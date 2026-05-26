¿Se deben entregar biométricos a Telcel, AT&T o Bait? Las dudas que más preocupan a los usuarios sobre el registro telefónico en México

Para completar el trámite se solicitan documentos como la CURP , la credencial del INE o el pasaporte. El gobierno federal ha defendido la medida bajo el argumento de combatir las extorsiones y delitos cometidos mediante teléfonos móviles.

¿Se deben registrar las líneas de pospago?

Una de las preguntas más frecuentes entre los usuarios es si los números asociados a planes de telefonía deben volver a registrarse.

En los servicios de pospago, los clientes ya entregaron documentos oficiales como INE y CURP al momento de contratar el servicio, por lo que las líneas ya están asociadas a una identidad. Aun así, operadores y Centros de Atención a Clientes recomiendan acudir a verificar que la información esté actualizada y correctamente capturada en sus bases de datos para evitar bloqueos posteriores al vencimiento del plazo.

La recomendación ha generado confusión entre usuarios que consideran que ya cumplieron con el requisito desde la contratación inicial de su plan.

¿Las líneas de prepago también deben registrarse?

El mayor desafío regulatorio se concentra en las líneas de prepago, que representan ocho de cada diez números móviles en operación en México.

Hasta antes de la nueva regulación, los usuarios podían adquirir un chip o SIM sin entregar documentos oficiales. Ahora, quienes utilizan recargas están obligados a vincular su número con una identidad para conservar el acceso total al servicio.

Quienes no completen el proceso antes del 30 de junio únicamente podrán realizar llamadas de emergencia.

Este segmento es también el que muestra el menor nivel de avance en el proceso de registro.

¿Qué pasa con los usuarios de OMV?

Los usuarios de Operadores Móviles Virtuales (OMV), como Bait , OXXO Cel o FreedomPop, también están obligados a registrar sus líneas telefónicas para mantener el servicio activo.

Aunque estos operadores utilizan la infraestructura de empresas como Altán Redes , cada compañía virtual mantiene sus propios mecanismos de validación y actualización de datos.

Altán Redes ajustó en abril el proceso de registro al eliminar la prueba de vida, la fotografía del rostro, con la finalidad de agilizar el registro. Sin embargo, la flexibilización no será generalizada. Altán solo permitirá omitir este paso a aquellos OMV que cuenten con puntos de venta físicos o Centros de Atención a Clientes. Las empresas interesadas en adoptar dicha modalidad tenían hasta el 29 de abril para notificar a Altán.

La eliminación de los datos biométricos para la vinculación de líneas móviles beneficiaría a operadores como Bait, el servicio de telefonía de Walmart, que dispone de al menos 15 sitios físicos.