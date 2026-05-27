A mediados de los años 2000, el sector llegó a colocar más de 5,000 contratos mensuales entre las empresas afiliadas a la asociación. Hoy opera muy por debajo de ese nivel: en abril de 2026 se firmaron 1,714 contratos nuevos y se entregaron 677 vehículos bajo esta modalidad.
Cinco marcas que venden más por autofinanciamiento
De acuerdo con el Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento de abril 2026, cinco empresas se reparten prácticamente la totalidad del negocio, todas pertenecientes a marcas de origen japonés, estadounidense o coreano. Ninguna marca europea ni china figura en este ranking:
1.Suauto de Chevrolet (americana): 343 contratos en abril, 45.7% del mercado afiliado
2. Sicrea de Nissan (japonesa): 267 contratos, 35.6%
3. Hyundai Contigo (coreana): 55 contratos, 7.3%
4. Auto Amecah (japonesa): 44 contratos, 5.9%
5. Conauto de Ford (americana): 41 contratos, 5.5%
Chevrolet y Nissan juntas concentran más del 80% del mercado afiliado. Las gráficas históricas del reporte muestran que esta distribución no es nueva ni circunstancial: ambas marcas han mantenido esa posición de manera sostenida durante los últimos años.
Nissan y Ford acumulan las caídas más pronunciadas del año
Que Chevrolet lidere el segmento no es el dato más relevante de este periodo. Lo que sí merece atención es la magnitud con la que algunas empresas están perdiendo contratos. Comparando enero-abril 2026 contra el mismo periodo del año anterior:
- Sicrea de Nissan: pasó de 1,285 a 886 contratos, una caída de 31.1%
- Conauto de Ford: bajó de 279 a 196, un retroceso de 29.7%
- Hyundai Contigo: descendió de 374 a 269, una reducción de 28.1%
- Suauto de Chevrolet: retrocedió de 1,522 a 1,457, apenas 4.3%
Nissan perdió casi un tercio de sus contratos en cuatro meses. Ford y Hyundai cedieron cerca de tres de cada diez. Chevrolet, en cambio, prácticamente sostuvo su volumen, lo que amplió aún más la distancia con el resto del mercado afiliado.