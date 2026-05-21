¿Cómo es México Invita, la app que lanzó el Gobierno para atraer a los turistas del Mundial?

¿Cómo es la aplicación “México Invita”?

La aplicación está disponible en la Play Store y App Store sin costo y no recopila datos, según la información proporcionada por el desarrollador, INFOTEC (Centro de Investigación e Información en Tecnologías de la Información y Comunicación), responsable de otras apps del Gobierno de México como AsIssste Covid y COVID-19MX.

Tras descargar “México Invita”, no pide la creación de cuenta para usarla, pero sí solicita permiso de ubicación.

La pantalla inicial muestra un mensaje de bienvenida y tres menús principales en banners:

- Conoce México

- Consulta información del máximo evento de futbol 2026

- Consulta información sobre servicios útiles

Las opciones están repetidas en la barra de botones inferiores, nombrados como “Explora”, “Copa” y “Servicios”, respectivamente. Incluso, el botón de “Menú”, vuelve a mostrar las mismas secciones informativas.

Está disponible en español y en inglés.

Conoce México / Explora

Este menú se subdivide en nuevas secciones, donde prioriza las tres ciudades que serán sede para el Mundial de la FIFA: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A su vez, cada uno tiene apartados informativos de alimentos que pueden encontrarse en la ciudad, una guía gastronómica, rutas turísticas y culturales, así como los lugares “ imperdibles” de cada uno.

Después de las tres ciudades principales, se encuentra el menú “Descubre los 32 estados de México”, recopilados en orden alfabético. En cada uno, muestra una descripción de la entidad, rutas y sugerencias de destinos turísticos.

En “Pueblos Mágicos”, también da una breve descripción acompañada de fotografías y enlaces al sitio web de México Desconocido y a Maps para tener información más amplia y acceso al mapa para llegar.

Por último, “Cartelera Turística” muestra diferentes eventos culturales disponibles, según su tipo (cine, conciertos, exposiciones, fiestas, gastronomía, etc.). Se pueden filtrar por estado y por fechas.