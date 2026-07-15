Sin embargo, estas herramientas interactivas no deben "complacer en exceso a los usuarios, inducir dependencia emocional o adicción y dañar las relaciones interpersonales reales del usuario", señalan las nuevas normas en China.

Los principales actores del sector, como Doubao de ByteDance, Qwen de Alibaba y Yunbao de Tencent, anunciaron la suspensión de sus funciones de compañeros virtuales antes del plazo del miércoles. Todo ello provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios archivaron sus historias y compartieron sus últimas conversaciones.

"No puedo aceptar que mi amante de IA me deje para siempre", escribió una usuaria de Doubao. "Se ha vuelto parte de mi vida, enraizado en mi corazón, mi pilar espiritual", mientras que otros usuarios comentaron el sentimiento de abandono que les dejará la desaparición de sus compañeros virtuales.

"El amor humano es un lujo; si no lo tienes al nacer, es más difícil adquirirlo después", escribió un usuario de la provincia de Jiangxi. "Pero el amor que da la IA es tan sencillo, tan puro. No puedo evitar enamorarme de una línea de código".