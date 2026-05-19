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General Motors producirá Aveo y Groove en México como parte de un paquete de inversiones de 1,000 mdd

La armadora producirá Aveo y Groove en la planta de Ramos Arizpe, dos modelos que anteriormente abastecía desde China y cuya competitividad se vio afectada por los aranceles de 50% a vehículos de ese país.
mar 19 mayo 2026 12:54 PM
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El Chevrolet Aveo comenzará a producirse en México tras años de llegar importado desde China. (Cortesía )

General Motors producirá localmente Aveo y Groove, dos de los modelos de mayor volumen para la compañía en México y que hasta ahora importaba desde China. Este proyecto es parte de un paquete de inversiones por 1,000 millones de dólares que la armadora estadounidense hará en el país.

La decisión ocurre en medio del endurecimiento comercial hacia los vehículos chinos. Desde enero de este año entró en vigor un arancel de 50% impuesto por el gobierno mexicano a las importaciones provenientes de China, una medida que comenzó a restar competitividad a modelos sensibles al precio y orientados al mercado masivo.

“Estaremos ensamblando localmente dos modelos favoritos. A partir de 2027 Chevrolet Groove y posteriormente sumaremos nuestro Chevrolet Aveo”, comentó el directivo.

De acuerdo con Garza, la meta inicial será alcanzar una producción de 80,000 unidades durante el primer año de operaciones de ambos programas.

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Del modelo exportador al mercado local

Aveo y Groove participan en segmentos de alto volumen dentro del mercado mexicano, donde pequeñas variaciones en el precio final pueden modificar rápidamente la preferencia de los consumidores. Para GM, mantener ambos modelos importados implicaba enfrentar mayores costos y presión sobre márgenes y precios.

Ante ese escenario, la automotriz optó por trasladar la producción a México como parte de una estrategia para reducir exposición arancelaria y fortalecer su manufactura local.

La inversión forma parte del plan anunciado por la compañía a inicios del año pasado para fortalecer sus operaciones manufactureras en México entre este año y 2027. En aquel momento, GM adelantó que trabajaría en proyectos enfocados en atender la demanda local.

La decisión representa un giro relevante en la lógica operativa que la empresa había mantenido en el país. Mientras la mayor parte de la manufactura nacional (85%) estaba destinada a exportación, GM abastecía al mercado mexicano con vehículos producidos en otras regiones, principalmente China.

Pero el nuevo entorno arancelario comenzó a alterar esa ecuación. Los vehículos de entrada y los SUV compactos participan en categorías altamente competidas, donde el precio suele ser uno de los principales factores de decisión para los consumidores.

La producción local permitirá a GM reducir parte de la presión derivada de los aranceles, además de disminuir costos logísticos y mejorar tiempos de entrega para el mercado mexicano.

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Ramos Arizpe gana peso estratégico

La planta de Ramos Arizpe ganará así un nuevo peso estratégico dentro de la operación de la compañía en el país. México se mantiene como uno de los principales centros manufactureros de GM a nivel global, tanto por volumen de producción como por capacidad exportadora.

“Nos espera un 2026 de retos importantes donde adaptaremos nuestra estrategia para responder a las cambiantes necesidades de nuestros clientes”, aseguró Garza a inicios de año.

La industria automotriz atraviesa un proceso de reorganización derivado de mayores tensiones comerciales y de la creciente presencia de fabricantes chinos en distintos mercados. En respuesta, diversas automotrices han comenzado a regionalizar producción y cadenas de suministro.

En el caso de México, el arancel de 50% a las importaciones chinas busca fortalecer la producción nacional y contener el avance de vehículos provenientes de Asia, particularmente en segmentos de alto volumen.

Para GM, fabricar Aveo y Groove en México también abre la puerta a una mayor integración de proveedores locales y a una estructura de costos más estable frente a variaciones cambiarias o logísticas.

Al cierre del año pasado, GM fue la automotriz que más vehículos produjo en México, con 857,431 unidades ensambladas, aunque la cifra representó una caída de 3.6%, de acuerdo con datos del INEGI.

En exportaciones, la compañía también encabezó el sector con 822,858 unidades enviadas al extranjero, un descenso de 1% frente al año previo.

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Stellantis Sector automotriz Industria automotriz

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