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¿Cómo es México Invita, la app que lanzó el Gobierno para atraer a los turistas del Mundial?

La Secretaría de Turismo y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones colaboraron juntos para lanzar “México Invita” con más de 290 rutas turísticas en el país.
jue 21 mayo 2026 07:56 PM
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La app ofrece información de todo el país y destaca los atractivos de las sedes oficiales en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León; además, conecta a los visitantes con destinos. (Daniel Martínez / Dirección de Comunicación Social de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.)

“México Invita” es la aplicación móvil con la que el Gobierno de México busca impulsar el turismo y la derrama económica de las 32 entidades federativas, en aras del Mundial de Futbol 2026.

Disponible para iOS y Android desde este jueves, y a 20 días del evento deportivo, la apuesta aún tiene varias áreas de mejora, ya que parece inacabada y con un diseño que puede ser poco efectivo para los usuarios móviles.

A continuación, Expansión compartirá una reseña de cómo funciona, las propuestas de valor y en qué falla.

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¿Cómo es la aplicación “México Invita”?

La aplicación está disponible en la Play Store y App Store sin costo y no recopila datos, según la información proporcionada por el desarrollador, INFOTEC (Centro de Investigación e Información en Tecnologías de la Información y Comunicación), responsable de otras apps del Gobierno de México como AsIssste Covid y COVID-19MX.

Tras descargar “México Invita”, no pide la creación de cuenta para usarla, pero sí solicita permiso de ubicación.

La pantalla inicial muestra un mensaje de bienvenida y tres menús principales en banners:

- Conoce México
- Consulta información del máximo evento de futbol 2026
- Consulta información sobre servicios útiles

Las opciones están repetidas en la barra de botones inferiores, nombrados como “Explora”, “Copa” y “Servicios”, respectivamente. Incluso, el botón de “Menú”, vuelve a mostrar las mismas secciones informativas.

Está disponible en español y en inglés.

Conoce México / Explora

Este menú se subdivide en nuevas secciones, donde prioriza las tres ciudades que serán sede para el Mundial de la FIFA: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A su vez, cada uno tiene apartados informativos de alimentos que pueden encontrarse en la ciudad, una guía gastronómica, rutas turísticas y culturales, así como los lugares “ imperdibles” de cada uno.

Después de las tres ciudades principales, se encuentra el menú “Descubre los 32 estados de México”, recopilados en orden alfabético. En cada uno, muestra una descripción de la entidad, rutas y sugerencias de destinos turísticos.

En “Pueblos Mágicos”, también da una breve descripción acompañada de fotografías y enlaces al sitio web de México Desconocido y a Maps para tener información más amplia y acceso al mapa para llegar.

Por último, “Cartelera Turística” muestra diferentes eventos culturales disponibles, según su tipo (cine, conciertos, exposiciones, fiestas, gastronomía, etc.). Se pueden filtrar por estado y por fechas.

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Copa

Actualmente, es la sección más sencilla de todas, ya que contiene el calendario y resultados del Mundial de la FIFA 2026.

Servicios

La sección de servicios útiles incluye la siguiente lista:

  • Guía alimentaria: guía gastronómica de regiones de México y de restaurantes de estrella Michelin.
  • Emergencia: 911, Atención Turista (079), Violencia de género (*765), Locatel, CONAPRED y la CNDH
  • Información de Inmigración
  • Movilidad: información sobre aeropuertos, transporte público, tarjetas de transporte, apps de movilidad, renta autos, trenes turísticos, autobuses de larga distancia y consejos.
  • Profeco: Medios de contacto y ubicación de oficinas
  • Conectividad
  • Preguntas frecuentes

¿Qué encontramos?

Diversidad de rutas: Las rutas son una parte atractiva de la aplicación, ya que sugiere recorridos o sitios turísticos de interés. Además, integra mapas e información sobre la movilidad.

Versión en inglés incompleta o con inconsistencias: Al seleccionar la versión en inglés de la aplicación y explorar en sus secciones, hay partes donde la información se presenta en español, por lo que las traducciones no están integradas del todo.

Esto puede perjudicar la experiencia del usuario, ya que interrumpe la lectura y comprensión de un mismo tema. Además, hay partes completas donde no hay información disponible actualmente en este idioma, y sí en español, como la guía gastronómica de Guadalajara.

PDF incómodos: La sección de las guías gastronómicas de las ciudades está integrada por documentos PDF que ocupan poco espacio en la pantalla, por lo que hay que hacer zoom en la pantalla, o descargar los archivos para leerlos.

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Por otra parte, la guía de la Ciudad de México tiene poca definición, lo que dificulta leerla desde la aplicación, y requiere forzosamente abrir el link para descargar el PDF.

No hay uniformidad: Este aspecto afecta principalmente a las guías gastronómicas de las ciudades sede. Los formatos de cada una son muy diferentes entre sí. Mientras que en la CDMX y en Jalisco tienen archivos amplios donde describen los alimentos, en Monterrey se limita a un mapa.

Problemas en el desplazamiento: Al navegar en la aplicación, principalmente al hacer desplazamientos de pantalla, suele tener algunos fallos en los cuales los contenidos se funden en líneas verticales.

Gobierno quiere impulsar el turismo con “México Invita”

“Esta aplicación permitirá que las y los visitantes conozcan más de 290 rutas turísticas, descubran recomendaciones de nuestros Pueblos Mágicos y accedan a información útil para recorrer México de forma más segura, práctica y conectada”, destacó la secretaria de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora.

Durante el Mundial, la app ofrecerá información sobre los partidos, y al terminar la contienda deportiva, permanecerá como aplicación de turismo.

“Ofrece no sólo los servicios obvios y generales que una persona que visita requeriría, sino también la posibilidad de explorar dentro y fuera de las ciudades sede todas las posibilidades de oferta cultural, culinaria y espacios públicos”, dijo José Antonio Peña Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

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Aplicaciones Turismo Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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