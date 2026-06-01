La carrera por la inteligencia artificial está llevando a las grandes tecnológicas a niveles de inversión sin precedentes. Ahora fue el turno de Alphabet, la empresa matriz de Google, que anunció que buscará recaudar hasta 80,000 millones de dólares mediante la venta de acciones para financiar la expansión de su infraestructura de IA, de acuerdo con información publicada por CNBC.
Google venderá 80,000 mdd en acciones para financiar su IA
La operación se perfila como una de las mayores emisiones de capital realizadas por una empresa tecnológica y evidencia la magnitud de los recursos que las compañías están destinando al desarrollo de modelos de inteligencia artificial, centros de datos y capacidad de procesamiento.
Según la información disponible, la recaudación incluirá una inversión privada de 10,000 millones de dólares por parte de Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversión asociado a Warren Buffett, además de ofertas públicas y un programa de venta gradual de acciones en el mercado.
Alphabet señaló que los recursos serán destinados principalmente a ampliar su infraestructura global de IA y responder a una demanda que calificó como "sin precedentes" por parte de clientes empresariales y consumidores.
La decisión llega después de que la compañía incrementara sus previsiones de gasto de capital para 2026 a un rango de entre 180,000 y 190,000 millones de dólares, impulsada por la necesidad de construir más centros de datos y fortalecer su capacidad de cómputo para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial.
Durante años, empresas como Alphabet financiaron gran parte de sus inversiones con flujo de efectivo propio; sin embargo, el costo de la infraestructura necesaria para la IA está obligando a varias compañías a recurrir tanto a deuda como a nuevas emisiones de capital.
De hecho, Alphabet ya había acudido al mercado de deuda este año para obtener recursos destinados a sus proyectos de inteligencia artificial, acumulando más de 85,000 millones de dólares en nuevas obligaciones financieras durante los últimos meses.
La noticia provocó una reacción negativa inicial entre los inversionistas, ya que la emisión de nuevas acciones diluye la participación de los accionistas actuales. Tras darse a conocer el plan de financiamiento, las acciones de Alphabet registraron caídas cercanas al 2% en las operaciones posteriores al cierre del mercado, de acuerdo con reportes de MarketWatch, Barron's e Investor's Business Daily.