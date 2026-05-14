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Sanborns encuentra en los molletes un puente inesperado hacia la generación Z

La cadena de Grupo Carso encontró en la promoción gastronómica Festival del Mollete un inesperado vínculo con la generación Z, en medio de ajustes comerciales derivados de menor afluencia y cambios de consumo.
jue 14 mayo 2026 12:35 PM
Mientras cierra tiendas, Sanborns gana popularidad con la Gen Z gracias al Festival del mollete
El Festival del Mollete llevó nuevamente filas de espera a varias sucursales de Sanborns, impulsadas por consumidores jóvenes. (Foto: Danil Shamkin/NurPhoto/Getty Images.)

En medio de un proceso de ajuste operativo y cierre gradual de tiendas, Sanborns encontró un inesperado punto de conexión con consumidores jóvenes: un mollete. Lo que comenzó como una promoción gastronómica terminó por colocar a la cadena en el centro de la conversación digital y devolverle, al menos temporalmente, filas que parecían parte del pasado.

Durante las últimas semanas, TikTok e Instagram se llenaron de videos de jóvenes mostrando visitas grupales a las sucursales de Sanborns para probar las distintas versiones del Festival del Mollete. La conversación creció a tal nivel que el restaurante se convirtió en tendencia entre usuarios de la Generación Z, un segmento históricamente distante de la marca.

“El festival del mollete va a salvar a Sanborns de la quiebra”, se lee con frecuencia en comentarios y publicaciones virales compartidas en redes sociales.

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¿Por qué están cerrando los restaurantes Sanborns?

La narrativa digital, sin embargo, ocurre mientras la empresa atraviesa una reestructura silenciosa de operaciones derivada de una menor afluencia de clientes en algunos puntos de venta y del ajuste de su red comercial.

Entre 2017 y el primer trimestre de 2026, Sanborns cerró definitivamente 50 unidades. Solo en el primer trimestre de este año dio de baja una tienda más, para concluir marzo con 140 sucursales, de acuerdo con información financiera de Grupo Carso.

Aunque los cierres han alimentado especulaciones sobre el futuro de la cadena, Carlos Slim Helú, presidente honorario de Grupo Carso, ha rechazado que exista un plan para desaparecer el formato.

Uno de los casos más comentados fue el cierre de la sucursal de Casa Boker, ocurrido a finales de 2023 y ampliamente discutido en redes sociales. El inmueble, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México, se había convertido en uno de los puntos emblemáticos de la cadena.

“Nos querían doblar la renta y no había estacionamiento”, dijo Slim Helú en una conferencia realizada en febrero del año pasado.

“Se hizo mucho escándalo con lo del cierre, que ya habíamos cerrado todos los Sanborns y que ya nos íbamos a salir; pura tontería que se hizo muy grandota. Al revés, la idea será abrir más Sanborns”, añadió el empresario.

Hasta ahora, sin embargo, no se han concretado nuevas aperturas ni de Sanborns ni de Sanborns Café. La diferencia frente a años anteriores es que el ritmo de cierres parece haberse moderado.

Para analistas, el ajuste responde más a una depuración operativa que a un colapso del negocio. Julián Fernández, director general de MAR Capital, considera que la estrategia busca fortalecer las unidades con mejor desempeño.

“No son una debilidad, es una depuración para concentrarse en unidades de mayor tráfico y las promociones viales le ayudan a darle valor al piso de ventas”, afirma.

Carlos Hermosillo, analista independiente, coincide en que la fase más agresiva del cierre de tiendas parece haber quedado atrás.

“El cierre de tiendas ya pasó su peor fase, aunque todavía veremos algunas al parecer”, señala.

La reconfiguración ocurre además en un entorno complicado para el consumo discrecional. Restaurantes, tiendas departamentales y formatos híbridos enfrentan un consumidor más cauteloso, menor tráfico en centros comerciales y una competencia creciente de plataformas digitales y nuevas experiencias gastronómicas.

La 'generación mollete'

En ese contexto, el Festival del Mollete terminó funcionando como una campaña de atracción masiva. La promoción incluye distintas variedades —como pizza, milanesa y cochinita pibil— además de charolas para grupos de consumidores.

La fórmula no es nueva para la cadena. Sanborns ha utilizado durante años festivales gastronómicos como herramienta comercial. La diferencia es que esta vez logró conectar con un público que tradicionalmente veía la marca como un espacio asociado a generaciones mayores.

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“Los viejitos viendo cómo les quitamos sus mesas en Sanborns”, dice uno de los trends más compartidos en TikTok.

La viralidad se trasladó del entorno digital al físico. En varias sucursales comenzaron a formarse filas de espera, un fenómeno que durante años parecía exclusivo del Sanborns de los Azulejos.

Usuarios en redes sociales incluso han comentado que algunas unidades se quedaron temporalmente sin pan para preparar molletes, aunque la empresa no ha confirmado esa situación.

“Desde el primer día de los molletes han llegado muchos jóvenes. Vienen en grupos grandes, con todo y mochilas. Todos quieren comer los molletes”, comenta una cajera de la cadena.

Un mesero relata que el aumento en la demanda coincidió además con una de las temporadas más fuertes para el restaurante.

“Ahorita se cocinan puros molletes, y se nos junta con el mes del Día de las Madres. Estamos llenos y nos está yendo muy bien”, declara.

¿Viralidad impulsa ventas?

Para analistas del sector retail, el efecto podría ir más allá de una moda pasajera si la empresa logra convertir el tráfico en consumo recurrente.

Carlos Hermosillo considera que la viralidad sí tendrá un impacto positivo, aunque advierte que difícilmente compensará por sí sola la debilidad general del consumo.

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, ve en el festival una especie de programa informal de lealtad, al incentivar compras adicionales dentro de la tienda.

“Lo que me gusta es que si por fin encontraron un punto de generación de tráfico, es favorable que se mantenga a lo largo del año, porque en otras cadenas con esto se ve un efecto incremental en ingresos”, explica.

Sanborns sigue siendo además una pieza relevante dentro del ecosistema comercial de Grupo Sanborns, conglomerado que integra formatos como Sears, DAX, iShop, MixUp y Sanborns Café.

Hasta 2022, Sanborns y Sanborns Café representaban el 26.1% de las ventas consolidadas del grupo, reflejando que, pese a la transformación del mercado y al ajuste de sucursales, el formato mantiene un peso relevante en la operación comercial de Grupo Carso.

La empresa dejó de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en noviembre de 2023, por lo que ya no desglosa resultados específicos por formato. Aun así, el reporte financiero del primer trimestre de este año muestra que las ventas consolidadas de Grupo Sanborns crecieron 3.5%, al ubicarse en 16,184 millones de pesos.

La utilidad neta, sin embargo, descendió a 336 millones de pesos desde los 384 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

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Carlos Slim Domit GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.

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