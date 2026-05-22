El crecimiento del interés por los seminuevos también ha incentivado a personas y distribuidores a fortalecer su presencia digital. Durante el primer trimestre del año, el inventario publicado de vehículos seminuevos alcanzó las 243,000 unidades, lo que representó un crecimiento de 20% respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de Mercado Libre.

“Los distribuidores están apostando por el canal digital con datos, y los tomadores de decisiones también; 50 millones de visitas lo confirman. Quiero dejar claro lo siguiente: el canal digital es hoy una parte integral del proceso de ventas de seminuevos en México. El distribuidor que gestiona su presencia digital con la misma atención con la que administra su sala de ventas tiene una vitrina abierta las 24 horas”, comenta Rodrigo Bernal, head de Motors Specialist MX de Mercado Libre.

La transformación del mercado responde también a un cambio en el perfil del comprador. Hace algunos años, los consumidores acudían a espacios físicos como el Bordo de Xochiaca o el estacionamiento del Estadio Azteca para recorrer filas de vehículos, preguntar precios y negociar directamente con vendedores.

Hoy, la dinámica es distinta. Los compradores buscan información completa, transparente y verificada antes de tomar una decisión.

“El comprador actual es sofisticado; quiere información completa, transparente y verificada. Mercado Libre ofrece la estructura que brinda esa confianza: precio visible, kilometraje, historial y ubicación. Un distribuidor que publica correctamente en Mercado Libre le da al comprador exactamente lo que necesita para avanzar en su decisión”, añadió Bernal.

SUV y compactos concentran la demanda

La preferencia de los consumidores por SUV y vehículos compactos también se refleja en el mercado de seminuevos. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, ambos segmentos representan 82% de la demanda en agencias distribuidoras.

En el caso de las búsquedas dentro de Mercado Libre, la concentración es todavía mayor, ya que SUV, compactos y subcompactos reúnen 90% de las consultas realizadas por los usuarios.

“Estos segmentos explican prácticamente todo el mercado automotriz en ambos canales al mismo tiempo. Esa consistencia es, en sí misma, una buena noticia para los distribuidores, porque significa que la lectura del mercado digital es confiable y que la estrategia comercial que funciona en el piso de ventas tiene su equivalente en el canal digital”, señaló Bernal.