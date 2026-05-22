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Crece el apetito por los autos usados en línea y las marcas asiáticas lideran búsquedas

Toyota, Honda, BYD y Nissan son las marcas que concentran la mayor cantidad de búsquedas en Mercado Libre.
vie 22 mayo 2026 05:22 PM
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Apetito por los autos usados en línea crece: las marcas asiáticas lideran
En el primer trimestre las visitas de autos seminuevos en Mercado Libre acumularon 50 millones, una cifra sin precedentes. (Hispanolistic/Getty Images)

Los tradicionales mercados de autos usados, conocidos popularmente como “tianguis”, comienzan a perder protagonismo en México. La búsqueda de vehículos seminuevos se está trasladando cada vez más a plataformas digitales, impulsada por consumidores que demandan mayor transparencia, información detallada y procesos de compra más ágiles.

Mercado Libre es una de las compañías que ha capitalizado este cambio en el comportamiento del consumidor. Tan solo en el primer trimestre de este año, la plataforma registró 50 millones de visitas y búsquedas activas relacionadas con autos seminuevos, una cifra sin precedentes para el segmento.

Además, por cada vehículo seminuevo vendido a través de la plataforma, permanecen activas 33 búsquedas adicionales, lo que refleja que decenas de consumidores continúan comparando modelos, precios y características antes de concretar una compra.

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El crecimiento del interés por los seminuevos también ha incentivado a personas y distribuidores a fortalecer su presencia digital. Durante el primer trimestre del año, el inventario publicado de vehículos seminuevos alcanzó las 243,000 unidades, lo que representó un crecimiento de 20% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de Mercado Libre.

“Los distribuidores están apostando por el canal digital con datos, y los tomadores de decisiones también; 50 millones de visitas lo confirman. Quiero dejar claro lo siguiente: el canal digital es hoy una parte integral del proceso de ventas de seminuevos en México. El distribuidor que gestiona su presencia digital con la misma atención con la que administra su sala de ventas tiene una vitrina abierta las 24 horas”, comenta Rodrigo Bernal, head de Motors Specialist MX de Mercado Libre.

La transformación del mercado responde también a un cambio en el perfil del comprador. Hace algunos años, los consumidores acudían a espacios físicos como el Bordo de Xochiaca o el estacionamiento del Estadio Azteca para recorrer filas de vehículos, preguntar precios y negociar directamente con vendedores.

Hoy, la dinámica es distinta. Los compradores buscan información completa, transparente y verificada antes de tomar una decisión.

“El comprador actual es sofisticado; quiere información completa, transparente y verificada. Mercado Libre ofrece la estructura que brinda esa confianza: precio visible, kilometraje, historial y ubicación. Un distribuidor que publica correctamente en Mercado Libre le da al comprador exactamente lo que necesita para avanzar en su decisión”, añadió Bernal.

SUV y compactos concentran la demanda

La preferencia de los consumidores por SUV y vehículos compactos también se refleja en el mercado de seminuevos. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, ambos segmentos representan 82% de la demanda en agencias distribuidoras.

En el caso de las búsquedas dentro de Mercado Libre, la concentración es todavía mayor, ya que SUV, compactos y subcompactos reúnen 90% de las consultas realizadas por los usuarios.

“Estos segmentos explican prácticamente todo el mercado automotriz en ambos canales al mismo tiempo. Esa consistencia es, en sí misma, una buena noticia para los distribuidores, porque significa que la lectura del mercado digital es confiable y que la estrategia comercial que funciona en el piso de ventas tiene su equivalente en el canal digital”, señaló Bernal.

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Marcas asiáticas dominan también en seminuevos

En el mercado de vehículos nuevos las marcas asiáticas han tomado la delantera en cuanto a ventas por precios asequibles y altos niveles de tecnología. Y es que la situación ha sido similar en el mercado de usados.

Según Mercado Libre, las marcas asiáticas reciben en promedio 45% más leads por publicación que el resto de las marcas disponibles en la plataforma.

“El liderazgo de las marcas asiáticas en las ventas de vehículos nuevos se sostiene y se confirma en el mercado digital de seminuevos. El comprador que eligió estas marcas cuando eran nuevas las sigue eligiendo cuando son seminuevos. La confianza se transfiere al mercado de usados y eso tiene un valor económico directo para el distribuidor que tiene esas marcas en su portafolio”, expuso Bernal.

Toyota encabeza la lista de marcas más buscadas para vehículos seminuevos, con un desempeño 54% superior al promedio de publicaciones del segmento.

Le siguen Honda, también con un rendimiento 54% superior al promedio del mercado, y BYD, que registra un incremento de 51%.

Aunque Nissan ocupa la cuarta posición, Mercado Libre destacó el peso que mantiene la marca japonesa en el mercado mexicano debido a su larga trayectoria en ventas de vehículos nuevos.

“Nissan es la marca más vendida de México, tiene el inventario de seminuevos más grande del mercado y la mayor cantidad de publicaciones activas. Aun así, cada publicación de Nissan genera más contactos que el promedio de todas las marcas juntas, y eso es muy difícil de lograr a esa escala”, sostuvo Bernal.

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Autos chinos en México Mercado Libre Mercado Libre

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