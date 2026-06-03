En la disputa por mantenerse dentro del listado de las 10 marcas más vendidas de autos nuevos en México, tres fabricantes intercambian posiciones constantemente. MG Motor, Hyundai y Ford protagonizan una competencia cerrada por asegurar un lugar dentro del Top 10 automotriz nacional, en un entorno donde diferencias de apenas unas décimas de participación pueden traducirse en millones de pesos en ingresos, ajustes en portafolios de producto y cambios en las estrategias comerciales y de distribución.
Los últimos datos del Inegi muestran que entre enero y mayo se comercializaron 627,609 vehículos ligeros nuevos en México, un crecimiento de 4.9% frente al mismo periodo del año pasado. Solo durante mayo se colocaron 127,100 unidades, también con un avance anual de 4.9%, confirmando que el mercado sigue creciendo, aunque el reparto de ese crecimiento está cambiando.