mientras que Telcel agrupa el 19%, con 5.7 millones, lo que refleja una adopción aún incipiente frente al universo total de usuarios.

El tiempo juega en contra. Desde la entrada en vigor del registro, el 9 de enero, la industria y los usuarios tienen como fecha límite el 30 de junio para completar el proceso. De no hacerlo, las líneas quedarán restringidas a llamadas de emergencia.

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Telecomunicaciones

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