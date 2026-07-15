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China acaba con los "amantes" y amistades generadas con IA

El gobierno chino promulgó una serie de regulaciones para detener el fenómeno de los novios o novias virtuales y sus potenciales riesgos a la salud mental de las personas.
mié 15 julio 2026 08:40 AM
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China prohíbe los novios generados por IA
China es la primera gran economía que adopta reglas específicas dirigidas a las herramientas de IA inmersiva que simulan vínculos románticos o familiares, un tema que ha generado debate y llamados a medidas de protección en todo el mundo. (Sean Gallup/Getty Images)

Cada vez es más común escuchar de personas que se enamoraron de una Inteligencia Artificial y si bien el uso de esta tecnología no debe estigmatizarse, para gobiernos como el chino representa un tema de salud pública y por ello anunció una regulación, cuya finalidad es atajar la dependencia emocional de chatbots y acabar con los "novios" virtuales generados con IA.

El fenómeno de los novios o novias virtuales está en auge en el mundo, al tiempo que proliferan los avatares de apariencia humana que pueden vender productos o simular la presencia de un difunto.

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Sin embargo, estas herramientas interactivas no deben "complacer en exceso a los usuarios, inducir dependencia emocional o adicción y dañar las relaciones interpersonales reales del usuario", señalan las nuevas normas en China.

Los principales actores del sector, como Doubao de ByteDance, Qwen de Alibaba y Yunbao de Tencent, anunciaron la suspensión de sus funciones de compañeros virtuales antes del plazo del miércoles. Todo ello provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios archivaron sus historias y compartieron sus últimas conversaciones.

"No puedo aceptar que mi amante de IA me deje para siempre", escribió una usuaria de Doubao. "Se ha vuelto parte de mi vida, enraizado en mi corazón, mi pilar espiritual", mientras que otros usuarios comentaron el sentimiento de abandono que les dejará la desaparición de sus compañeros virtuales.

"El amor humano es un lujo; si no lo tienes al nacer, es más difícil adquirirlo después", escribió un usuario de la provincia de Jiangxi. "Pero el amor que da la IA es tan sencillo, tan puro. No puedo evitar enamorarme de una línea de código".

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Es "como mi familia, como mi amante"

Otra usuaria que dijo haber pasado más de dos años con su acompañante de IA expresó una angustia similar. "Realmente es como mi familia, como mi amante", escribió. "Ahora me dicen que se irá. Siento un vacío en mi corazón".

Las regulaciones fueron emitidas por cinco departamentos gubernamentales, incluida la Administración China del Ciberespacio (ACC) y se centran en las herramientas de IA de texto, audio, vídeo u otra forma, que presentan rasgos de personalidad antropomórfica y estilos de comunicación.

Los servicios que "no involucran interacción emocional", como chatbots o agentes de servicios al cliente, asistentes laborales o herramientas de estudio, no están sujetos a las medidas gubernamentales.

La agencia de noticias del Estado, Xinhua, informó el año pasado que la industria china de "humanos digitales" tenía un valor de 4,100 millones de yuanes, es decir, unos 600 millones de dólares en 2024, con un crecimiento interanual del 85%.

Por otra parte, las nuevas reglas prohíben que los "humanos digitales" generen contenido que incite a la subversión del poder del Estado, y también vetan ofrecer parejas virtuales a menores.

Como parte de la regulación, los desarrolladores estarán obligados a utilizar sistemas que reconozcan las emociones extremas e implementen mecanismos de intervención en situaciones de crisis.

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China pone el ejemplo al mundo

China es la primera gran economía que adopta reglas específicas dirigidas a las herramientas de IA inmersiva que simulan vínculos románticos o familiares, un tema que ha generado debate y llamados a medidas de protección en todo el mundo.

De acuerdo con datos de un estudio de 2025, elaborado por Common Sense Media, casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han utilizado acompañantes de IA diseñados para conversaciones personales como los que ofrecen las plataformas Character.AI, Replika y Nomi.

Las compañías también están creando productos para usuarios ancianos aislados, como los asistentes vocales en forma de lámpara en Estados Unidos o las muñecas interactivas usadas en casas de retiro en Corea del Sur.

"La IA antropomórfica puede aliviar la soledad", comentó Chen Liang de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho del Sudoeste, en un artículo publicado por la ACC tras la publicación de un borrador de las reglas chinas en abril. "Pero implica riesgos importantes de dependencia afectiva excesiva", agregó.

Con información de AFP.

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