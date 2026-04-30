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Liverpool sufre caída de 17% en utilidades por violencia en regiones del Pacífico y Bajío

La empresa registró presión por eventos de inseguridad en Jalisco, disrupciones logísticas y menor consumo, lo que derivó en caídas en ventas y ganancias trimestrales.
jue 30 abril 2026 10:52 AM
Liverpool sufre caída de 17% en utilidades: los clientes compran menos pero no es su único problema
Las ganancias de El Puerto de Liverpool decrecieron 17.2% en el primer trimestre del año. (Foto: José Hernández / Cuartoscuro.)

El débil consumo no fue el único reto para El Puerto de Liverpool en el primer trimestre del año. El desempeño de la empresa también se vio impactado por eventos de inseguridad, entre ellos los registrados en Jalisco, que afectaron a las regiones del Pacífico y Bajío por cierres temporales de tiendas de entre dos y tres días.

El efecto de los episodios de violencia, incluidos los enfrentamientos registrados en Guadalajara tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en febrero, tuvo un impacto más allá del cierre temporal de tiendas, ante la cautela de los consumidores para evitar zonas de inseguridad.

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"Los incidentes de seguridad ocurridos en febrero afectaron principalmente al estado de Jalisco, pero tuvieron un impacto en los estados del Pacífico y en toda la región de Baja California. No se trató solo de cierres de dos o tres días, sino que también tuvo un efecto continuo durante las semanas siguientes, con una reducción en el consumo general”, dijo Gonzalo Gallegos, director de Finanzas de El Puerto de Liverpool.

Durante la llamada con analistas para comentar los resultados financieros del primer trimestre del año, el directivo señaló otros factores con impacto negativo, como interrupciones en la cadena logística durante el despliegue de su nueva planta logística, lo que generó problemas de disponibilidad en categorías como ropa y calzado importados, cuyas ventas cayeron 20%.

A este panorama se suma un entorno de consumo cauteloso, que llevó a los clientes de Liverpool a concentrar su gasto en eventos promocionales, lo que derivó en un decremento de 0.2% en las ventas consolidadas, que cerraron el primer trimestre en 5,418 millones de pesos.

Las ventas de las tiendas con más de un año en operación disminuyeron 2.5% en Liverpool y 3.1% en Suburbia, afectadas principalmente por una menor afluencia, efecto parcialmente mitigado por un mayor ticket promedio.

“Respecto a los eventos estacionales, creemos que estos elementos temporales que afectaron nuestras operaciones internas ya quedaron atrás. Por lo tanto, somos optimistas respecto a los eventos de temporada”, declaró Gallegos.

El contexto afectó las ganancias de El Puerto de Liverpool, que cerró el primer trimestre en 1,915 millones de pesos, una reducción de 17.2% en su comparación anual. El EBITDA disminuyó 6.2%, a 5,143 millones de pesos.

Aun así, Gallegos se mostró optimista hacia el futuro. “Hoy, las condiciones operativas han mejorado sustancialmente y los niveles de ventas se han normalizado en su mayoría. Por lo tanto, los flujos de mercancías son significativamente más estables ahora que en febrero”, declaró.

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Liverpool acelera expansión con 25 tiendas Express

El Puerto de Liverpool aceleró las aperturas de su formato Express, tiendas de menor tamaño dirigidas a compradores digitales y que fortalecen su presencia en zonas urbanas donde ya no hay disponibilidad de terrenos para tiendas tradicionales.

En el primer trimestre del año, el conglomerado abrió 25 Liverpool Express para cerrar con 69 tiendas en operación. “Creemos que es muy conveniente y nos está ayudando a llegar a un número de clientes que no necesariamente estaban incluidos en nuestra presencia anterior. Y por eso hemos abierto tantos”, dijo Gallegos.

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Tags

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. Reportes trimestrales Suburbia

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