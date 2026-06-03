Trump y Netanyahu minimizan la disputa
Los líderes estadounidense e israelí, sin embargo, minimizaron el incidente y afirmaron que aún conservan una muy buena relación.
En una entrevista publicada el miércoles en el New York Post, se le preguntó a Trump sobre la conversación telefónica que mantuvo con Netanyahu el lunes.
"Usted dijo: '¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel'. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?", preguntó el entrevistador.
"Sí", respondió Trump. "Estaba un poco molesto por su constante pelea con el Líbano" .
"Le dije: 'Bibi, tenemos que parar esto".
Trump añadió que tiene una "muy buena relación" con Netanyahu. "Nos ha ido bien juntos (...) Me gusta mucho Bibi", sostuvo.
Por su parte, Netanyahu compartió con el presidente estadounidense Donald Trump el objetivo de desarmar al grupo libanés proiraní Hezbolá y desmilitarizar Líbano, en una entrevista con la cadena CNBC.
El primer ministro israelí restó importancia a esta disputa en una entrevista concedida al canal de televisión estadounidense CNBC desde Jerusalén, declarando que él y Trump estaban en la misma línea en lo que respecta a la lucha contra Hezbolá.
"Si queremos salvar Líbano, si queremos lograr una paz entre Líbano e Israel, como yo deseo, debemos desarmar a Hezbolá y desmilitarizar Líbano", dijo Netanyahu. "Es un objetivo que el presidente y yo compartimos, y es lo que debemos hacer", añadió.
El primer ministro israelí se negó a detallar el contenido de su conversación en la entrevista con CNBC, e indicó que Trump y él siempre habían encontrado puntos en común: "Estamos de acuerdo en muchas cosas", apuntó.
"Hay desacuerdos tácticos; siempre encontramos una forma de resolverlos, y lo hacemos como grandes amigos: podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, emprender una acción conjunta", dijo.