Antes de fabricar cerveza, la familia Aldrete vendía malta a todo México

Una tesis de maestría en historia elaborada en la Universidad Autónoma de Baja California , con base en documentos del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico del Estado de Baja California, reconstruye el origen de la marca:

El proyecto de instalar una fábrica de cerveza en la frontera norte de México tiene un antecedente fallido. En 1917, Enrique Aldrete Palacio solicita una concesión por 10 años para instalar una planta en Tijuana, con la intención de aprovechar la conexión ferroviaria con San Diego para transportar materia prima. Pero el gobierno no le concede las exenciones fiscales que pide y el proyecto muere antes de arrancar.

Una década después, la familia lo intenta de otra forma. En 1927, Alberto V. Aldrete Palacio —hermano de Enrique— se asocia con inversionistas estadounidenses y funda la Compañía Mexicana de Malta en Tecate. La planta opera desde 1928 en un punto deliberadamente elegido: junto a la estación del ferrocarril Tijuana–Tecate. Desde ahí, la malta sale hacia cervecerías en el resto del país. Todavía, el negocio no es la cerveza. Es el insumo.

Inauguración de la Cervecería Tecate en plena frontera ferroviaria

El 30 de noviembre de 1943, Alberto V. Aldrete y sus hijos —Alberto, Alfredo Jesús y Humberto— constituyen formalmente la Cervecería Tecate, S. de R.L. La planta se construye junto a las instalaciones de malta y aceites que la familia ya opera, consolidando un complejo industrial cuya arteria principal sigue siendo el ferrocarril.

La Segunda Guerra Mundial convirtió a Tecate en proveedora del ejército estadounidense

En 1944, la industria cervecera de Estados Unidos está orientada al esfuerzo bélico. La Segunda Guerra Mundial deja un vacío de abastecimiento que la Cervecería Tecate aprovecha: sus primeras ventas van dirigidas a las tropas estacionadas en la Base Naval de San Diego y al Pacífico. Durante su primer año de operación, la planta exporta el 95% de su producción.