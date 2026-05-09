Aldrete hipoteca sus otras empresas —la maltera y la aceitera— para financiar la modernización de maquinaria y la ampliación de la planta. Paralelamente, en junio de ese año, la familia funda la Financiera del Pacífico para manejar operaciones de bonos y créditos relacionadas con sus empresas.
Alberto V. Aldrete pasó de empresario cervecero a gobernador de Baja California
En agosto de 1946, la empresa se reconstituye como Cervecería Tecate, S.A . con un capital de 20 millones de pesos, eliminando formalmente la participación de socios extranjeros. Más tarde, ese mismo año, Aldrete apoya con tres millones de pesos la campaña presidencial de Miguel Alemán. Tras el triunfo electoral, en diciembre es nombrado Gobernador del Territorio Norte de la Baja California.
El fin de la Segunda Guerra Mundial arrastró a Tecate a deudas y acusaciones de fraude
Con el fin de la guerra, la industria cervecera estadounidense se recupera y Tecate pierde su principal destino de exportación. A partir de ahí, comienza una acumulación de crisis que la empresa no logra contener.
Tras solo 10 meses en el cargo, Aldrete renuncia a la gubernatura. Después, las empresas de la familia son intervenidas por el Banco Nacional de México, que toma el control administrativo para garantizar el pago a los acreedores. El hijo publica una carta asumiendo la responsabilidad total de las irregularidades financieras, con el propósito explícito de deslindar a su padre y hermanos.
La familia que construyó Tecate la pierde en menos de tres años.
Cervecería Cuauhtémoc rescató Tecate y la convirtió en la primera cerveza en lata de México
Tras su adquisición en 1954 por parte de Cervecería Cuauhtémoc, Tecate comienza una nueva etapa enfocada en expandir la marca a escala nacional. Bajo ese nuevo dueño, la compañía introduce uno de los cambios que la distinguirían en el mercado mexicano: Tecate se convierte en la primera cerveza en lata de México. Para 1990, sus envases evolucionan a latas completamente de aluminio.