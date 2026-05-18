Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Empresas que busquen ahorros energéticos podrán participar en convocatoria para sistemas de almacenamiento

La Iniciativa Sustentable 2026 seleccionará a 50 empresas industriales para instalar sistemas de almacenamiento energético y reducir costos eléctricos en horarios pico.
lun 18 mayo 2026 05:52 PM
Añadir Expansión en Google
Convocatoria Quartux energía almacenamiento
Empresas con facturas superiores a un millón de pesos mensuales podrán postularse hasta el 22 de junio para acceder a soluciones de almacenamiento y asesoría energética. (Diana Gante)

Las grandes industrias mexicanas enfrentan un desafío creciente. En distintas regiones del país la saturación de las redes eléctricas y el aumento de las tarifas han comenzado a elevar los costos operativos de empresas manufactureras, logísticas y de alto consumo energético.

En ese contexto, compañías privadas y organismos especializados lanzaron una convocatoria dirigida a empresas con altos consumos eléctricos, bajo la promesa de ayudarlas a reducir costos y mejorar su gestión energética mediante sistemas de almacenamiento y asesoría técnica.

Publicidad

La llamada Iniciativa Sustentable 2026 prevé seleccionar a 50 compañías industriales para instalar soluciones de almacenamiento eléctrico con las que podrían generar ahorros de hasta 40% en su consumo energético.

La convocatoria estará abierta desde hoy y hasta el 22 de junio. Las empresas interesadas deberán acreditar consumos intensivos de electricidad, facturas superiores a un millón de pesos mensuales y planes o interés en reducir emisiones contaminantes.

Los seleccionados serán definidos por un comité técnico y dados a conocer el próximo 10 de julio.

El programa es encabezado por Quartux, firma especializada en almacenamiento energético, junto con organismos vinculados con eficiencia energética, certificación y movilidad eléctrica.

“Esto va enfocado para empresas de alto consumo, podría ser empresa que tengan un recibo de luz de arriba de un millón de pesos, son las que podrían calificar para la iniciativa. No solo es un tema de consumo, también se toman en cuenta otras consideraciones como es el tema de región o temas de descarbonización”, explicó Alejandro Fajer durante una conferencia de prensa.

Redes saturadas elevan presión industrial

La referencia regional responde a la presión sobre la infraestructura eléctrica en ciertos corredores industriales del país.

Estados con alta concentración manufacturera o crecimiento acelerado de centros logísticos y parques industriales han enfrentado mayores dificultades para acceder a capacidad eléctrica suficiente, particularmente durante horarios de mayor demanda.

En ese escenario, los sistemas de almacenamiento con baterías han comenzado a posicionarse como una alternativa para reducir costos y disminuir la dependencia de la red en horas de mayor presión.

La iniciativa contempla instalar baterías industriales que permitan almacenar energía cuando las tarifas son más bajas y utilizarla posteriormente durante los llamados horarios pico, generalmente entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, cuando el costo de la electricidad aumenta.

El modelo busca que las empresas consuman energía de la red en horarios económicos, carguen sus baterías y posteriormente utilicen esa electricidad almacenada durante los periodos más caros.

Publicidad

Baterías y certificaciones ganan espacio

Además de la infraestructura tecnológica, las empresas seleccionadas recibirán acompañamiento regulatorio y ambiental.

Parte del objetivo será ayudarlas a avanzar en procesos de certificación bajo la norma ISO50000, relacionada con estándares internacionales de gestión energética.

También se contempla apoyo en permisos, medición de emisiones y cumplimiento de requerimientos asociados con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

La convocatoria suma como aliados a Carbon Trust, Grupo Ciita, Asociación Mexicana de Almacenamiento, Electrificación y Movilidad y Asociación Española de Normalización y Certificación.

De acuerdo con los organizadores, cada empresa requerirá en promedio sistemas de almacenamiento cercanos a 5 megawatts-hora.

En conjunto, el programa considera instalaciones de entre 250 y 300 megawatts-hora, aunque la capacidad dependerá de las necesidades específicas de cada operación industrial.

La inversión estimada para desarrollar la iniciativa ronda los 50 millones de dólares.

El despliegue ocurrirá en un momento de creciente presión para las empresas manufactureras, que además de enfrentar mayores costos eléctricos también lidian con exigencias ambientales más estrictas por parte de clientes internacionales y cadenas de suministro.

Especialistas del sector han advertido que la combinación entre crecimiento industrial, electrificación de procesos y retrasos en infraestructura energética ha elevado el interés de las empresas por soluciones de almacenamiento y eficiencia operativa.

La expectativa de los participantes es que los proyectos puedan implementarse en un periodo de entre seis y 12 meses, plazo en el que las compañías comenzarían a observar impactos económicos y reducciones en emisiones derivadas de sus operaciones.

Publicidad

Tags

Baterias

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad