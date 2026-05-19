General Motors producirá localmente Aveo y Groove, dos de los modelos de mayor volumen para la compañía en México y que hasta ahora importaba desde China. Este proyecto es parte de un paquete de inversiones por 1,000 millones de dólares que la armadora estadounidense hará en el país.

La decisión ocurre en medio del endurecimiento comercial hacia los vehículos chinos. Desde enero de este año entró en vigor un arancel de 50% impuesto por el gobierno mexicano a las importaciones provenientes de China, una medida que comenzó a restar competitividad a modelos sensibles al precio y orientados al mercado masivo.

“Estaremos ensamblando localmente dos modelos favoritos. A partir de 2027 Chevrolet Groove y posteriormente sumaremos nuestro Chevrolet Aveo”, comentó el directivo.

De acuerdo con Garza, la meta inicial será alcanzar una producción de 80,000 unidades durante el primer año de operaciones de ambos programas.