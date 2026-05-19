El Chevrolet Aveo nació como un automóvil global pensado para mercados emergentes, pero terminó por convertirse en uno de los modelos más importantes para la operación de General Motors en México. Lo que comenzó en 2008 como la apuesta de la armadora estadounidense por un sedán accesible terminó transformándose en un vehículo clave para flotillas, taxistas, plataformas de transporte y consumidores que, incluso en medio del auge de las SUV, siguieron buscando autos compactos y de bajo consumo.
Con poco más de 60,000 unidades vendidas en 2025, el Aveo se ha consolidado como el modelo más comercializado de General Motors en México y el segundo vehículo más vendido del país, sólo por detrás del Nissan Versa, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
Aunque Aveo es un nombre bien conocido en México, el modelo tiene un origen lejano al país. Surgió inicialmente como el Daewoo Kalos, desarrollado por GM Daewoo en Corea del Sur tras la adquisición de activos de Daewoo Motors por parte de General Motors. Fue introducido al mercado global en 2002 y comercializado en más de 120 países bajo distintas denominaciones, entre ellas Chevrolet Aveo y Holden Barina.
Su expansión fue parte de la estrategia con la que GM buscó reconstruir presencia en mercados internacionales tras la crisis que enfrentó la compañía a finales de la década de 2000.
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El primer Aveo hecho en México
México se convirtió rápidamente en una pieza importante dentro de esa estrategia. A finales de 2008, General Motors comenzó la producción del Aveo en el país, integrándolo a la manufactura nacional como uno de los sedanes compactos de mayor volumen. Con el tiempo, el vehículo se posicionó como un competidor directo del Nissan Versa, modelo que llegó al mercado mexicano en 2011 y que terminaría dominando el segmento de sedanes subcompactos.
Ambos vehículos encontraron una fórmula similar para crecer en el país. Mientras las SUV ganaban terreno entre consumidores particulares, los sedanes compactos mantuvieron una demanda estable impulsada por flotillas empresariales, taxis y servicios de transporte por aplicación. En ese entorno, Chevrolet Aveo, Nissan Versa, Volkswagen Virtus y MG5 se consolidaron como algunos de los modelos más utilizados por conductores que priorizan costos operativos bajos, mantenimiento accesible y disponibilidad de refacciones.
La planta de San Luis Potosí fue durante años uno de los centros de producción más relevantes para el modelo. Ahí General Motors ensambló Aveo junto con otros vehículos como Trax y Onix. Sin embargo, el fabricante tomó la decisión de concluir la producción nacional del sedán en diciembre de 2017.
Desde entonces, el modelo comenzó a importarse directamente desde China, convirtiéndose en uno de los primeros vehículos con los que General Motors profundizó su relación manufacturera con el gigante asiático. La decisión respondía a una lógica global de costos y capacidad instalada, mientras la planta potosina cambiaba su enfoque hacia vehículos utilitarios de mayor valor agregado y perfil exportador, como Chevrolet Equinox y GMC Terrain.
La estrategia funcionó durante varios años. El Aveo mantuvo su presencia comercial e incluso se convirtió en el vehículo más vendido de General Motors en México. La marca reforzó además su apuesta en abril de 2023 con la introducción de la versión hatchback, lanzada como modelo 2024 y dirigida a consumidores más jóvenes interesados en un vehículo con apariencia más deportiva, pero accesible en precio.
El desempeño comercial del modelo ayudó a sostener la posición de General Motors como el segundo mayor vendedor de vehículos nuevos en México. El Aveo se convirtió no sólo en un automóvil de entrada para nuevos compradores, sino también en un producto de alta rotación dentro de servicios de movilidad y flotillas corporativas.
El movimiento ocurre en un contexto distinto al de 2017. Las tensiones comerciales y los cambios en la política industrial mexicana han modificado la ecuación para las armadoras. Los aranceles impuestos a vehículos importados desde China, así como los incentivos gubernamentales para fortalecer la manufactura local bajo la iniciativa denominada Plan México, comenzaron a hacer más atractivo producir localmente para abastecer el mercado interno.
La armadora estadounidense comenzará la producción de Aveo y Groove en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila. El complejo había sido designado originalmente para la fabricación de modelos eléctricos como Blazer EV y Equinox EV destinados principalmente a exportación hacia Estados Unidos.
Pero el mercado estadounidense cambió más rápido de lo previsto. Los ajustes regulatorios y la reducción de incentivos fiscales para vehículos eléctricos en Estados Unidos provocaron una desaceleración en la demanda de algunos modelos eléctricos, lo que abrió capacidad disponible dentro de la planta mexicana.
En ese contexto, el regreso del Aveo permitirá aprovechar infraestructura instalada que comenzaba a mostrar signos de subutilización, al tiempo que GM fortalece su producción regional para disminuir exposición a costos arancelarios y riesgos logísticos asociados a China.
La decisión también refleja un cambio más amplio dentro de la industria automotriz. Después de años de priorizar cadenas globales de suministro altamente dispersas, varias armadoras comenzaron a regionalizar nuevamente parte de su producción, especialmente en segmentos de alto volumen y márgenes reducidos.
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El sedán compacto resiste al auge SUV
Aunque el mercado automotriz mexicano ha mostrado un crecimiento sostenido de las SUV, los sedanes subcompactos continúan desempeñando un papel relevante en volumen. Según datos de la AMDA, estos modelos representan cerca del 20% de las ventas en el país. Su permanencia responde en buena medida a factores económicos, como menor precio de adquisición, consumo eficiente de combustible y costos de mantenimiento más bajos frente a vehículos utilitarios.
Para conductores de plataformas digitales y servicios de taxi, estos modelos siguen siendo herramientas de trabajo. Para empresas, representan opciones funcionales para renovación de flotillas. Y para muchos consumidores particulares, continúan siendo la puerta de entrada al mercado de autos nuevos.
Esa resiliencia permitió que el Aveo sobreviviera incluso cuando otros fabricantes abandonaron el segmento o redujeron su oferta de sedanes compactos.
El regreso de su producción a México también simboliza una nueva etapa para General Motors en el país. Durante años, la estrategia industrial de la compañía estuvo enfocada en exportación de vehículos de mayor margen hacia Norteamérica. Ahora, la armadora parece recuperar interés en fabricar localmente modelos orientados específicamente al consumidor mexicano.