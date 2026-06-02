Llegó la fecha del arranque del Mundial de Futbol 2026 , que para aficionados y no aficionados se perfila como una fiesta deportiva que podrá disfrutarse desde la inauguración y a lo largo de los partidos que se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá.

Ya sea en casa, restaurantes u otros centros de reunión, las pantallas se encuentran entre los productos que podrían registrar un aumento en sus ventas ante la demanda para seguir la justa mundialista.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una edición especial que incluye un estudio de calidad que hizo el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a pantallas LED.