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Internacional

La relación entre Trump y Netanyahu se complica ante el avance de la guerra

El presidente de Estados Unidos insultó a su aliado, el primer ministro de Israel, cuyas decisiones afectan las negociaciones con Irán para terminar con el conflicto.
mié 03 junio 2026 03:18 PM
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Esta combinación de imágenes creadas el 3 de junio de 2026 muestra (I/R) al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén el 19 de marzo de 2026 y al presidente estadounidense Donald Trump en Morristown, Nueva Jersey, el 22 de mayo de 2026.
Netanyahu se enfrenta a un posible colapso de su coalición de derecha y está bajo fuego por ceder ante Trump en temas de seguridad después de frenar los planes de ataque a Beirut. (FOTO: RONEN ZVULUN BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

De iniciar juntos la guerra contra Irán a tener una relación cada vez más tensa, el vínculo de Donald Trump y Benjamín Netanyahu estaría bajo fuego luego de que el presidente estadounidense llamara "loco" al primer ministro israelí.

Trump lanzó una serie de insultos en una llamada telefónica con Netanyahu por el temor de que las amenazas de este de bombardear Beirut afecten las conversaciones con Teherán, informaron los medios estadounidenses Axios y ABC News.

El presidente Trump confirmó el tenso intercambio con Netanyahu, en una entrevista el miércoles con el New York Post.

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La información puso de relieve los vínculos cada vez más frágiles entre los dos aliados de derecha que tienen mucho que perder políticamente con la guerra en Medio Oriente.

Trump quiere terminar una guerra que ha golpeado duramente la economía estadounidense a menos de seis meses de las elecciones de medio término, en las que se decidirá si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

Por su parte, el veterano primer ministro israelí se enfrenta a un posible colapso de su coalición de derecha y está bajo fuego por ceder ante Trump en temas de seguridad después de frenar los planes de ataque a Beirut.

"Todos te odian"

"Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el trasero. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto", le habría gritado Trump por teléfono el lunes a Netanyahu, según informó Axios.

Al ser consultado por la AFP, un funcionario de la Casa Blanca se refirió a publicaciones del lunes de Trump en su plataforma Truth Social.

En sus comentarios, Trump agradeció a Netanyahu por lo que dijo que era un acuerdo para retirar a las tropas de Beirut y "detener los disparos" con Hezbolá.

Según analistas, no es la primera vez que los dos políticos chocan y no sería la última.

"Las tensiones personales entre Netanyahu y los presidentes estadounidenses no son nuevas", dijo a la AFP el exembajador en Israel Dan Shapiro, ahora miembro distinguido del Atlantic Council.

Durante tres décadas, Netanyahu intentó persuadir a los inquilinos de la Casa Blanca para atacar a Irán por su programa nuclear. Solo en Trump encontró un aliado ideológico.

El político israelí se reunió con Trump en varias ocasiones desde el regreso de este al poder en 2025. Y fue clave en lograr que el líder estadounidense cruzara la línea en febrero cuando aún intentaba decidir si ir o no a la guerra, refirió recientemente el New York Times.

Tanto el conflicto como la alianza con Netanyahu han resultado ser políticamente caros.

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Trump y Netanyahu minimizan la disputa

Los líderes estadounidense e israelí, sin embargo, minimizaron el incidente y afirmaron que aún conservan una muy buena relación.

En una entrevista publicada el miércoles en el New York Post, se le preguntó a Trump sobre la conversación telefónica que mantuvo con Netanyahu el lunes.

"Usted dijo: '¿Estás jodidamente loco? ¿Qué carajo estás haciendo? Yo te ayudé a no ir a la cárcel'. ¿Es cierto? ¿Le habló en esos términos?", preguntó el entrevistador.

"Sí", respondió Trump. "Estaba un poco molesto por su constante pelea con el Líbano" .

"Le dije: 'Bibi, tenemos que parar esto".

Trump añadió que tiene una "muy buena relación" con Netanyahu. "Nos ha ido bien juntos (...) Me gusta mucho Bibi", sostuvo.

Por su parte, Netanyahu compartió con el presidente estadounidense Donald Trump el objetivo de desarmar al grupo libanés proiraní Hezbolá y desmilitarizar Líbano, en una entrevista con la cadena CNBC.

El primer ministro israelí restó importancia a esta disputa en una entrevista concedida al canal de televisión estadounidense CNBC desde Jerusalén, declarando que él y Trump estaban en la misma línea en lo que respecta a la lucha contra Hezbolá.

"Si queremos salvar Líbano, si queremos lograr una paz entre Líbano e Israel, como yo deseo, debemos desarmar a Hezbolá y desmilitarizar Líbano", dijo Netanyahu. "Es un objetivo que el presidente y yo compartimos, y es lo que debemos hacer", añadió.

El primer ministro israelí se negó a detallar el contenido de su conversación en la entrevista con CNBC, e indicó que Trump y él siempre habían encontrado puntos en común: "Estamos de acuerdo en muchas cosas", apuntó.

"Hay desacuerdos tácticos; siempre encontramos una forma de resolverlos, y lo hacemos como grandes amigos: podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, emprender una acción conjunta", dijo.

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Al ser preguntado si su relación con Trump había cambiado, Netanyahu respondió: "No".

"Él me respeta, yo lo respeto, siempre encontramos una forma de resolver nuestras diferencias", añadió, afirmando que Trump era "el mejor amigo que Israel haya tenido jamás en la Casa Blanca”.

Netanyahu "muere por seguir en el poder"

Antiguos aliados de Trump como el presentador Tucker Carlson y la excongresista Marjorie Taylor Greene acusan al presidente de dejar que Israel arrastrara a Estados Unidos a otra guerra en Oriente Medio.

Esto, dicen, va en contra de los principios de "Estados Unidos primero" que representa el movimiento MAGA.

E incluso el Partido Republicano, firmemente proisraelí, se encuentra cada vez más dividido. Alrededor de 57% de los republicanos entre 18 y 49 años tienen una opinión desfavorable de Israel, frente a 50% del año pasado, según mostró en abril una encuesta del Pew Research Center.

El efecto de la guerra contra Irán en los precios amenaza las posibilidades de triunfo de los republicanos en las elecciones de noviembre.

Para Netanyahu —con frentes de guerra abiertos en Líbano, Irán y Gaza, además de una serie de cargos por corrupción—, es probable que haya aún más en juego.

"Netanyahu muere por seguir en el poder", dijo a la AFP Mairav Zonszein, del International Crisis Group. "Trump intenta encontrar una vía de escape, y claramente tiene mucho poder de presión sobre Netanyahu", agregó.

Pero mientras Trump intenta acabar la guerra, Netanyahu quiere seguirla. "Esa es su principal divergencia", concluyó.

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