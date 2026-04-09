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La lucha libre convierte sus duelos en libros para abrir una nueva línea de ingresos

La colección “Leyendas de la Lucha Libre” busca llevar al papel los duelos que marcaron época y abrir una nueva vía de negocio para conectar con aficionados dentro y fuera de la arena.
jue 09 abril 2026 10:00 AM
La lucha libre busca crecer fuera del ring con una colección editorial
El Felino forma parte de una generación que sostuvo la lucha libre desde el ring y ahora ve su historia pasar de la memoria al papel. (Cortesía)

Jorge Luis Casas Ruiz creció entre máscaras. En su casa la lucha libre más que espectáculo era un oficio, una herencia y una charla diaria con su padre, Pepe Casas.

Con el tiempo, ese niño se convirtió en El Felino, un nombre que carga historia propia, pero también una memoria colectiva que sigue viva cada vez que alguien entra a la Arena México.

El Felino no fue el que más reflectores tuvo, pero sí uno de los que sostuvo la lucha libre desde adentro, en funciones constantes, en giras, en una carrera que no dependía de una sola noche.

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Su historia es la de muchos luchadores que no siempre aparecen en los encabezados, pero que forman parte de esa base que mantiene vivo el espectáculo. Su trayectoria se fue haciendo con el tiempo, función tras función.

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“Yo no aceptaba ser una leyenda, quizás por el concepto que yo mismo tenía. Pero, ¿qué es leyenda? Va más allá. Toda esa gente que nos abrió camino fue la punta de lanza”, dice.

Pero lo que antes se contaba en vestidores o se quedaba en la memoria del público ahora se fija en papel. Leyendas de la Lucha Libre es una colección que toma luchas de apuesta y las reconstruye con detalles y material que no siempre quedó registrado.

Ahí aparecen las apuestas y los enfrentamientos, así como lo que estaba en juego más allá de la máscara, desde Santo contra Black Shadow hasta duelos como Rayo de Jalisco Jr. frente a Cien Caras o Místico contra Black Warrior.

“Quisimos apostar por un proyecto editorial donde quedara un registro impreso, así podemos darle otro giro a la historia de la lucha libre”, detalla el especialista Christian Cymet, quien estuvo detrás de la selección de los combates.

La colección arranca con Místico contra Black Warrior y sigue con otros combates, uno cada quince días. El proyecto, dice Cymet, arma un recorrido que cruza el cuadrilátero y conecta generaciones a partir de estas historias.

Leyendas de la Lucha Libre
Los primeros títulos de la colección recuperan duelos emblemáticos que marcaron generaciones y ahora se convierten en piezas de archivo para los aficionados. (Cortesía)

La serie contempla 60 entregas que se distribuyen en puestos de periódicos. El primer número cuesta 69 pesos y después escala en las siguientes ediciones. También incluye un sistema llamado Fascículo Garantizado para asegurar cada entrega sin costo adicional.

En esa colección también aparece Atlantis. Su nombre se entiende por los años que lleva arriba del ring, por la forma en que ha sabido mantenerse vigente y por la conexión que logró con el público a lo largo del tiempo.

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La lucha contra Villano III sigue presente porque ahí se concentró una rivalidad de años, una máscara en juego y una arena llena que sabía que estaba por pasar algo importante; ese tipo de combates son los que terminan marcando época.

“Ya cuando firmas el contrato dices, ‘¿qué estoy haciendo?’ Ya no puedes echarte para atrás”, cuenta el luchador.

Atlantis atravesó distintas etapas de la lucha libre sin perder un lugar, con una trayectoria que deja ver cómo se sostiene una carrera en un deporte donde el tiempo también juega en contra.

“Ya tengo 43 años en esto, muchos compañeros que han sido mejores que yo se han quedado en el camino”, dice. “Tuve la oportunidad de trabajar en una institución bancaria, pero cuando decido renunciar es porque sabía que tenía una pasión. La lucha libre es mi vida”.

La lucha libre lleva más de 90 años en México y no solo se mantiene, también se adapta. El Consejo Mundial de Lucha Libre, fundado en 1933, sigue activo y es la empresa más antigua de este tipo en el mundo.

Cada semana, las arenas siguen llenándose. Solo en funciones del CMLL se registran más de 12,000 asistentes nuevos cada semana, además de un flujo constante de consumo alrededor del espectáculo, desde máscaras hasta comida y souvenirs.

La Arena México, con capacidad para más de 16,000 personas, se sostiene como uno de los principales puntos de encuentro de este espectáculo y un referente cultural en la ciudad.

Además, el alcance supera al deporte, pues la lucha libre fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México y forma parte de una tradición que cruza generaciones, barrios y clases sociales.

Por lo tanto, la expectativa detrás de esta serie editorial es capitalizar el interés que la lucha libre mantiene en México y traducirlo en una colección que logre llegar a los aficionados desde otro lugar, uno más cercano y más permanente.

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