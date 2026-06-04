La fórmula que permitió a Sumesa sobrevivir casi 80 años en CDMX mientras otros supermercados desaparecen

Pasan los años, aumenta la competencia e incluso cambian los dueños, pero Sumesa sigue vigente en la Ciudad de México después de casi 80 años de historia. Ahora, la cadena de supermercados enfrenta una nueva etapa con un proceso de relanzamiento que busca mantenerla relevante para las nuevas generaciones de consumidores.

Durante décadas, Sumesa fue uno de los principales competidores de Superama. Sin embargo, mientras esta última marca desapareció para convertirse en Walmart Express , Sumesa logró sobrevivir y conservar su identidad.

En distintos momentos se especuló que la cadena correría la misma suerte y sería absorbida por otros formatos con mayor presencia en el mercado. No ocurrió. La marca se mantuvo activa y continúa siendo un negocio rentable dentro de uno de los grupos comerciales más importantes del país.

Pero ¿quién es el dueño de Sumesa? ¿Cómo nació el que fue considerado el primer supermercado de la Ciudad de México? ¿Por qué manos ha pasado a lo largo de casi ocho décadas? Y, sobre todo, ¿cómo ha logrado mantenerse vigente en un mercado cada vez más competido?