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Redes wifi públicas exponen a turistas a fraudes durante el Mundial 2026

Expertos alertan que ciberdelincuentes aprovecharán estadios, aeropuertos y hoteles para robar información financiera, suplantar identidades y lanzar campañas de phishing con IA.
lun 01 junio 2026 05:55 AM
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Conectarse a una red pública de wifi durante el Mundial de futbol será como gritar tus datos bancarios
Millones de turistas de decenas de países, muchos poco familiarizados con las prácticas de seguridad local, se conectarán simultáneamente a redes públicas en las mismas zonas geográficas. (Foto: Expansión)

Conectarse a una red wifi pública durante el Mundial 2026 podría ser el equivalente digital a gritar los datos de tu tarjeta de crédito frente a 80,000 aficionados, advierte Alejandro Romero, CEO de Cyberpeace.

Para entender por qué el Mundial amplifica estos riesgos es necesario comprender cómo operan los atacantes en redes wifi públicas. De acuerdo con datos de Kaspersky, la mayor amenaza es la técnica conocida como ataque de "hombre en el medio" (man-in-the-middle), en lugar de que la información viaje directamente al router, primero pasa por el dispositivo del atacante, quien captura correos electrónicos, credenciales bancarias, contraseñas y datos de tarjetas de crédito en tiempo real, sin que el usuario lo note.

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Este escenario podría presentarse en estadios, aeropuertos, hoteles, restaurantes y fan zones de las ciudades sede, que se convertirán en un mapa de puntos de acceso no seguros por los que circularán millones de visitantes que realizarán pagos, iniciarán sesiones bancarias y compartirán datos personales desde sus celulares.

De acuerdo con Kaspersky, las redes no seguras también son un canal para distribuir malware, en algunos casos más sofisticados, los ciberdelincuentes logran piratear el punto de acceso y hacer aparecer ventanas emergentes que simulan actualizaciones de software legítimo, con lo que un clic basta para infectar el equipo.

Este tipo de amenazas no son nuevas, pero lo que distingue al Mundial de otros eventos es la escala. Millones de turistas de decenas de países, muchos poco familiarizados con las prácticas de seguridad local, se conectarán simultáneamente a redes públicas en las mismas zonas geográficas. Para los atacantes, representa una concentración de objetivos sin precedentes.

El panorama se complica con la irrupción de la inteligencia artificial como herramienta de ataque. Las campañas de phishing (mensajes que suplantan a entidades legítimas para robar datos) ya se generan con modelos de lenguaje que los hacen prácticamente indistinguibles de comunicaciones auténticas. En el contexto del torneo, podrían circular correos falsos de FIFA con "actualizaciones de boletos", mensajes de WhatsApp con ofertas turísticas fraudulentas y sitios web que imitan plataformas de reventa oficial.

Biometría en el estadio: del control de acceso a la seguridad activa

Sin embargo, la misma IA que sofistica a los atacantes es, paradójicamente, la tecnología que Fernando Casas Flores, director general de Identy.io, señala como clave para blindar el ecosistema del torneo.

"Hoy la biometría combinada con la identidad digital es el mecanismo más eficiente para validar que una persona es quien dice ser, tanto en el mundo físico como en el digital", explicó el directivo.

Casas Flores considera que el torneo puede convertirse en un laboratorio para acelerar el uso de tecnologías de identidad digital y biometría. Estas herramientas vinculan boletos, accesos y servicios con rasgos biométricos únicos para reducir fraudes, limitar la reventa y agilizar el ingreso a recintos masivos.

"La biometría combinada con la identidad digital es el mecanismo más eficiente para validar que una persona es quien dice ser, tanto en el mundo físico como en el digital", señaló el directivo.

De acuerdo con el especialista, este tipo de sistemas ya se utilizan en sectores como la banca y comienzan a expandirse hacia estadios, aeropuertos y espacios de entretenimiento. Su implementación podría facilitar desde el acceso a los recintos hasta los pagos dentro de los estadios, además de fortalecer los controles de seguridad mediante listas de acceso y mecanismos de verificación de identidad.

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No obstante, el despliegue de estas tecnologías enfrenta desafíos importantes. Casas Flores advierte que cualquier sistema implementado para eventos masivos debe estar diseñado para operar incluso cuando existan fallas de conectividad, un escenario común cuando decenas de miles de personas intentan conectarse simultáneamente a internet dentro de un estadio.

El uso creciente de la biometría también ha abierto debates sobre privacidad y protección de datos personales.. El directivo sostiene que las plataformas más avanzadas no almacenan imágenes faciales o huellas de forma tradicional, sino representaciones matemáticas cifradas que dificultan reconstruir la información original. Además, recuerda que las organizaciones responsables de almacenar datos deben cumplir con marcos regulatorios y protocolos de seguridad específicos.

Para el especialista, si la infraestructura tecnológica del Mundial funciona correctamente, el legado podría extenderse mucho más allá del torneo. La experiencia obtenida podría impulsar nuevos servicios digitales en transporte, entretenimiento y trámites gubernamentales, además de fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en distintas industrias.

Cómo proteger mis datos en el Mundial 2026

Ante un escenario donde convergerán millones de visitantes, dispositivos conectados y plataformas digitales, los expertos coinciden en que la primera línea de defensa seguirá siendo el usuario.

Entre las principales recomendaciones destacan evitar realizar operaciones bancarias o compras desde redes wifi públicas, utilizar conexiones VPN cuando sea necesario acceder a información sensible, mantener actualizados los dispositivos móviles, activar la autenticación multifactor en aplicaciones financieras y desconfiar de correos electrónicos, mensajes o enlaces relacionados con boletos, hospedaje o promociones que soliciten información personal.

También es importante verificar que los sitios web utilizados para compras o reservas correspondan a canales oficiales y revisar cuidadosamente los permisos otorgados a aplicaciones instaladas durante el viaje.

"El Mundial será una vitrina global para la tecnología, pero también para los ciberdelincuentes. La diferencia entre una experiencia segura y convertirse en víctima de fraude dependerá, en gran medida, de las precauciones que adopte cada usuario antes de conectarse", concluyen los especialistas.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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