El primer Aveo hecho en México

México se convirtió rápidamente en una pieza importante dentro de esa estrategia. A finales de 2008, General Motors comenzó la producción del Aveo en el país, integrándolo a la manufactura nacional como uno de los sedanes compactos de mayor volumen. Con el tiempo, el vehículo se posicionó como un competidor directo del Nissan Versa, modelo que llegó al mercado mexicano en 2011 y que terminaría dominando el segmento de sedanes subcompactos.

Ambos vehículos encontraron una fórmula similar para crecer en el país. Mientras las SUV ganaban terreno entre consumidores particulares, los sedanes compactos mantuvieron una demanda estable impulsada por flotillas empresariales, taxis y servicios de transporte por aplicación. En ese entorno, Chevrolet Aveo, Nissan Versa, Volkswagen Virtus y MG5 se consolidaron como algunos de los modelos más utilizados por conductores que priorizan costos operativos bajos, mantenimiento accesible y disponibilidad de refacciones.

La planta de San Luis Potosí fue durante años uno de los centros de producción más relevantes para el modelo. Ahí General Motors ensambló Aveo junto con otros vehículos como Trax y Onix. Sin embargo, el fabricante tomó la decisión de concluir la producción nacional del sedán en diciembre de 2017.

Desde entonces, el modelo comenzó a importarse directamente desde China, convirtiéndose en uno de los primeros vehículos con los que General Motors profundizó su relación manufacturera con el gigante asiático. La decisión respondía a una lógica global de costos y capacidad instalada, mientras la planta potosina cambiaba su enfoque hacia vehículos utilitarios de mayor valor agregado y perfil exportador, como Chevrolet Equinox y GMC Terrain.

La estrategia funcionó durante varios años. El Aveo mantuvo su presencia comercial e incluso se convirtió en el vehículo más vendido de General Motors en México. La marca reforzó además su apuesta en abril de 2023 con la introducción de la versión hatchback, lanzada como modelo 2024 y dirigida a consumidores más jóvenes interesados en un vehículo con apariencia más deportiva, pero accesible en precio.

El desempeño comercial del modelo ayudó a sostener la posición de General Motors como el segundo mayor vendedor de vehículos nuevos en México. El Aveo se convirtió no sólo en un automóvil de entrada para nuevos compradores, sino también en un producto de alta rotación dentro de servicios de movilidad y flotillas corporativas.

Ahora, casi una década después de haber dejado de producirlo en México, General Motors ha decidido regresar la manufactura del Aveo al país.

General Motors anunció el regreso de la poducción de Aveo a México, en un evento en el que participaron la presidenta de México, Claudia Sheinbauam; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como directivos de la compañía. (Cortesía )

El movimiento ocurre en un contexto distinto al de 2017. Las tensiones comerciales y los cambios en la política industrial mexicana han modificado la ecuación para las armadoras. Los aranceles impuestos a vehículos importados desde China, así como los incentivos gubernamentales para fortalecer la manufactura local bajo la iniciativa denominada Plan México, comenzaron a hacer más atractivo producir localmente para abastecer el mercado interno.

La armadora estadounidense comenzará la producción de Aveo y Groove en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila. El complejo había sido designado originalmente para la fabricación de modelos eléctricos como Blazer EV y Equinox EV destinados principalmente a exportación hacia Estados Unidos.

Pero el mercado estadounidense cambió más rápido de lo previsto. Los ajustes regulatorios y la reducción de incentivos fiscales para vehículos eléctricos en Estados Unidos provocaron una desaceleración en la demanda de algunos modelos eléctricos, lo que abrió capacidad disponible dentro de la planta mexicana.

En ese contexto, el regreso del Aveo permitirá aprovechar infraestructura instalada que comenzaba a mostrar signos de subutilización, al tiempo que GM fortalece su producción regional para disminuir exposición a costos arancelarios y riesgos logísticos asociados a China.

La decisión también refleja un cambio más amplio dentro de la industria automotriz. Después de años de priorizar cadenas globales de suministro altamente dispersas, varias armadoras comenzaron a regionalizar nuevamente parte de su producción, especialmente en segmentos de alto volumen y márgenes reducidos.