Dentro de ese contexto, MG Motor se convirtió en la octava marca más vendida del país al alcanzar 3.7% de participación de mercado. Hyundai conserva la novena posición con 3.4%, mientras Ford cayó al décimo sitio con 3.3%.

Hace apenas un año el acomodo era distinto. Ford ocupaba el octavo lugar con 3.5% de participación; Hyundai se ubicaba en noveno con el mismo porcentaje, mientras MG cerraba el Top 10 con 3.3%.

La pelea más cerrada ocurre fuera de los líderes

La movilidad dentro del ranking confirma que las posiciones intermedias del mercado automotriz se volvieron más inestables. Ninguna de las tres marcas logró mantener intacta su participación o posición respecto al año anterior.

En el caso de MG, el ascenso coincide con el regreso de uno de sus modelos clave. El MG5, que en 2024 había alcanzado la séptima posición entre los autos más vendidos, salió del ranking durante 2025, pero este año volvió a colocarse entre los modelos más comercializados del país, ahora en la sexta posición.

El desempeño de la marca propiedad del grupo chino SAIC refleja cómo las armadoras chinas dejaron de competir únicamente por presencia y comenzaron a disputar posiciones históricamente dominadas por fabricantes tradicionales.

Ford enfrenta el movimiento contrario. La automotriz estadounidense pasó de tener 3.5% del mercado a 3.3%, suficiente para retroceder dos posiciones en un segmento donde las diferencias entre competidores son cada vez más estrechas.

Hyundai logró sostener la novena posición, aunque también registró una reducción frente al 3.5% que mantenía el año pasado.