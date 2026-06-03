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MG, Hyundai y Ford libran una batalla por mantenerse en el Top 10 de ventas de autos nuevos en México

La competencia más intensa del mercado automotriz mexicano ya no ocurre entre los líderes, sino en la pelea por mantenerse dentro de las 10 marcas más vendidas en el país.
mié 03 junio 2026 04:14 PM
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Las ventas de autos nuevos en México de enero a mayo de este año totalizaron 627,609 unidades, lo que significó un incremento de 4.9%. (Jesús Almazán)

En la disputa por mantenerse dentro del listado de las 10 marcas más vendidas de autos nuevos en México, tres fabricantes intercambian posiciones constantemente. MG Motor, Hyundai y Ford protagonizan una competencia cerrada por asegurar un lugar dentro del Top 10 automotriz nacional, en un entorno donde diferencias de apenas unas décimas de participación pueden traducirse en millones de pesos en ingresos, ajustes en portafolios de producto y cambios en las estrategias comerciales y de distribución.

Los últimos datos del Inegi muestran que entre enero y mayo se comercializaron 627,609 vehículos ligeros nuevos en México, un crecimiento de 4.9% frente al mismo periodo del año pasado. Solo durante mayo se colocaron 127,100 unidades, también con un avance anual de 4.9%, confirmando que el mercado sigue creciendo, aunque el reparto de ese crecimiento está cambiando.

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Dentro de ese contexto, MG Motor se convirtió en la octava marca más vendida del país al alcanzar 3.7% de participación de mercado. Hyundai conserva la novena posición con 3.4%, mientras Ford cayó al décimo sitio con 3.3%.

Hace apenas un año el acomodo era distinto. Ford ocupaba el octavo lugar con 3.5% de participación; Hyundai se ubicaba en noveno con el mismo porcentaje, mientras MG cerraba el Top 10 con 3.3%.

La pelea más cerrada ocurre fuera de los líderes

La movilidad dentro del ranking confirma que las posiciones intermedias del mercado automotriz se volvieron más inestables. Ninguna de las tres marcas logró mantener intacta su participación o posición respecto al año anterior.

En el caso de MG, el ascenso coincide con el regreso de uno de sus modelos clave. El MG5, que en 2024 había alcanzado la séptima posición entre los autos más vendidos, salió del ranking durante 2025, pero este año volvió a colocarse entre los modelos más comercializados del país, ahora en la sexta posición.

El desempeño de la marca propiedad del grupo chino SAIC refleja cómo las armadoras chinas dejaron de competir únicamente por presencia y comenzaron a disputar posiciones históricamente dominadas por fabricantes tradicionales.

Ford enfrenta el movimiento contrario. La automotriz estadounidense pasó de tener 3.5% del mercado a 3.3%, suficiente para retroceder dos posiciones en un segmento donde las diferencias entre competidores son cada vez más estrechas.

Hyundai logró sostener la novena posición, aunque también registró una reducción frente al 3.5% que mantenía el año pasado.

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Los líderes mantienen posiciones, pero pierden terreno

Mientras las posiciones del ocho al diez se reacomodan, la parte alta del ranking mantiene estabilidad, aunque con señales de desgaste.

Nissan continúa como la marca más vendida de México por décimo octavo año consecutivo. Sin embargo, su dominio se redujo: pasó de 18.1% de participación entre enero y mayo del año pasado a 17.2% actualmente.

General Motors permanece en el segundo sitio, aunque redujo su participación al pasar de 13.5% a 13.1%.

Volkswagen continúa tercera, pero pasó de 11.3% a 10.9% del mercado. Toyota se mantiene cuarta con una ligera reducción de 8.4% a 8.2%.

Kia y Mazda conservaron quinta y sexta posición, respectivamente. La surcoreana registró 7.2% de participación frente al 7.3% previo, mientras Mazda descendió de 7.2% a 6.8%.

Stellantis fue la única dentro de los primeros siete lugares que ganó terreno. Su participación pasó de 5.8% a 6.5%, ampliando su ventaja frente al resto de marcas.

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Sector automotriz Hyundai Ford Motor Company

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