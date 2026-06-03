La información puso de relieve los vínculos cada vez más frágiles entre los dos aliados de derecha que tienen mucho que perder políticamente con la guerra en Medio Oriente.

Trump quiere terminar una guerra que ha golpeado duramente la economía estadounidense a menos de seis meses de las elecciones de medio término, en las que se decidirá si su Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

Por su parte, el veterano primer ministro israelí se enfrenta a un posible colapso de su coalición de derecha y está bajo fuego por ceder ante Trump en temas de seguridad después de frenar los planes de ataque a Beirut.

"Todos te odian"

"Estás jodidamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el trasero. Todos te odian ahora. Todos odian a Israel por esto", le habría gritado Trump por teléfono el lunes a Netanyahu, según informó Axios.

Al ser consultado por la AFP, un funcionario de la Casa Blanca se refirió a publicaciones del lunes de Trump en su plataforma Truth Social.

En sus comentarios, Trump agradeció a Netanyahu por lo que dijo que era un acuerdo para retirar a las tropas de Beirut y "detener los disparos" con Hezbolá.

Según analistas, no es la primera vez que los dos políticos chocan y no sería la última.

"Las tensiones personales entre Netanyahu y los presidentes estadounidenses no son nuevas", dijo a la AFP el exembajador en Israel Dan Shapiro, ahora miembro distinguido del Atlantic Council.

Durante tres décadas, Netanyahu intentó persuadir a los inquilinos de la Casa Blanca para atacar a Irán por su programa nuclear. Solo en Trump encontró un aliado ideológico.

El político israelí se reunió con Trump en varias ocasiones desde el regreso de este al poder en 2025. Y fue clave en lograr que el líder estadounidense cruzara la línea en febrero cuando aún intentaba decidir si ir o no a la guerra, refirió recientemente el New York Times.

Tanto el conflicto como la alianza con Netanyahu han resultado ser políticamente caros.