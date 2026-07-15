China acaba con los "amantes" y amistades generadas con IA

Es "como mi familia, como mi amante"
Otra usuaria que dijo haber pasado más de dos años con su acompañante de IA expresó una angustia similar. "Realmente es como mi familia, como mi amante", escribió. "Ahora me dicen que se irá. Siento un vacío en mi corazón".
Las regulaciones fueron emitidas por cinco departamentos gubernamentales, incluida la Administración China del Ciberespacio (ACC) y se centran en las herramientas de IA de texto, audio, vídeo u otra forma, que presentan rasgos de personalidad antropomórfica y estilos de comunicación.
Los servicios que "no involucran interacción emocional", como chatbots o agentes de servicios al cliente, asistentes laborales o herramientas de estudio, no están sujetos a las medidas gubernamentales.
La agencia de noticias del Estado, Xinhua, informó el año pasado que la industria china de "humanos digitales" tenía un valor de 4,100 millones de yuanes, es decir, unos 600 millones de dólares en 2024, con un crecimiento interanual del 85%.
Por otra parte, las nuevas reglas prohíben que los "humanos digitales" generen contenido que incite a la subversión del poder del Estado, y también vetan ofrecer parejas virtuales a menores.
Como parte de la regulación, los desarrolladores estarán obligados a utilizar sistemas que reconozcan las emociones extremas e implementen mecanismos de intervención en situaciones de crisis.