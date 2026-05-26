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¿Se deben entregar biométricos a Telcel, AT&T o Bait? Las dudas que más preocupan sobre el registro telefónico

El registro obligatorio de líneas móviles en México avanza lento entre dudas sobre privacidad, biométricos y prepago. Estas son las preguntas y respuestas clave para los usuarios.
mar 26 mayo 2026 12:23 PM
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¿Se deben entregar biométricos a Telcel, AT&T o Bait? Las dudas que más preocupan a los usuarios sobre el registro telefónico en México
Desde el pasado 9 de enero entró en vigor la disposición nacional que obliga a asociar una identidad a cada número telefónico para conservar el servicio de conectividad. (Andrei Metelev/Getty Images)

El registro obligatorio de líneas móviles en México se ha convertido en uno de los temas que más inquietud genera entre los usuarios de telefonía. A menos de un mes de que venza el plazo para completar el trámite, persisten dudas sobre qué líneas deben registrarse, qué datos personales se entregan y qué ocurrirá con quienes no concluyan el proceso.

Desde el pasado 9 de enero entró en vigor la disposición nacional que obliga a asociar una identidad a cada número telefónico para conservar el servicio de conectividad. De acuerdo con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), aprobada el 16 de julio de 2025, quienes no realicen el registro antes del 30 de junio únicamente podrán acceder a llamadas de emergencia.

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Para completar el trámite se solicitan documentos como la CURP , la credencial del INE o el pasaporte. El gobierno federal ha defendido la medida bajo el argumento de combatir las extorsiones y delitos cometidos mediante teléfonos móviles.

¿Se deben registrar las líneas de pospago?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si los números asociados a planes de telefonía deben volver a registrarse.

En los servicios de pospago, los clientes ya entregaron documentos oficiales como INE y CURP al momento de contratar el servicio, por lo que las líneas ya están asociadas a una identidad. Aun así, operadores y Centros de Atención a Clientes recomiendan acudir a verificar que la información esté actualizada y correctamente capturada en sus bases de datos para evitar bloqueos posteriores al vencimiento del plazo.

La recomendación ha generado confusión entre usuarios que consideran que ya cumplieron con el requisito desde la contratación inicial de su plan.

¿Las líneas de prepago también deben registrarse?

El mayor desafío regulatorio se concentra en las líneas de prepago, que representan ocho de cada diez números móviles en operación en México.

Hasta antes de la nueva regulación, los usuarios podían adquirir un chip o SIM sin entregar documentos oficiales. Ahora, quienes utilizan recargas están obligados a vincular su número con una identidad para conservar el acceso total al servicio.

Quienes no completen el proceso antes del 30 de junio únicamente podrán realizar llamadas de emergencia.

Este segmento es también el que muestra el menor nivel de avance en el proceso de registro.

¿Qué pasa con los usuarios de OMV?

Los usuarios de Operadores Móviles Virtuales (OMV), como Bait , OXXO Cel o FreedomPop, también están obligados a registrar sus líneas telefónicas para mantener el servicio activo.

Aunque estos operadores utilizan la infraestructura de empresas como Altán Redes , cada compañía virtual mantiene sus propios mecanismos de validación y actualización de datos.

Altán Redes ajustó en abril el proceso de registro al eliminar la prueba de vida, la fotografía del rostro, con la finalidad de agilizar el registro. Sin embargo, la flexibilización no será generalizada. Altán solo permitirá omitir este paso a aquellos OMV que cuenten con puntos de venta físicos o Centros de Atención a Clientes. Las empresas interesadas en adoptar dicha modalidad tenían hasta el 29 de abril para notificar a Altán.

La eliminación de los datos biométricos para la vinculación de líneas móviles beneficiaría a operadores como Bait, el servicio de telefonía de Walmart, que dispone de al menos 15 sitios físicos.

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¿El registro incluye datos biométricos?

El uso de datos biométricos se ha convertido en otro de los puntos que más inquietud genera entre los usuarios.

Tanto AT&T como Telcel permiten realizar el trámite en sus Centros de Atención al Cliente sin solicitar biometría. Sin embargo, cuando el proceso se realiza de manera remota, las compañías piden a los usuarios tomarse una fotografía para validar su identidad.

Especialistas en privacidad y protección de datos han cuestionado el alcance del almacenamiento y manejo de esta información, especialmente después de incidentes como filtraciones de datos y vulneraciones a sistemas de operadores telefónicos.

¿Cómo realiza AT&T el registro de líneas?

AT&T permite que sus clientes realicen el trámite tanto en Centros de Atención al Cliente como de manera remota.

En sus módulos presenciales la compañía no solicita datos biométricos. Sin embargo, quienes realizan el procedimiento en línea deben tomarse una fotografía para validar su identidad.

Al 4 de mayo, la empresa reportó siete millones de líneas registradas de una base total de 24.1 millones de clientes, equivalente a un avance de 29%.

De esos registros, 4.1 millones corresponden a usuarios de pospago, es decir, 58.6% de ese segmento ya completó el trámite. En contraste, únicamente 2.9 millones de líneas de prepago habían sido vinculadas, equivalente apenas a 17.3% de los usuarios de recargas de la compañía.

¿Cómo es el registro de líneas de Telcel?

Telcel, el operador con la mayor base de usuarios del país al contabilizar 84.2 millones de líneas, no ha revelado públicamente el avance de su proceso de registro.

La empresa mantiene un esquema similar al de AT&T . En sus Centros de Atención al Cliente no solicita datos biométricos, mientras que en los registros remotos los usuarios deben enviar una fotografía para validar su identidad.

La diferencia entre los mecanismos presenciales y digitales ha generado cuestionamientos sobre el alcance del almacenamiento de datos biométricos y la protección de la información personal.

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¿Qué problemas ha enfrentado el registro desde su implementación?

Desde el inicio del registro telefónico se han reportado diversos incidentes que han aumentado la desconfianza entre usuarios.

Entre ellos destaca la vulneración de sistemas de Telcel que permitió la filtración de datos personales de millones de personas. También se han documentado casos de líneas vinculadas a ciudadanos sin su consentimiento y la comercialización ilegal de SIMs previamente registradas.

El avance del padrón muestra un ritmo menor al esperado. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, hasta el 19 de mayo, se habían registrado 49.5 millones de líneas móviles, equivalente a 30.7% del total de números en operación en el país.

El bajo nivel de cumplimiento refleja la resistencia de parte de la población a compartir información personal, las dudas sobre el manejo de datos sensibles y las dificultades para validar identidades de manera remota. Pese a ello, el gobierno mantiene la postura de no ampliar el plazo establecido.

La política también ha enfrentado cuestionamientos desde su implementación. Entre los principales problemas reportados destacan la vulneración de sistemas de Telcel que derivó en filtraciones de datos personales, casos de líneas vinculadas a personas sin su consentimiento y la venta ilegal de tarjetas SIM previamente registradas en el mercado negro.

A ello se suman inconsistencias en las cifras oficiales del padrón reportadas por la CRT y la presión ejercida para que funcionarios públicos completen el registro de sus líneas telefónicas.

A pesar del rezago, el gobierno federal mantiene su postura de no ampliar el plazo para completar el padrón.

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Telecomunicaciones

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