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Edgar Carranza, CEO de Hyundai México: “Ver a Messi coronarse fue algo muy satisfactorio, yo soy fan”

A casi cuatro décadas de su primer Mundial, al directivo ranza se le vienen los recuerdos del torneo y los enfrenta ahora desde la dirección de la automotriz en el país.
jue 04 junio 2026 04:28 PM
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Edgar Carranza, CEO de Hyundai México
Edgar Carranza estuvo en la final del Mundial pasado y no descarta llevar a sus mejores distribuidores a la de 2026. (Foto: Diego Alvarez Esquivel)

El recuerdo vuelve cada vez que Edgar Carranza , CEO de Hyundai México, piensa en un Mundial. Tenía ocho años, cursaba tercero de primaria y no sabía que aquel día de clases iba a quedar marcado para siempre. Corría 1986, el año en el que se celebraba el segundo Mundial en México, pero el primero que él realmente vivía con conciencia.

El partido de México contra Irak se jugaba al mediodía. Carranza no tenía planes de verlo. Era un día normal de clases, hasta que su padre apareció en la puerta del salón y pidió permiso para llevárselo.

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El gesto lo desconcertó. “Yo no me lo esperaba… y, de repente, mi papá llegó, tocó a la escuela y me sacó de clases”, recuerda. Camino a casa, vino la explicación: iban a ver el partido de México. “Me dijo: ‘Esto es algo que nunca se te va a olvidar en la vida. Es una experiencia que nunca vas a olvidar’”.

No fue tanto el marcador lo que quedó grabado, sino ese momento inesperado: su primer acercamiento consciente a lo que significaba un Mundial. Después vendrían otras imágenes, como el gol de tijera de Manuel Negrete contra Bulgaria, los partidos vistos entre amigos, las salidas a jugar futbol que se interrumpían para mirar la televisión. “Compramos un álbum y llenábamos las estampitas… Me llamaba mucho la atención la mascota, Pique”, recuerda. Colores, camisetas y rituales infantiles que hoy reaparecen desde una posición distinta.

Carranza sigue siendo aficionado. “A mí me gusta mucho el futbol, en general, casi todos los deportes, pero el futbol fue el primer deporte que me gustó ver”, afirma. La diferencia es que ahora su relación con la Copa del Mundo también es estratégica, él encabeza Hyundai México justo cuando la marca se prepara para capitalizar uno de los mayores escaparates comerciales del planeta.

Cuestión de actitud y liderazgo

Como él mismo lo dice, Carranza es fanático de este deporte, pero no deja de ser el directivo de una firma que participa por séptima ocasión como patrocinador oficial de la FIFA, una alianza que inició en 1999. Para la filial mexicana, será el primero que se jugará en casa desde que la marca opera formalmente en el país, tras su llegada en 2014.

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Para el directivo, el reto es conectar con audiencias muy distintas. “Hay diferentes etapas: cuando lo vives como niño, cuando eres joven y sabes todas las estadísticas, y cuando ya lo valoras más como tiempo con la familia o amigos”. Bajo esa lógica, Hyundai diseñó una narrativa multigeneracional.

La pasión de Carranza se hace presente, por eso, la estrategia incluye una alianza con cuatro figuras del futbol mexicano reconocidas como leyendas FIFA. “Uno es Luis Hernández ‘el Matador’, otro es Osvaldo Sánchez, también Memo Ochoa y el Chino Huerta”, detalla. Cada uno representa una generación distinta y permite contar historias diferenciadas según la etapa de vida del espectador.

En paralelo, Carranza ve el Mundial como una metáfora de liderazgo. Él observa que, a lo largo de los mundiales, hay selecciones que se repiten como campeonas: Brasil, Alemania, Italia, Francia, Uruguay, equipos que, generación tras generación, encuentran la manera de ganar. Frente a ellos, aparecen otros que han llegado a la final, que han tenido talento y momentos brillantes, pero que se han quedado a un paso, como Holanda o Croacia. La diferencia, dice, rara vez está en la técnica, sino en la mentalidad.

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Ahí es donde surge el caso de España en 2010. Para el ejecutivo, ese equipo tenía todo para competir desde antes, pero durante años arrastró la duda de si podía cerrar los torneos importantes. “Tenía el talento, pero el gran diferenciador fue su mentalidad”, dice.

Esa lectura es la que Carranza lleva al liderazgo empresarial. En su experiencia, muchas organizaciones cuentan con equipos capaces, productos sólidos y conocimiento del mercado, pero se quedan cortas cuando llega la hora de competir contra los líderes históricos. El reto, como en el futbol, es construir una mentalidad ganadora que permita ejecutar bajo presión, asumir responsabilidades y no hacerse pequeños frente a rivales más consolidados.

“Hay mucha competencia, pero tenemos con qué competir”, afirma el directivo, convencido de que el crecimiento reciente de la marca responde a ese cambio de enfoque.

En 2025, la marca incrementó su participación de mercado en un punto porcentual, hasta el 3.6%, según datos del INEGI. Para 2026, el objetivo es conservar el nivel en un entorno que prevé estabilidad o ligera contracción del mercado. Hyundai apunta a cerrar entre 54,500 y 55,000 unidades vendidas. No es un año de expansión agresiva, sino de consolidación.

La metáfora futbolera se completa cuando Carranza habla del trabajo en equipo. “Ventas es el delantero y es el que mete los goles”, dice, pero aclara que eso no lo hace más importante que el resto. Para él, servicio y atención al cliente son la defensa que sostiene los resultados a largo plazo. “Si ahí se hace bien el trabajo, los clientes que nos compraron una vez nos van a comprar dos, tres o cuatro veces más, van a hablar bien de la marca y atraerán a nuevos clientes. Al final, todos tenemos un rol importante en este equipo”, resume.

En lo personal, el directivo espera vivir el torneo con la misma intensidad que aquel niño de 1986, aunque desde otro lugar. Planea llevar a sus mejores distribuidores a la final, una experiencia que define como irrepetible. Ya vivió la de Qatar 2022. “Ver a Messi coronarse fue algo muy satisfactorio… Yo soy fan”.

Si tuviera que apostar, le gustaría que España ganara el torneo y confía en que México alcance, al menos, el quinto partido. Casi cuatro décadas después de haber salido de la escuela de la mano de su padre para ver un partido, Carranza vuelve a mirar el Mundial con emoción. La diferencia es que ahora, además del recuerdo, está en juego una estrategia de negocio que Hyundai busca convertir en uno de los mayores impulsores de su marca en México.

La quiniela de Edgar Carranza

Quién ganará el Mundial: España.

A qué fase llegará México: Quinto partido.

Qué jugador será el más valioso: Kylian Mbappé.

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Hyundai Copa Mundial

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