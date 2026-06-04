La fórmula que permitió a Sumesa sobrevivir casi 80 años en CDMX mientras otros supermercados desaparecen

Pasan los años, aumenta la competencia e incluso cambian los dueños, pero Sumesa sigue vigente en la Ciudad de México después de casi 80 años de historia. Ahora, la cadena de supermercados enfrenta una nueva etapa con un proceso de relanzamiento que busca mantenerla relevante para las nuevas generaciones de consumidores.
En distintos momentos se especuló que la cadena correría la misma suerte y sería absorbida por otros formatos con mayor presencia en el mercado. No ocurrió. La marca se mantuvo activa y continúa siendo un negocio rentable dentro de uno de los grupos comerciales más importantes del país.
Pero ¿quién es el dueño de Sumesa? ¿Cómo nació el que fue considerado el primer supermercado de la Ciudad de México? ¿Por qué manos ha pasado a lo largo de casi ocho décadas? Y, sobre todo, ¿cómo ha logrado mantenerse vigente en un mercado cada vez más competido?
Aunque la cadena mantiene su nombre y una identidad propia entre los consumidores, no opera como una empresa independiente. Hoy forma parte de Grupo La Comer, uno de los principales jugadores del sector de autoservicio en México.
Si bien La Comer es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y cuenta con múltiples accionistas, la figura más representativa del grupo sigue siendo Carlos González Zabalegui, presidente de su Consejo de Administración e integrante de la familia González, uno de los apellidos más influyentes en la historia del comercio minorista mexicano.
En la práctica, cada vez que un cliente entra a una tienda Sumesa está comprando en uno de los formatos de Grupo La Comer, una compañía que optó por preservar una marca con casi ocho décadas de historia en lugar de sustituirla por otro nombre o integrarla a alguno de sus formatos más recientes.
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La historia de Sumesa
La historia de Sumesa comenzó en 1946, cuando el empresario Jaime Garza abrió una tienda en la colonia Del Valle bajo el nombre de Supermercados S.A. El concepto era novedoso para la época: un establecimiento de autoservicio donde los clientes podían recorrer los pasillos y elegir directamente los productos que querían comprar.
Con el paso de los años, el formato ganó popularidad y la empresa se expandió por la Ciudad de México. Tras fusionarse con la Central de Mercados (Cemerca), llegó a operar alrededor de 40 sucursales en la capital y su zona metropolitana.
La década de 1970 marcó un periodo complicado. Problemas financieros y administrativos obligaron al cierre de más de 20 tiendas, reduciendo considerablemente el tamaño de la cadena.
A finales de los años noventa y principios de los 2000, varias sucursales fueron transformadas o reconvertidas a otros conceptos. De hecho, una tienda Sumesa ubicada en Lomas de Chapultepec se convirtió en 2006 en el primer City Market, formato que posteriormente se expandiría a distintas ciudades del país.
Otro momento clave ocurrió en 2015, cuando Comercial Mexicana vendió la mayor parte de sus activos a Soriana. Entre las marcas que permanecieron bajo control de la familia González estuvieron Sumesa, City Market y Fresko, que un año después pasaron a formar parte de la nueva empresa Grupo La Comer.
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¿Cómo ha logrado sobrevivir Sumesa durante casi 80 años?
La principal razón por la que Sumesa sigue existiendo es que nunca intentó competir directamente con los gigantes del autoservicio. En lugar de crecer hacia formatos más grandes, encontró un nicho en las compras de proximidad para consumidores urbanos.
La marca también ha conservado un alto nivel de reconocimiento entre los habitantes de la Ciudad de México, lo que le ha permitido mantener una clientela fiel durante generaciones. Ese valor de marca fue uno de los factores que llevó a Grupo La Comer a conservarla cuando otras cadenas históricas desaparecieron o cambiaron de nombre.
Otro elemento clave son sus ubicaciones. Muchas de sus tiendas se encuentran en colonias consolidadas y zonas de alta densidad, donde la cercanía resulta más importante que contar con grandes superficies de venta.
A ello se suma una evolución constante de su oferta. Sumesa incorporó productos gourmet, orgánicos e importados, además de herramientas como entregas a domicilio y cajas de autocobro para responder a las nuevas preferencias de los consumidores.
La apuesta más reciente llegó en 2026, cuando Grupo La Comer relanzó la marca como un formato enfocado en la proximidad urbana. En otras palabras, Sumesa ha logrado mantenerse vigente porque ha sabido adaptarse a los cambios del mercado sin perder la identidad que la distingue desde hace casi ocho décadas.
La nueva unidad requirió una inversión de 80 millones de pesos y generó 80 empleos entre directos e indirectos. Pero más allá de la apertura, el proyecto representa un cambio en la estrategia de la marca.
A diferencia de los supermercados tradicionales, la tienda fue diseñada alrededor de "experiencias de compra". En lugar de organizarse únicamente por categorías, cuenta con espacios temáticos como Wellness, enfocado en bienestar y nutrición; Pet Zone, para mascotas; y Cocinando, orientado a productos e ingredientes para preparar alimentos.
El formato también incorpora cajas de autocobro, una cafetería Xpressa Café y una farmacia con servicio las 24 horas, con el objetivo de ofrecer una experiencia más ágil y adaptada a las nuevas dinámicas de consumo.
Con este relanzamiento, Grupo La Comer busca fortalecer la presencia de Sumesa en el segmento de proximidad urbana, donde compite con formatos como Bodega Aurrera Express y Supercito Chedraui. Actualmente, la cadena opera 14 sucursales, mientras que Grupo La Comer suma 94 tiendas en México bajo sus distintas marcas.