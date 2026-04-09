Su historia es la de muchos luchadores que no siempre aparecen en los encabezados, pero que forman parte de esa base que mantiene vivo el espectáculo. Su trayectoria se fue haciendo con el tiempo, función tras función.

“Yo no aceptaba ser una leyenda, quizás por el concepto que yo mismo tenía. Pero, ¿qué es leyenda? Va más allá. Toda esa gente que nos abrió camino fue la punta de lanza”, dice.

Pero lo que antes se contaba en vestidores o se quedaba en la memoria del público ahora se fija en papel. Leyendas de la Lucha Libre es una colección que toma luchas de apuesta y las reconstruye con detalles y material que no siempre quedó registrado.

Ahí aparecen las apuestas y los enfrentamientos, así como lo que estaba en juego más allá de la máscara, desde Santo contra Black Shadow hasta duelos como Rayo de Jalisco Jr. frente a Cien Caras o Místico contra Black Warrior.

“Quisimos apostar por un proyecto editorial donde quedara un registro impreso, así podemos darle otro giro a la historia de la lucha libre”, detalla el especialista Christian Cymet, quien estuvo detrás de la selección de los combates.

La colección arranca con Místico contra Black Warrior y sigue con otros combates, uno cada quince días. El proyecto, dice Cymet, arma un recorrido que cruza el cuadrilátero y conecta generaciones a partir de estas historias.

Los primeros títulos de la colección recuperan duelos emblemáticos que marcaron generaciones y ahora se convierten en piezas de archivo para los aficionados. (Cortesía)

La serie contempla 60 entregas que se distribuyen en puestos de periódicos. El primer número cuesta 69 pesos y después escala en las siguientes ediciones. También incluye un sistema llamado Fascículo Garantizado para asegurar cada entrega sin costo adicional.

En esa colección también aparece Atlantis. Su nombre se entiende por los años que lleva arriba del ring, por la forma en que ha sabido mantenerse vigente y por la conexión que logró con el público a lo largo del tiempo.