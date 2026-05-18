Empresas que busquen ahorros energéticos podrán participar en convocatoria para sistemas de almacenamiento

La llamada Iniciativa Sustentable 2026 prevé seleccionar a 50 compañías industriales para instalar soluciones de almacenamiento eléctrico con las que podrían generar ahorros de hasta 40% en su consumo energético.

La convocatoria estará abierta desde hoy y hasta el 22 de junio. Las empresas interesadas deberán acreditar consumos intensivos de electricidad, facturas superiores a un millón de pesos mensuales y planes o interés en reducir emisiones contaminantes.

Los seleccionados serán definidos por un comité técnico y dados a conocer el próximo 10 de julio.

El programa es encabezado por Quartux, firma especializada en almacenamiento energético, junto con organismos vinculados con eficiencia energética, certificación y movilidad eléctrica.

“Esto va enfocado para empresas de alto consumo, podría ser empresa que tengan un recibo de luz de arriba de un millón de pesos, son las que podrían calificar para la iniciativa. No solo es un tema de consumo, también se toman en cuenta otras consideraciones como es el tema de región o temas de descarbonización”, explicó Alejandro Fajer durante una conferencia de prensa.

Redes saturadas elevan presión industrial

La referencia regional responde a la presión sobre la infraestructura eléctrica en ciertos corredores industriales del país.

Estados con alta concentración manufacturera o crecimiento acelerado de centros logísticos y parques industriales han enfrentado mayores dificultades para acceder a capacidad eléctrica suficiente, particularmente durante horarios de mayor demanda.

En ese escenario, los sistemas de almacenamiento con baterías han comenzado a posicionarse como una alternativa para reducir costos y disminuir la dependencia de la red en horas de mayor presión.

La iniciativa contempla instalar baterías industriales que permitan almacenar energía cuando las tarifas son más bajas y utilizarla posteriormente durante los llamados horarios pico, generalmente entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, cuando el costo de la electricidad aumenta.

El modelo busca que las empresas consuman energía de la red en horarios económicos, carguen sus baterías y posteriormente utilicen esa electricidad almacenada durante los periodos más caros.