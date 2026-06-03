Colombia como síntoma. La presencia de la extrema derecha en la política latinoamericana

- Un profundo desgaste de la oferta política de izquierda. La administración Petro diseñó una gestión basada en diversos compromisos de política pública que nunca pudo cumplir. La política agraria, de sanidad, trabajo y de pensiones, fueron bloqueadas permanentemente por un congreso hostil.

- La oferta de paz total vinculada al proceso de pacificación con los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros, no sólo no surtió efecto, sino que ha tenido como resultado un aumento de la fuerza militar de estos grupos. A 10 años de a firma de los acuerdos de paz con las FARC se estima que en Colombia existen más de 27,000 miembros de grupos armados organizados, además de un aumento exponencial en el reclutamiento de infantes, ubicándose esta cifra en más de mil.

- Las acusaciones de presuntos actos de corrupción en la administración Petro y en su entorno, además de la grave violencia contra los políticos como Alexander López, vinculado a Petro, el asesinato de dos seguidores de De la Espriella o el asesinato en 2025 del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, entre otros.

- El ascenso de la corriente de ultraderecha representada por De la Espriella, al mismo tiempo de la caída de la corriente de centro representada por Paloma Valencia del Centro Democrático y el rechazo evidente a la izquierda tradicional representada por Iván Cepeda.

- Quizá un último escenario es la polémica que mantuvo durante semanas el aún presidente Petro con la administración Trump. La agresiva política exterior de Trump en Latinoamérica, especialmente en los casos de Venezuela o Cuba, elevaron el grado de tensión entre Petro y Trump, lo que seguramente generó un ambiente de incertidumbre en Colombia que alentó la desafección de los votantes hacia Cepeda, con independencia de las situaciones internas.

La izquierda latinoamericana está perdiendo espacios en la región. México parece ser el proyecto más sólido, más allá de las críticas; Brasil se mantiene, aunque la gestión de Lula da Silva está en permanente acoso de parte del bolsonarismo.

Colombia se podría unirse en unas semanas a El Salvador, Chile, Argentina o Ecuador, si la izquierda de este país no recupera el protagonismo, si no logra atraer a un votante indeciso que las cifras estiman en al menos 20% del total de electores, y si no logra sacudirse del lastre representado por una narrativa desgastada que ha permitido que la ultra derecha esté en camino de ocupar la Casa de Nariño.

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Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DEI) de la Universidad Iberoamericana (UIA), investigador del DGAPA PAPIIT IN302626. “América Latina y el Caribe frente a las políticas migratorias de Trump 2.0. Respuestas y propuestas ante las extorsiones, las expulsiones y los procesos de reintegración de deportados”. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

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