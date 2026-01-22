Entre la reforma energética, que entró en vigor en marzo de 2025, y las nuevas regulaciones que de ella desprenden, como lo es la Ley del Sector Eléctrico y sus normativas secundarias, se busca alcanzar múltiples objetivos particulares: garantizar el acceso a la energía, la atracción de inversiones, la reducción de emisiones, mejoras en la eficiencia energética, promover el crecimiento económico sostenible y equilibrar el control estatal con la participación de privados, todo esto en medio de una carrera global energética de rápida evolución.

Parte de los ejes rectores de la nueva política energética es que el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), deberá tener garantizada, al menos, el 54% de la energía que se inyecta a la red como cuota mínima para el estado que le garantice

Parte de las necesidades claves del sistema eléctrico mexicano que observa el instituto es el desarrollo de infraestructura como las redes eléctricas, lo cual es fundamental para cualquier otra mejora que busque impulsarse en el sector, pues actualmente en muchas regiones del país operan de manera tensa al no tener ya capacidad para transportar energía.

Ante las complejidades con las que opera el país, garantizar la confiabilidad del sistema es una tarea indispensable, y para ello el almacenamiento se ha vuelto fundamental. La variabilidad de las energías renovables como la solar y la eólica –que producen únicamente durante los periodos donde el recursos del sol o el viento están disponibles– requiere aprovecharlas al máximo almancenando toda la energía pueden generar para utilizarse en horas en las que la demanda es mayor; además de ser un respaldo en momentos de emergencia en el sistema, por ejemplo, que haya alguna contingencia en alguna central de generación o un recurso meteorológico que dañe las redes.

Otra parte clave es la reorganización institucional. Por un lado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) fue sustituida por la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyas funciones se integran bajo la coordinación de la Secretaría de Energía (Sener), sin el grado de autonomía que tenía bajo el régimen anterior. Por otro lado, la CFE deja de estar sujeta a la estricta separación legal de subsidiarias independientes que imponía la extinta Ley de la Industria Eléctrica, mientras que los participantes privados deben mantener la separación de actividades entre generación y suministro.

La nueva regulación elimina completamente la posibilidad de que las empresas privadas participen en la transmisión y distribución de la energía, actividades que bajo la LIE podían realizar mediante contratos de asociación o prestación de servicios.