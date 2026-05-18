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Liverpool apuesta al furor del Mundial para revivir ventas de electrónicos

Tras los contratiempos derivados de la migración a ARCO Norte, Liverpool apuesta por promociones, eficiencia logística y el impulso del Mundial para fortalecer sus ventas de electrónicos.
lun 18 mayo 2026 11:51 AM
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Los grandes eventos deportivos suelen detonar compras de pantallas, barras de sonido, equipos de audio, consolas y otros dispositivos vinculados al entretenimiento en casa, particularmente semanas antes del arranque de los partidos. (Foto: iStock)

El balón todavía no rueda en las canchas del Mundial 2026, pero en El Puerto de Liverpool ya comenzó la preparación para uno de los eventos comerciales más relevantes para el consumo de electrónicos en la región. La compañía busca capitalizar el impulso que históricamente generan los torneos de futbol en categorías como pantallas, audio y tecnología, en un momento en el que también intenta dejar atrás meses marcados por problemas logísticos y una desaceleración del gasto de los consumidores.

El conglomerado, dueño de las cadenas Liverpool y Suburbia, perfila un escenario más favorable hacia la segunda mitad del año, apoyado tanto por la expectativa de un mayor consumo ligado al torneo como por una mejora operativa después de los contratiempos derivados de la migración total de inventarios hacia su centro logístico ARCO Norte.

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La mudanza operativa impactó de manera importante la disponibilidad de mercancías importadas, especialmente en categorías como ropa y calzado, cuyas ventas cayeron 20% debido a retrasos y problemas de surtido en tiendas.

El ajuste ocurrió en un momento particularmente delicado para el retail mexicano, que enfrentó un menor dinamismo del consumo y un entorno de mayor cautela entre los hogares. Para Liverpool, la combinación de ambos factores golpeó el desempeño de algunas categorías clave y elevó la presión sobre la eficiencia operativa.

Sin embargo, la empresa comenzó a corregir las fallas desde el primer trimestre del año. Gonzalo Gallegos, director de finanzas de la compañía, explicó que el grupo implementó medidas para estabilizar la operación logística y evitar nuevas afectaciones en inventarios.

“Dado que esto comenzó a finales de enero, durante el trimestre tuvimos la oportunidad de implementar acciones correctivas centradas en aspectos como flujos de trabajo, sistemas, optimización, priorización de inventario y algunos recursos operativos adicionales”, dijo el directivo durante una llamada con analistas.

El Mundial como catalizador de consumo

La estrategia no sólo estuvo enfocada en resolver los cuellos de botella operativos. Liverpool también decidió reforzar inventarios de electrónicos para anticiparse tanto a posibles disrupciones en la cadena de suministro como a un esperado incremento de la demanda asociado con el Mundial.

La apuesta responde a un patrón conocido dentro del retail. Los grandes eventos deportivos suelen detonar compras de pantallas, barras de sonido, equipos de audio, consolas y otros dispositivos vinculados al entretenimiento en casa, particularmente semanas antes del arranque de los partidos.

Para Liverpool, la oportunidad llega además en un momento en el que el mercado departamental muestra señales de recuperación. En abril, las ventas de las tiendas departamentales crecieron 13% a tiendas iguales —aquellas con más de un año en operación— y 14.2% a tiendas totales.

El desempeño contrastó con el crecimiento más moderado del comercio minorista en conjunto. De acuerdo con datos del sector, las ventas combinadas de departamentales, autoservicios y especializadas avanzaron 4.4% a tiendas iguales y 6.7% a tiendas totales durante abril.

Esa diferencia es observada con atención por los analistas, quienes consideran que las departamentales podrían verse especialmente beneficiadas por el ciclo de promociones y temporalidades comerciales que acompañan la segunda mitad del año.

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La presión sobre inventarios y márgenes

Julián Fernández, director general de MAR Capital, considera que el Mundial sí podría convertirse en un catalizador para las ventas de Liverpool, aunque advierte que el verdadero desafío será transformar ese impulso coyuntural en una mejora más sostenible.

“Eventos como la Copa del Mundo sí generan un impulso importante en categorías específicas como pantallas, electrónica, tecnología, audio e incluso artículos para el hogar, y ese beneficio se concentra en semanas muy puntuales. Lo realmente relevante será la capacidad de Liverpool para combinar ese impulso temporal con una estrategia más eficiente de inventarios”, señala el analista.

Fernández considera que la empresa todavía tiene margen para aprovechar el cierre del primer semestre y ajustar su operación antes del periodo de mayor consumo del año, que incluye campañas promocionales, eventos comerciales y la temporada decembrina.

“Si la empresa logra reducir sobreinventarios, mejorar márgenes y mantener promociones más inteligentes sin sacrificar rentabilidad, sí podría verse una recuperación más sólida en el segundo semestre. Además, Liverpool tiene una ventaja importante por su perfil de consumidor de ingreso medio y alto, que suele resistir mejor episodios de desaceleración económica frente a otros segmentos del retail”, añade.

En paralelo, la compañía ha buscado sostener el tráfico en tiendas mediante promociones y campañas comerciales. Desde las Ventas Nocturnas hasta el Hot Sale, Liverpool y Suburbia han utilizado descuentos y financiamiento para estimular compras para desahogar inventario rezagado,

Estas temporalidades se han convertido en uno de los principales amortiguadores frente a la menor velocidad del consumo, al tiempo que fortalecen el posicionamiento de marca en momentos clave del calendario comercial.

Liverpool informó previamente que para este año espera un crecimiento de ventas mismas tiendas de entre 4.5% y 5.5% para Liverpool, y de entre 5% y 6% para Suburbia. La expectativa de la compañía es que una combinación entre recuperación operativa, promociones y el impulso del Mundial permita consolidar una mejor trayectoria hacia el cierre del año.

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Tags

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Inflación Suburbia

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