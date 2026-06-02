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Las mejores y peores pantallas para ver el Mundial según Profeco

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un análisis detallado a 49 modelos de pantallas LED de 13 marcas diferentes. Hay algunas marcas que incumplen la NOM.
mar 02 junio 2026 12:46 PM
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Las pantallas serán un artículo indispensable y demandado en esta justa mundialista, por ello, la Profeco realizó análisis de pantallas LED. (Foto: ChatGPT)

Llegó la fecha del arranque del Mundial de Futbol 2026 , que para aficionados y no aficionados se perfila como una fiesta deportiva que podrá disfrutarse desde la inauguración y a lo largo de los partidos que se celebrarán en México, Estados Unidos y Canadá.

Ya sea en casa, restaurantes u otros centros de reunión, las pantallas se encuentran entre los productos que podrían registrar un aumento en sus ventas ante la demanda para seguir la justa mundialista.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una edición especial que incluye un estudio de calidad que hizo el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor a pantallas LED.

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Análisis a pantallas Led

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor realizó un análisis detallado a 49 modelos de pantallas LED de 13 marcas diferentes para orientar a quienes buscan renovar su televisor para el Mundial de Futbol 2026.

El organismo gubernamental detalla que las pruebas aplicadas evaluaron la información comercial, atributos, calidad de imagen y calidad de audio en cuatro categorías de tamaño:

● 40" y 43": 13 modelos analizados.

● 50": 10 modelos analizados.

● 55" y 58": 15 modelos analizados.

● 65": 11 modelos analizados.

Los consumidores que deseen adquirir una pantalla de la marca TCL deben tomar en cuenta que los siguientes modelos no presentan los detalles completos en su instructivo de uso:

● 40” y 43”: Modelos 40Q3K y 43Q6K.

● 50”: Modelo 50Q6K.

● 55” y 58”: Modelos 55Q6K y 55QM7K.

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Las pantallas led que no cumplen

Profeco detalló que los siguientes modelos incumplen la NOM-024-SCFI-2013 porque sus garantías carecen de uno o varios elementos obligatorios para poder hacerse válidas:

● Pantallas de 40” y 43”: Aiwa (AW40B4SMRK, AW43RKQ), Atvio (ATV4022FR), Hisense (43A65NV, 43A4NV), JVC (SI43FRF), TCL (40Q3K, 43Q6K) y Vios (VI43T232).

● Pantallas de 50”: Aiwa (AW50RKQ), ATVIO (ARK5017ILED), Hisense (50U6QV), JVC (SI50URF), TCL (50Q6K) y Vios (VI-50T232).

● Pantallas de 55” y 58”: Aiwa (AW55RKQ), Atvio (ATV5523KR), Hisense (55A65NV), JVC (SI55URF) y TCL (55Q6K, 55QM7K).

● Pantallas de 65”: Atvio (ATV6525KR), Hisense (65U6QV) y JVC (SI65URF).

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Las pantallas que sí aprobaron

El organismo gubernamental detalló que solo tres pantallas obtuvieron esta calificación gracias a su desempeño superior en imagen y sonido:

● Categoría 55” y 58”: LG (modelo OLED55C55C5PSA) y Samsung (modelo QN55S85HAEXZX).

● Categoría 65”: Samsung (modelo QN65S90HAEXZX).

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Otros análisis

La edición especial incluye los siguientes temas:

  • Qué hacer si… Derechos que te acompañan: Guía práctica sobre tus derechos en transporte aéreo y hospedaje.

● Para enterarse… Que no te metan gol: Orientación para evitar fraudes en servicios y paquetes de agencias de viajes.

● Entorno digital… Roaming vs. eSIM: Datos clave para elegir la mejor conexión móvil en el extranjero.

● Finanzas personales… Que ruede el balón, no tus gastos: Consejos para evitar que la euforia mundialista afecte tu bolsillo.

● Brújula de compra: Información detallada sobre escuelas de fútbol en 22 estados del país.

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Futbol Profeco

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