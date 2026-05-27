Empresas

Las marcas japonesas y estadounidenses se reparten casi todo el autofinanciamiento en México

Mientras el autofinanciamiento sigue moviendo cientos de vehículos en México, los números de abril de 2026 muestran qué marcas ganan terreno y cuáles retroceden.
mié 27 mayo 2026 12:22 PM
(Mario Tama/Getty Images y Justin Sullivan/Getty Images)

Pocas marcas controlan prácticamente todo el mercado de autofinanciamiento automotriz en México. Los datos más recientes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) muestran que fabricantes japoneses y estadounidenses concentran la mayor parte de los contratos, mientras varias empresas acumulan fuertes caídas en entregas durante 2026.

Las cifras también exhiben otro fenómeno: una parte importante de este negocio opera fuera del mercado afiliado y gana fuerza en ciudades específicas.

A mediados de los años 2000, el sector llegó a colocar más de 5,000 contratos mensuales entre las empresas afiliadas a la asociación. Hoy opera muy por debajo de ese nivel: en abril de 2026 se firmaron 1,714 contratos nuevos y se entregaron 677 vehículos bajo esta modalidad.

Cinco marcas que venden más por autofinanciamiento

De acuerdo con el Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento de abril 2026, cinco empresas se reparten prácticamente la totalidad del negocio, todas pertenecientes a marcas de origen japonés, estadounidense o coreano. Ninguna marca europea ni china figura en este ranking:

1.Suauto de Chevrolet (americana): 343 contratos en abril, 45.7% del mercado afiliado
2. Sicrea de Nissan (japonesa): 267 contratos, 35.6%
3. Hyundai Contigo (coreana): 55 contratos, 7.3%
4. Auto Amecah (japonesa): 44 contratos, 5.9%
5. Conauto de Ford (americana): 41 contratos, 5.5%

Chevrolet y Nissan juntas concentran más del 80% del mercado afiliado. Las gráficas históricas del reporte muestran que esta distribución no es nueva ni circunstancial: ambas marcas han mantenido esa posición de manera sostenida durante los últimos años.

Nissan y Ford acumulan las caídas más pronunciadas del año

Que Chevrolet lidere el segmento no es el dato más relevante de este periodo. Lo que sí merece atención es la magnitud con la que algunas empresas están perdiendo contratos. Comparando enero-abril 2026 contra el mismo periodo del año anterior:

- Sicrea de Nissan: pasó de 1,285 a 886 contratos, una caída de 31.1%
- Conauto de Ford: bajó de 279 a 196, un retroceso de 29.7%
- Hyundai Contigo: descendió de 374 a 269, una reducción de 28.1%
- Suauto de Chevrolet: retrocedió de 1,522 a 1,457, apenas 4.3%

Nissan perdió casi un tercio de sus contratos en cuatro meses. Ford y Hyundai cedieron cerca de tres de cada diez. Chevrolet, en cambio, prácticamente sostuvo su volumen, lo que amplió aún más la distancia con el resto del mercado afiliado.

Auto Amecah, el único que creció

Mientras el resto del mercado afiliado retrocedía, Auto Amecah registró números positivos. En el acumulado enero-abril, pasó de 203 a 220 entregas respecto al mismo periodo de 2025, un incremento de 8.4%. El dato más notable llega en abril puntual: sus entregas pasaron de 25 a 49 unidades en un año, un crecimiento de 96%.

Es el único participante afiliado que reporta alzas en este indicador durante el periodo. El reporte no ofrece explicación sobre las causas de este comportamiento.

Más de la mitad del mercado opera fuera de la AMDA

Un elemento que cambia la lectura del mercado es el peso del segmento no afiliado. En abril, Autofinanciamiento Mazda y AFASA sumaron 964 contratos, contra 750 del grupo afiliado. Más de la mitad del autofinanciamiento en México ocurre, entonces, fuera del registro institucional de la asociación.

Dentro de ese segmento, Mazda concentra el mayor volumen: 723 contratos en abril y 3,172 acumulados en el año, frente a 807 de AFASA en el mismo periodo. Leer el mercado considerando solo las cifras afiliadas equivale a ver menos de la mitad del total.

CDMX, Edomex y Veracruz concentran la mayor actividad

Las cifras de contratos y entregas muestran que el autofinanciamiento mantiene su mayor presencia en entidades urbanas y del centro del país.

Top 5 mercados por contratos

- Ciudad de México: 814 contratos

- Estado de México: 656 contratos

- Veracruz: 187 contratos

- Jalisco: 299 contratos

- Hidalgo: 191 contratos

Top 5 mercados por entregas

- Ciudad de México: 220 entregas

- Estado de México: 130 entregas

- Veracruz: 58 entregas

- Jalisco: 34 entregas

- Tabasco: 16 entregas

Tamaulipas y Sonora también mantienen presencia relevante en varias empresas afiliadas, especialmente en contratos y entregas de Sicrea y Auto Amecah.

